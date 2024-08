En ‘MasterChef Celebrity’ hicieron trampa y Claudia Bahamón regañó a los participantes: “Tenemos muchas cámaras”

Claudia Bahamón advirtió a los participantes sobre penalizaciones por trampa - crédito Canal RCN

En el capítulo de MasterChef Celebrity emitido el jueves 22 de agosto de 2024, se desarrolló un reto en parejas con una particularidad: los participantes estaban separados por un muro y solo podían comunicarse mediante la voz.

“Bienvenidos a su cocina, este es uno de los retos icónicos de la competencia (...) cada pareja debe presentar un plato (...) Hoy empiezan a entenderse como compañeros de competencia. Los platos que lleguen aquí más parecidos serán merecedores de dos pines de inmunidad”, expresó la presentadora Claudia Bahamón, cuando los concursantes entraron al set.

El objetivo del desafío era que las parejas cocinaran el mismo plato sin poder ver las técnicas, ingredientes ni emplatado de su compañero, lo que generó un alto nivel de estrés entre los concursantes. Carolina Cuervo, que había obtenido el pin de inmunidad, fue la encargada de organizar a las parejas.

La prueba consistía en preparar una entrada y un plato fuerte basado en proteína vegetal, por lo que los participantes tuvieron que cocinar sin ver la preparación del otro y solo podían guiarse con la voz.

Las reglas del juego eran claras: nadie debía cruzar la barrera ni mostrar ingredientes o utensilios a su compañero: “Deben comunicarse telepáticamente o como puedan, hablando. No se pueden mirar los platos, no pueden escribirse nada, aquí no hay agenda que valga, no hay notas de amor por ahí por debajo de la mesa, nada de eso”, explicó la presentadora neivana.

Sin embargo, en medio del reto, Juan Pablo Llano y Caterine Ibargüen fueron sorprendidos incumpliendo una de las principales normas y mostraron elementos por debajo del muro divisorio, lo cual fue detectado por las cámaras instaladas en el set. Inmediatamente, la presentadora Claudia Bahamón les llamó la atención diciendo: “Cocineros, por favor, atención. Acuérdense que aquí tenemos muchas cámaras y resulta y acontece que ya empezaron a hacer trampa”.

Llano se defendió en la sección de entrevistas individuales del programa, argumentando que su error no fue intencional: “Uno puede cometer errores de ejecución por inocencia, ¿si me entiendes?, eso es diferente porque estás, te equivocas y seleccionas algo que no es, pero no malintencionado”.

Aunque esta falta no fue castigada en esta ocasión, Bahamón advirtió que futuras trampas podrían llevar a penalizaciones más duras, incluyendo recibir un delantal negro.

Las actrices Paola Rey e Ilenia Antonini fueron las primeras en ser llamadas al atril para presentar su plato, denominado “juego de gemelas”, una crema de coliflor con pasta hecha desde cero y acompañamientos. A pesar de una diferencia en el corte de la pasta, su presentación fue una de las más destacadas del episodio, otorgándoles el pin de inmunidad.

Sin embargo, la decisión de los jueces de otorgar la inmunidad a Paola e Ilenia no fue bien recibida por todos. Los artistas Jacques Toukhmanian (conocido como Jacko) y Cony Camelo también presentaron un plato que recibió críticas positivas. Esperaban ganar el reto, por lo que la proclamación de las actrices como ganadoras generó visible furia en ambos, manifestada ante las cámaras.

Esta molestia también se vio reflejada en los comentarios en las redes sociales puesto que algunos apoyaron la decisión de los jueces y otros dijeron que se merecía ganar la otra pareja: “Ganaron porque aparte de ser buenas trabajan sin envidia y sin ponerle zancadillas a los demás he ahí el resultado, bien jugado niñas!!!”; “Me encantan ellas son geniales 👏 que pereza que Jacko esté en esa actitud a ver si se le está pegando la prepotencia y mala educación de esa Cony!”; Claramente, Jacko y Coni ganaron”; “Injusto, preferencia, la pasta no eran iguales ya”; “Para mi Paola e ilenia, si merecían ganar”.

Cada temporada de MasterChef Celebrity se caracteriza por la exigencia de sus retos y la presión que generan estos concursos culinarios. La competencia continúa y los participantes deben mostrar no solo sus habilidades culinarias, sino también su capacidad para trabajar bajo presión.