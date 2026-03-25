Colombia

Petro dejaría la “olla raspada” y se necesitarían nuevos impuestos: “No tiene sentido seguir subsidiando el consumo de alimentos”

Juan José Echavarría, exgerente general del Banco de la República, planteó ajustar precios de energéticos y fortalecer la recaudación antes de considerar una nueva reforma tributaria

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Dinero - Colombia
El crecimiento económico de Colombia sería prioridad para Sergio Fajardo y Juan José Echavarría, en caso de que ganen las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

Crisis fiscal y economía muy descuadernada marcan el diagnóstico del exgerente general del Banco de la República Juan José Echavarría, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, sobre el futuro económico de Colombia. Considera que el principal desafío, luego de la salida del Gobierno de Gustavo Petro, será reactivar el crecimiento y propone que la próxima administración fije una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,8%.

Plantea el exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol que, para enfrentar la crisis fiscal, es esencial mantener el gasto público constante, sin aumentos reales sobre la inflación, combatir la evasión tributaria y revisar las políticas de subsidios a combustibles. Sostiene que estas medidas deben preceder cualquier reforma tributaria, defendiendo una gestión institucional que priorice la estabilidad económica y la sostenibilidad de la deuda nacional.

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“La línea roja es el tema fiscal, definitivamente. El Gobierno va a dejar una economía muy descuadernada y con la olla raspada. Va a ser muy difícil”, afirmó Echavarría en entrevista con Blu Radio. Según el economista, Colombia crece hoy cerca del 3%, pero alertó que el margen de maniobra será limitado por el estado de las cuentas públicas.

Juan José Echavarría fue gerente general del Banco de la República entre el 4 de enero de 2017 y el 3 de enero de 2021 - crédito Luisa González/Reuters
Juan José Echavarría fue gerente general del Banco de la República entre el 4 de enero de 2017 y el 3 de enero de 2021 - crédito Luisa González/Reuters

Propuestas para controlar el gasto público y aumentar el crecimiento

Antes de recurrir a una reforma tributaria, Echavarría resaltó la importancia de impulsar el crecimiento económico. “La tributaria es como última medida. Primero trataría de hacer que la economía crezca. Uno podría pensar que un Gobierno serio que llegue podría hacer que la economía crezca un 3,8% en un principio”, señaló al medio.

Resaltó que el gasto estatal debe mantenerse sin incrementos reales. “Mantendríamos el gasto público constante, en términos reales. La idea es que no suba más que la inflación. Eso es lo que hizo Costa Rica con un plan exitoso”, mencionó el exfuncionario, sugiriendo el modelo costarricense como referencia para la coyuntura colombiana.

El enfoque de Echavarría consiste en que la expansión económica sostenible anteceda cualquier ajuste fiscal de fondo. Para él, priorizar el crecimiento permitirá evitar desequilibrios que obliguen a reformas tributarias apresuradas.

Evasión fiscal y prioridades en la reforma tributaria

El exgerente general del Emisor identificó la evasión tributaria como un obstáculo central para la salud fiscal de Colombia. “En Colombia no se paga ni la mitad de los impuestos que la gente debería pagar. Se evade”, remarcó.

El Congreso de la República rechazó dos reformas tributarias al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters
El Congreso de la República rechazó dos reformas tributarias al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

De cara a una eventual reforma, defendió que esta debe dirigirse primero a sectores con mayores déficits, como Defensa, Salud y Energía. “Antes de pensar en una reforma tributaria para sectores que están en déficit, es necesario realzar otras medidas que busquen mejorar el entorno macroeconómico”, afirmó.

Hizo hincapié en que aumentar la recaudación sin reformas profundas parte de reducir la evasión actual ―cercana al 50%― para fortalecer la financiación de servicios básicos.

Subsidios al combustible y revisión del “IVA personal”

Respecto a los subsidios, Echavarría propuso ajustar gradualmente el precio del diésel y de la gasolina para alinearlo con referencias internacionales. “Otro de los temas tiene que ver con la gasolina y el diésel. Trataríamos de ponernos a nivel de precios internacionales. Todas esas medidas son difíciles políticamente, pero hay que hacerlas”, expresó.

Sostuvo que mantener precios bajos favorece principalmente a los estratos medios y altos, lo que resta efectividad en la promoción de la equidad social. Sobre el “IVA personal”, planteó que “no se tocaría la canasta familiar de los estratos 1, 2 y 3, pero sí se revisarían los beneficios para los estratos 4 y 5. No tiene sentido seguir subsidiando el consumo de alimentos en los sectores más favorecidos de la sociedad”.

La independencia del Banco de la República es clave para la política monetaria de Colombia - crédito John Vizcaíno/Reuters
La independencia del Banco de la República es clave para la política monetaria de Colombia - crédito John Vizcaíno/Reuters

Riesgos para el Banco de la República y sostenibilidad de la deuda

A sus advertencias sobre las cuentas fiscales, el experto añadió su preocupación por la autonomía del Banco de la República. Considera que la estabilidad macroeconómica del país depende de “un equilibrio frágil en su junta directiva” y advirtió sobre posibles interferencias políticas en el banco central.

“Un eventual gobierno de izquierda podría intentar ‘tomarse’ el banco central, lo cual pondría en riesgo la institucionalidad económica”, apuntó.

En cuanto a la deuda pública, Juan José Echavarría calificó su nivel actual de insostenible. Equiparó la situación fiscal del país al desafío de una familia que gasta más de lo que percibe, subrayando que esta dinámica condicionará la capacidad de acción y elección de las nuevas autoridades.

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