Colombia Digital Summit 2026: conectividad y brecha digital marcan los retos del país

Más de 4.9 millones de colombianos han sido beneficiados por programas de conectividad, con un crecimiento notable en accesos fijos y escuelas rurales conectadas. (Colombia Digital Summit 2026)

La primera jornada del Colombia Digital Summit 2026 dejó un mensaje claro: el avance digital del país no depende únicamente de ampliar la cobertura, sino de cerrar brechas de acceso, fortalecer la inversión y actualizar la regulación sectorial. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, autoridades, empresas y organismos internacionales coincidieron en que la conectividad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales para Colombia.

Según los participantes, la inclusión digital debe acelerarse para impulsar el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades. El encuentro, que se desarrolla en Cartagena, reunió a líderes del sector público y privado, quienes señalaron que la conectividad es indispensable para el desarrollo sostenible.

Durante el evento, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Carina Murcia Yela, afirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha realizado una inversión sin precedentes en conectividad, con el objetivo de garantizar acceso y calidad en los servicios digitales en todo el país.

Carina Murcia Yela, ministra TIC (Colombia Digital Summit 2026)

Murcia subrayó que el reto es tanto técnico como social y destacó la importancia de políticas centradas en el usuario para cerrar brechas de acceso y uso. “Lo importante es pensar en la gente, en quienes utilizan Internet, cómo y para qué lo hacen”, sostuvo la ministra, quien remarcó que alcanzar cobertura y calidad es fundamental para impulsar la educación, la salud y la reducción de la pobreza.

La funcionaria informó que más de 4.9 millones de personas han sido beneficiadas por los programas de conectividad, se generaron 1.3 millones de nuevos accesos fijos y el número de escuelas rurales conectadas creció de 4.275 a 15.269. Destacó el fortalecimiento de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) y la adopción de nuevas medidas regulatorias, como el decreto 1.079, orientado al desarrollo del internet comunitario.

El diagnóstico de la OCDE

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado ‘Conectividad en un entorno digital en evolución: revisión de Colombia’. Según la OCDE, el país registró un crecimiento del 82% en suscripciones de banda ancha fija y la fibra óptica representa actualmente el 48% de los accesos. El documento destaca la consolidación de las redes 4G y el inicio del despliegue de 5G, lo que ha mejorado la capacidad y calidad de los servicios.

El informe de la OCDE revela un crecimiento del 82% en suscripciones de banda ancha fija y el despliegue de redes 4G y 5G en Colombia. (Colombia Digital Summit 2026)

El informe de la OCDE también subrayó una reducción sostenida de los precios de los servicios de Internet fijo y móvil, la creación del regulador convergente y mejoras en la gestión del espectro. Aunque la penetración de banda ancha fija ha avanzado, permanece rezagada, con 17.9 accesos por cada 100 habitantes, aproximadamente la mitad del promedio de los países miembros.

En la última década, Colombia experimentó avances en acceso, asequibilidad y rendimiento de sus redes digitales, impulsados por reformas regulatorias e inversiones públicas y privadas. La OCDE resaltó que la expansión de la conectividad y la fibra óptica ha permitido mejorar la capacidad y calidad de los servicios en todo el país.

Brechas persistentes y desafíos del sector

A pesar de los avances, la OCDE advirtió sobre las brechas persistentes en zonas rurales y entre hogares de menores ingresos, donde el acceso a servicios de alta calidad continúa siendo limitado. La desigualdad regional y las barreras económicas siguen condicionando el uso efectivo de la conectividad.

Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC (Colombia Digital Summit 2026)

En términos económicos, el informe indicó que el sector experimentó una caída cercana al 17% en los ingresos reales entre 2015 y 2023, junto con un descenso sostenido del ingreso promedio del ARPU móvil y una desaceleración en los niveles de inversión desde 2020.

El crecimiento de plataformas digitales y servicios OTT está redefiniendo el ecosistema, generando nuevas demandas de conectividad y exigiendo la revisión de los marcos regulatorios. La OCDE recomendó promover la compartición de infraestructura, fortalecer la competencia y alinear los objetivos de servicio universal.

Industria, regulación y apropiación: el debate del ecosistema digital

Durante el evento, autoridades y ejecutivos del sector señalaron que el desafío ya no es solo de cobertura, sino de uso y sostenibilidad del modelo. Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), sostuvo que las redes son hoy la infraestructura más relevante para el desarrollo económico y pidió revisar la vigencia de las reglas actuales ante la nueva realidad digital.

Por su parte, Nohora Mercado Caruso, secretaria TIC de Bolívar, afirmó que la conectividad constituye una herramienta de transformación y precisó que 33 de los 46 municipios de su departamento ya están libres de barreras para el despliegue de infraestructura.

El Colombia Digital Summit 2026 resalta la importancia de cerrar brechas de acceso y fortalecer la inversión en conectividad como eje para el desarrollo digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector privado, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, opinó que el debate debe centrarse en equilibrar la oferta y la demanda, y solicitó menores costos de espectro y energía, además de mayores facilidades para el despliegue de infraestructura. Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, alertó sobre el estrés del modelo de negocio frente al crecimiento del tráfico no monetizado, mientras que Faihan Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM Colombia, puntualizó que 45% de la población no conectada lo está por razones de precio.

Iván Sánchez Medina, country manager de Ufinet Colombia, destacó la importancia de la cooperación entre operadores y la interconexión de redes para maximizar el valor de la infraestructura existente, así como la necesidad de fortalecer el marco legal que proteja las redes.

Los panelistas coincidieron en que la brecha digital también es de apropiación. Aunque la cobertura alcanza al 99% de las cabeceras municipales, cerca del 30% de la población no utiliza Internet. Por ello, propusieron reorientar fondos como el FUTIC hacia programas de alfabetización digital y uso efectivo.

Juan Daniel Oviedo plantea una regulación inteligente con enfoque territorial para avanzar hacia la conectividad universal en todo el país. (Colombia Digital Summit)

Día 2: candidatos y propuestas para consolidar la digitalización

En la segunda jornada del evento, los principales candidatos a las próximas elecciones presidenciales coincidieron en que la regulación debe ser un habilitador y no un obstáculo, y en la necesidad de reducir significativamente el precio del espectro radioeléctrico para ampliar la infraestructura de conectividad.

Entre las propuestas destacadas:

Rodrigo Lara Delgado , delegado de la campaña de Abelardo de la Espriella, planteó una ley de despliegue de infraestructura homogénea y declarar la infraestructura digital como estratégica de interés nacional, fomentando redes compartidas y asociaciones público-privadas.

Leonardo Huerta , candidato a la Vicepresidencia por la Coalición de las Soluciones, propuso una regulación que promueva la autorregulación y reduzca trámites innecesarios, con el Estado como aliado estratégico.

Juan Daniel Oviedo , candidato a la Vicepresidencia por el Centro Democrático, abogó por una “regulación inteligente” con enfoque territorial que reconozca las asimetrías del país y avance hacia la conectividad universal.

Mauricio Lizcano, candidato a presidente por ASI Familia, destacó la importancia de invertir en fibra óptica, conectividad satelital, Inteligencia Artificial y desarrollo de hardware, así como reformar el Fondo TIC para diversificar su financiación.

Mauricio Lizcano destaca la necesidad de invertir en fibra óptica, conectividad satelital, Inteligencia Artificial y reformar el Fondo TIC para diversificar su financiación. (Colombia Digital Summit)

Todos coincidieron en que la ciberseguridad y la modernización del gobierno digital son prioridades, así como la necesidad de una política de largo plazo que trascienda los ciclos de gobierno y garantice continuidad en la estrategia digital.

Visión de la industria y plataformas digitales

Los líderes gremiales de CCIT, Asomóvil, Andesco y Asotic enfatizaron reducir cargas regulatorias y fiscales, mejorar la eficiencia del Fondo TIC y garantizar seguridad jurídica para incentivar inversión. Desde la GSMA, Lucas Gallitto destacó que la penetración de banda ancha móvil pasó del 35% al 61% en la última década, aunque aún un 4% de la población carece de cobertura.

Plataformas como TikTok y DiDi evidenciaron su impacto en educación, empleo y emprendimiento, y señalaron la urgencia de actualizar marcos regulatorios para evitar exclusión digital e informalidad. “La regulación no puede seguir mirando la economía con lentes del pasado; si no se adapta, genera más exclusión que desarrollo”, advirtió Carlos Castellanos, director de Asuntos de Gobierno para la región Andina de DiDi.