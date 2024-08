Kevyn se mostró arrepentido y le ofreció disculpas a su exnovia: “Debí hacer las cosas de manera diferente”

El participante del ‘Desafío XX’ habló de su expareja y mostró su arrepentimiento - crédito @kevynrua75/Instagram

Kevin, actual participante del equipo del exjugador Pibe Valderrama en el reality el Desafío XX, se hizo popular en esta edición del programa por sostener un romance con su compañera Natalia, aunque en ese momento tenía pareja oficial. Los concursantes estuvieron juntos en el equipo Alpha y desde ese momento nació su amor.

Tiempo después, se conoció que el ‘desafiante’ y su expareja Derly Hurtado terminaron por la traición del deportista. Al parecer, el modelo paisa se arrepintió de su conducta durante el programa y ofreció disculpas públicas a su exnovia por comportamientos de los que dijo no estar orgulloso.

El mensaje de Kevin, que trabaja como guardia de seguridad, expresa arrepentimiento por las acciones que llevaron al final de su relación.

“Debí hacer las cosas de manera diferente (...) hice algo que no estuvo bien. No me enorgullezco, pido disculpas, esa mujer es un amor, me duele haberle causado daño”, indicó Kevin.

El concursante añadió que no ha tenido la oportunidad de tener una conversación con Hurtado, además, indicó que guarda un cariño hacía ella: “Mi expareja, no he tenido la oportunidad de hablar con ella (...) Yo a ella la quiero muchísimo”, añadió conmovido.

Asimismo, el antioqueño reveló las razones detrás de la ruptura con su compañera de competencia Natalia.

“Yo no le hice nada (…) la pelada es chévere y ya… como compañera aquí en el Desafío y ya, hasta ahí llegó todo, yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona y si esa personita cree que gana más hablando y diciendo cosas, pues eso es respetable”, aseguró, resaltando que no le gusta hablar mal de otras personas.

También destacó que sus acciones no estaban motivadas por ganar fama en el reality: “Yo lo que hago lo hago de corazón, el que haga cosas por números es un payaso, pero se hicieron cosas que no valieron la pena, eso es aprendizaje”, añadió.

Exnovia de Kevyn ya tendría un nuevo amor

Derly Hurtado, la exnovia del participante del Desafío XX Kevyn Rúa, que fue infiel dentro del reality, se encuentra en una nueva etapa de su vida. Tras la traición que sufrió por parte del concursante antioqueño con su compañera de equipo Natalia Rincón, Derly habría decidido empezar de nuevo, mudándose a Estados Unidos y aparentemente encontrando un nuevo amor.

A través de sus redes sociales, especialmente TikTok, la expareja del participante compartió diversas publicaciones que reflejan su nuevo estado emocional y su procesos de sanación. Entre las imágenes y videos, destacan aquellos que la muestran acompañada por un nuevo hombre, lo cual generó especulaciones sobre una relación amorosa.

La dinámica tensa en la competencia de Desafío XX aumentó aún más cuando el amorío entre Kevyn y Natalia se hizo evidente, acto que no sólo generó controversia entre los seguidores del programa sino también desaprobación por parte los familiares de los involucrados: “A mí sí me duele, es bastante fuerte, quisiera estar al límite de esto, pero igual me involucra como mamá y como suegra (...) su felicidad es lo más importante para mí, pero también tiene que tener en cuenta que nuestra felicidad es la tristeza de otras familias”, expresó la mamá de Kevyn durante su visita en el reality.

Además, Derly no sólo borró todo el contenido en sus redes sociales que tuviese relación con Kevyn, sino que también tomó la decisión de irse del país. Ahora se encuentra radicada en Estados Unidos, lugar donde está construyendo una nueva vida lejos de su expareja.

La ruptura entre Derly y Kevyn fue lamentable para algunos fanáticos puesto que ellos tenían planes de casarse cuando el antioqueño saliera de la competencia: “Ella estaba haciendo cosas para anillo”, reveló la mamá del participante y agregó que lo que hizo su hijo no estuvo bien: “Qué pecao hacerle eso. Señor, por favor, aclárale los sentimientos a mi hijo”.