Yudy Arias, tía de Maluma, quiso bajar a más de uno del bus del “sueño americano” y salió crucificada

Probablemente, usted en algún momento ha escuchado a un amigo o familia decirle que “desea irse a cumplir el sueño americano” para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, algunos al encontrarse con una realidad muy diferente a la que le pintan algunas series o películas, deciden regresar a su país o definitivamente, quedarse a tratar de conseguir lo que anhela.

Son varias las figuras del entretenimiento que han tomado la decisión de radicarse allí y que, de acuerdo con versiones que entregan en sus redes sociales, se les hace insostenible en ocasiones por el exhaustivo estilo de vida. Recientemente, la tía de Maluma, Yudy Arias, decidió enviarles un mensaje a sus miles de seguidores haciendo referencia a esta situación que enfrentan los inmigrantes al llegar a Estados Unidos.

Arias, que es la directora de la firma discográfica que creó el antioqueño, lanzó una profunda y contundente reflexión sobre lo que es encontrarse con una realidad muy diferente a la que se imaginan. Según indicó la tía del intérprete de Cuatro babys, Julio y París, “el sueño americano no existe, uno tal vez viene a estos países a trabajar más de lo que hacía en su país”, indicó inicialmente la mujer.

Posteriormente, mencionó que otro de los sacrificios o problemas con los que se encuentran los inmigrantes es con el hecho de dejar atrás todo –familia, amigos, metas e incluso, parejas– para dedicarse a trabajar. Pero, aseguró que en ningún momento su reflexión es para decir que este objetivo es bueno o malo.

Y agregó: “Todos tenemos un propósito, lo que sea que queramos en la vida, pero las oportunidades uno las crea desde el lugar donde está. No se dejen engañar más con foticos en la playa, botes de la gente que vive aquí que se ve feliz, pueden estar felices, pero esa no es la vida en los Estados Unidos, el sueño americano no existe, eso es mentira”.

Este comentario de la mujer que impulsó la carrera de Maluma despertó opiniones divididas como la que dejó el cantante Wilfran Castillo, que aseguró que en parte es verdad y parte mentira lo expresado por Arias, asegurando que el sueño americano lo hace cada quien con su esfuerzo y dedicación:

“En todos los países andar en bote no es gratis. Cenar en restaurantes exclusivos no es gratis y tampoco es barato. Si te vas a Estados Unidos a trabajar y no puedes andar en yate ni tomarte fotos es porque no trabajas lo suficiente para ello. El sueño americano sí existe así como el sueño de en cualquier país vivir bien. La diferencia la marca uno. De cualquier forma hay que trabajar duro para vivir bien donde quiera que se viva. “El iPhone 15 no es más barato para el que trabaja menos”, expresó el cantante.

De otra parte, hubo quienes criticaron a la tía del artista, con mensaje como: “Mi pregunta sería, por qué vive ella entonces en Miami, gracias a las comodidades de su familia”; “eso es lo que todos dicen cuando ya están acomodados, con casa, carro y demás”; “el sueño americano va más allá de poder comprarse el iPhone 15″; “qué fácil es decir que oportunidades hay en todo lado, cuando no conocen ni el 1% de su país”, entre otros.

Así impulsó Yudy Arias la carrera de Maluma

Esta información la reveló la misma Yudy Arias en medio de una entrevista con el programa de entretenimiento Ventaneando, pues la instructora de yoga recordó el día en que decidió patrocinar el sueño de su sobrino.

“Fue exactamente así, ‘tía voy a cumplir años y quiero grabar unas canciones’”, le dijo Maluma hace más de 10 años a Yudy Arias en una conversación casual que tuvieron en su casa en Medellín. “Estábamos en una salita y lo que hice fue agarrar mi teléfono para llamar a un amigo productor, le dije que mi sobrino quería grabar unas canciones y ya, ahí cambió nuestra vida”, dijo.