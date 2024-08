Ministerio del Trabajo realizará visita de inspección a Andrés Carne de Res tras el accidente de una de sus bailarinas

La investigación del Ministerio del Trabajo buscará esclarecer las causas del accidente y garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral - crédito Tripadvisor y @lauradvillamilactriz/Instagram

El Ministerio del Trabajo enviará un equipo de inspección a Andrés Carne de Res en Chía para investigar un accidente ocurrido el 17 de agosto, en el cual la bailarina Laura Daniela Villamil sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo durante un espectáculo.

La ministra Gloria Inés Ramírez aseguró que el equipo investigador hablará con la víctima y levantará las actas correspondientes para determinar si hay lugar a sanciones para el restaurante.

La jefe de cartera subrayó la importancia de comprender el sistema de riesgos laborales y profesionales. “Lo primero es la atención a la víctima y, una vez salga de cuidados intensivos, entrará el Ministerio del Trabajo a dialogar con ella para conocer en qué condiciones ocurrió el hecho, mientras se hace la respectiva investigación al centro de trabajo”, explicó Ramírez.

Ante este tipo de incidentes, Ramírez enfatizó la necesidad de concienciar a empresarios, empleadores y trabajadores sobre los riesgos laborales que se pueden presentar en los lugares de trabajo: “Los riesgos laborales son muy importantes para el desarrollo de los trabajadores, para que los proteja de este tipo de incidentes que son lamentables”, precisó.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que un grupo de inspectores de trabajo está investigando los hechos ocurridos con la joven bailarina Laura Villamil Leguizamón, quien sufrió graves quemaduras durante un espectáculo en Andrés Carne de Res - crédito X

Lo que encontró la Alcaldía de Chía

Por su parte, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, informó que el equipo de gestión del riesgo del municipio, en colaboración con un grupo multidisciplinario, revisó todos los protocolos de seguridad en el restaurante. En un comunicado, Donoso señaló: “Todo se ha cumplido, según los protocolos establecidos”, asegurando que se verificaron extintores, salidas de emergencia, aviones de evacuación y contrataciones médicas.

El mandatario local confirmó que, tras la inspección realizada por las autoridades municipales, el establecimiento cumple con las normativas básicas. Sin embargo, destacó que el incidente con la bailarina Aura Daniela Villamil parece haber sido un, “incidente derivado de un riesgo laboral”. Añadió que la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) será la encargada de, “indicar en qué omisiones se incurrieron” y determinará las responsabilidades correspondientes.

El accidente en Andrés Carne de Res, le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo a Laura Daniela Villamil - crédito @lauradvillamilactriz/Instagram

El alcalde señaló que, aunque el accidente involucró a un artista, “pudo haber ocurrido con el personal de la cocina, del parqueadero”, y planteó un, “cuestionamiento sobre si ese tipo de actividades con fuego, como el que desencadenó el suceso, se debió hacer”. Subrayó que la pertinencia de realizar eventos que involucren fuego en lugares tan concurridos es un tema que requiere una revisión crítica por parte de la ARL.

Sin embargo, ante las dudas sobre lo que sucedido, la investigación del Ministerio del Trabajo buscará ahora esclarecer las causas del accidente y garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral.

Plantón por Laura Daniela Villamil

Artistas y colegas de Laura Daniela Villamil convocaron a un platón frente a Andrés Express del centro en Bogotá - crédito @las.repre.asab/IG

Actores y extrabajadores de Andrés Carne de Res han expresado su preocupación por las condiciones laborales en el restaurante, después de que una mujer de 28 años resultara gravemente herida en un accidente con fuego durante un espectáculo. La joven fue trasladada de urgencia a un centro médico, lo que llevó a las autoridades municipales a revisar las normas de seguridad del establecimiento.

En respuesta a este incidente, el gremio de actores ha convocado un plantón el viernes 23 de agosto. La protesta comenzará a las 4:00 p. m. en la Academia Superior de Artes de Bogotá (Asab) y se trasladará a las 7:00 p. m. a las inmediaciones de Andrés Carne de Res en Chía. El objetivo es exigir mejoras en las condiciones laborales y en las medidas de seguridad en los espectáculos realizados en el restaurante.

Hasta ahora, no se ha confirmado si había un extintor cerca del lugar del accidente. Sin embargo, los familiares de Laura Daniela Villamil afirman que, “lo único que se sabe es que alguien la auxilió”. El hermano de la bailarina relató: “Un coordinador fue el que la auxilió, como con un traje y una cobija. Eso es lo que nos han dicho, que intentó apagar el fuego de ahí para allá. No sé nada más porque no tenemos más información”.