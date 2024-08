Patriotas Boyacá vs Once Caldas por Primera A el 19 agosto en el Estadio de La Independencia: todos los detalles de la previa

Patriotas Boyacá busca revertir una racha de ocho partidos sin ganar en la Primera A, mientras que Once Caldas lleva seis sin conocer la derrota.

Once Caldas derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga en casa en su último partido de Primera A y extendió su racha invicta a seis (victorias 5 empates 1 derrotas 0), dejando a los visitantes en el segundo lugar con 13 puntos en 30 partidos. Están empatados a puntos con el primer clasificado, el Fortaleza CEIF.

Patriotas Boyacá marcha vigésimo con dos puntos tras cinco partidos. Patriotas perdió su último partido de Primera A por 3-1 en el Estadio Atanasio Girardot contra Atlético Nacional, extendiendo su racha sin victorias a ocho (victorias 0 empates 2 derrotas 6).

En el anterior duelo de Primera A, Once Caldas se impuso 1-0 en el estadio Palogrande en febrero. Dayro Moreno anotó el único gol del Once Caldas en el minuto 30.

El Once Caldas mantiene un historial reciente positivo contro, invicto en sus últimos ocho partidos de Primera A (victorias 2 empates 6 derrotas 0). Patriotas busca su primera victoria en liga en juegos entre ambos clubes desde febrero de 2019. Once Caldas ha superado a Patriotas Boyacá 8-5 durante la mencionada racha invicta.

Para el 2024, el talismán del Once Caldas frente al arco ha sido Moreno, quien ha anotado en 11 ocasiones, incluyendo tres goles en la apertura de los partidos. El delantero está empatado en el cuarto lugar de goles anotados en la liga en 2024.

Andrés Alarcón, Cristian Martínez y Carlos de Las Salas han marcado la diferencia en la portería de Patriotas esta temporada. Son los máximos goleadores del equipo con dos tantos.

En sus dos enfrentamientos previos de Primera A en el Estadio de La Independencia esta temporada, Patriotas ha cosechado un empate y una derrota. Patriotas Boyacá lleva una racha de cinco partidos sin ganar en casa (0 victorias, 2 empates y 3 derrotas), desde el 7 de abril contra Alianza. Once Caldas tiene una victoria y un empate fuera de casa esta temporada en dos partidos de liga. Once Caldas busca aumentar su racha invicta de tres partidos como visitante (victorias 2 empates 1 derrotas 0). No conocen la derrota fuera de casa desde el 24 de mayo contra Independiente Santa Fe.

En sus últimos seis partidos de liga, Patriotas ha empatado dos y perdido cuatro. Once Caldas, por su parte, ha ganado cinco y empatado uno.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 6

Empates: 11

Perdidos: 9