Quién es la diseñadora colombiana que vistió a Meghan Markle en su visita al país: la duquesa de Sussex ya había lucido uno de sus vestidos antes

Meghan Markle lució un vestido de diseño geométrico de Johanna Ortiz - crédito @johannaortizofficial/Instagram - @ArchewellBaby/X

El Príncipe Harry y Meghan Markle comenzaron el jueves 15 de agosto su viaje de cuatro días en el país. Durante su estancia, los duques de Sussex tienen como principales objetivos promover su fundación Archewell y destacar su compromiso en la lucha contra el ciberacoso y la violencia en redes sociales.

Meghan Markle, conocida por su sentido de la moda, aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a la cultura local. En su aparición en el centro nacional de las artes Delia Zapata de Bogotá, la duquesa lució un vestido de diseño geométrico de Johanna Ortiz, inspirado en la tribu indígena americana navajo.

La duquesa combinó la moda con un toque cultural, con una vestimenta elegante, escote corazón y una abertura frontal que complementó con sandalias del diseñador Jimmy Choo.

En el centro nacional de las artes Delia Zapata, Meghan Markle lució una prenda de Johanna Ortiz inspirada en la tribu indígena americana Navajo - crédito Iván Valencia/AP

Los diseños de Ortiz han sido apreciados por figuras como la reina Rania de Jordania, y celebridades de talla mundial, como Jennifer López, Leidy Gaga y Shakira; y la duquesa en varias ocasiones ha elegido un vestido exclusivo de la diseñadora colombiana.

Markle también optó por un vestido dorado metalizado de la colección otoño-invierno 2022 de Johanna Ortiz durante un evento en Nueva York. La exactriz recibió elogios por medios internacionales y fue descrita como una “duquesa de oro”, además, la revista especialista Harper’s Bazaar destacó que ese look “confirmó que su estilo es una síntesis entre la sofisticación y el glamour hollywoodiense”.

Megan Markle usó un vestido de la colombiana Johanna Ortiz en Nueva York - crédito Getty Images

La diseñadora caleña, cuyos inicios fueron en un local de vestidos de baño en su ciudad natal, amplió su oferta en los últimos 20 años. En 2014, su marca ganó visibilidad internacional al ser la primera firma colombiana en la plataforma Moda Operandi, fundada por Lauren Santo Domingo. Ortiz recordó: “Lauren entendió muy bien lo que yo estaba proponiendo y lo encontró novedoso y diferente, ese fue un gran salto”, expresó en diálogo con El país.

Actualmente, su marca tiene presencia en 120 boutiques de lujo en veinte países, incluyendo tiendas icónicas como Le Bon Marché en París y Saks Fifth Avenue, en Nueva York.

La diseñadora caleña tiene 120 boutiques de lujo - crédito @johannaortizofficial/Instagram

Una parte fundamental de la filosofía de Ortiz es honrar la confección y la labor manual desde lo local, en un entrevista con el medio Latinnes destacó su iniciativa con el proyecto “El Semillero”, que ofrece formación gratuita en alta costura y ha graduado a más de 100 personas, principalmente mujeres. “El Semillero es el motor y la gasolina del atelier, la esencia de profesionalizar esas manos creativas que ya tienen un conocimiento. El Semillero normalmente hace alianzas con fundaciones, y ya hemos trabajado con varias”, comentó para el medio. El proyecto también involucra un enfoque psicosocial para ayudar a personas que han sufrido abusos o problemas de salud mental.

El compromiso de la diseñadora colombiana con el país es evidente: “Para mí vivir en Colombia es lo que me nutre la parte creativa. Estar acá y salir a caminar por las calles, que a lo mejor no son lo uno espera de una ciudad que te inspira a crear, como París, me inspira. Me inspira poder ver a la gente, y es que Cali tiene una mezcla cultural súper importante, porque vienen personas de muchas partes de Colombia, entonces es multiétnica (...) Creo que las colecciones hechas desde acá, y desde Cali, van a tener esa esencia. En el momento en que salga y viva en otro lado, van a tener otra. Por eso, para mí, estar en Colombia y especialmente en mi ciudad ha sido súper importante”.

El semillero de Johanna Ortiz ofrece formación gratuita en alta costura - crédito @johannaortizofficial/Instagram

Después de la pandemia, Ortiz vio necesario reducir el ritmo rápido de la industria de la moda. Ahora, sus colecciones se centran más en la calidad y las piezas especializadas, en lugar de producir en grandes cantidades cantidades. Esta visión también incluye colaboraciones con otros diseñadores colombianos de accesorios, mejorando así la visibilidad y alcance de talentos locales: “Es una forma de darles la oportunidad a otros diseñadores colombianos para que la gente conozca un poco más de su trabajo. Ha sido súper, súper chévere. En esas alianzas aprendo muchísimo porque, they have the talent (Ellos tienen talento), tienen productos increíbles. Ellos pueden mostrar sus piezas y estar conmigo, tanto en Moda Operandi como en Net-a-Porter, o en otros lugares donde vendamos”, añadió a Latinnes.