Estos son los precios de Tutaina, la nueva discoteca de Aida Victoria Merlano

El creador de contenido compartió su experiencia en la nueva discoteca de Medellín - crédito luismiguelmustafa/TikTok

La creadora de contenido y empresaria Aida Victoria Merlano anunció que desde el 2 de agosto su discoteca Tutaina estaría abierta al público, por lo que sus seguidores podrán ir para tomarse fotografías con mucho estilo.

El nuevo sitio de rumba en la capital antioqueña está ubicado en la calle 10 # 43 E - 72, en el Poblado, y se ha convertido en uno de los lugares favoritos para bailar; incluso, a pocos días de su estreno ya hay filas de cuadras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así quedó demostrado en un video del usuario de TikTok @luismiguelmustafa que compartió su experiencia en la discoteca en la que aseguró que, aunque hizo la correspondiente reserva, no respetaron su mesa porque se demoró en entrar por la enorme fila.

“Llegué súper temprano, hice la reserva de mi mesa y me dijeron que volviera a las 10, llegué a las 10 y la fila era interminable, me dijeron que tenía que hacer la fila así tuviera reserva. Una hora y media haciendo fila esperando y entramos a la discoteca, pero que la reserva ya se había perdido”.

El creador de contenido también destacó que en el centro de la discoteca se puede apreciar unas pantallas gigantes en el techo en forma circular de la que salen ráfagas de humo: “Hay un spot para tomarse videos súper lindo y uno entra y lo primero que ve es ese techo tan espectacular, dicen que vale una millonada”.

Tutaina se ha convertido en todo un éxito en la capital antioqueña - crédito @aidavictoriam/Instagram

Cuánto cuesta ir a Tutaina

De acuerdo con el video de @luismiguelmustafa, el ingreso tiene un costo de 40.000 pesos, mientras que en la carta se pueden apreciar precios de bebidas desde $20.000 hasta más de 3′000.000 millones de pesos.

Ron garrafa - $350.000

Ron botella - $220.000

Guaro garrafa - $360.000

Guaro botella - $230.000

Ron caldas 8 años - $320.000

Ron caldas 15 años - $450.000

Buchanan’s 12 años - $510.000

Buchanan’s máster - $640.000

Buchanan’s 18 años - $920.000

Old Parr - $510.000

Don julio reposado - $640.000

Don julio añejo - $740.000

Don julio 70 - $1.020.000

José cuervo - $310.000

1800 reposado - $590.000

JP Chenet - $290.000

Absolut - $320.000

Smirnoff botella - $290.000

Belvedere - $690.000

Moet brut - $1.500.000

Moet rose imperial - $1.600.000

Moet ice imperial - $1.700.000

Mezcal 400 conejos - $800.000

Sello azul - $2.540.000

Maestro tequilero - $740.000

Don Perignon - $3.040.000

1800 Cristalino - $890.000

1942 - $3.040.000

Jagermeister - $430.000

Jarra de naranja - $25.000

Cerveza - $20.000

Smirnoff - $20.000

Gatorade - $13.000

Electrolit - $20.000

Agua y gaseosa - $10.000

Aida Victoria Merlano compartió la alegría de abrir Tutaina - crédito aidavictoriam/Instagram

El “cuartico de hora” de Aida Victoria Merlano

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Aida Victoria Merlano compartió su emoción por la apertura de su nuevo negocio, pues aseguró que se siente afortunada de no tener que dejar de ser ella para que le vaya bien.

En su mensaje, que fue acompañado por un video en el que se puede ver el interior de Tutaina: “Llevo 5 años viviendo mi “cuartico de hora”, haciendo negocios con grandes después de que me dijeron que nadie iba a querer sentarse conmigo y llegando donde he querido sin tener que dejar de ser yo. Gracias a Dios, a ustedes y mis ovarios ❤️🫶🏻 Un logro más”.

Varios de los usuarios de la red social comentaron en la publicación de Aida Victoria Merlano y aseguraron que viajarán a Medellín solo para poder ir de rumba a la nueva discoteca.

“Tendré que ir a Medallo solo por tu discoteca, no hay otra forma, felicitaciones, te mereces esto y más, que guerrera y ejemplo de mujer, te admiro corazón!”; “Eres un ejemplo de una mujer que bajo su ley ha llegado donde quiere. Me siento orgullosa de ti y sii!! Asi es, porque no cabe duda que hasta en tu imperfección como todo los seres humanos has logrado destacar”; “Increíble ❤️”; “Verte progresar así es inspirador ✨”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.