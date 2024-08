Le llueven críticas a Dominica Duque por su trabajo en la cocina de ‘Masterchef Celebrity’: así reaccionó el público a su pin de inmunidad

Dominica Duque en el ojo del huracán por seguidores de 'Masterchef' - crédito captura de pantalla Canal RCN

El capítulo 52 de Masterchef Celebrity, transmitido el jueves 15 de agosto, estuvo lleno de tensión y críticas, especialmente hacia la periodista Dominica Duque, por parte de sus compañeros, como por el público que le sigue los movimientos al programa.

La presentadora enfrentó un duro desafío tanto en la cocina como en su papel como capitana de equipo, ya que lo que comenzó como una oportunidad para liderar a su equipo se convirtió en una experiencia amarga, marcada por la falta de apoyo de sus compañeras y comentarios negativos sobre su desempeño.

Todo parece indicar que la indisposición venía desde el episodio pasado, cuando Duque le dio su delantal negro a la actriz Paola Rey, después de haber ganado un reto en parejas junto a Alejandro Estrada y haberse quedado con el pin de inmunidad. Una situación que le dejó un coletazo que recibió en el último reto de campo.

“La gran mayoría del grupo quería que yo le entregara el delantal negro a Franko, por lo tanto, están molestos conmigo por no habérselo dado. [...] Era muy obvio, que aunque no es personal, se lo iban a tomar personal. [...] Están todos así conmigo (prevenidos), obviamente no era el momento para que le pusiera a ellos escoger equipo”, fueron las palabras que dijo Dominica antes de iniciar el reto.

Es por esto que a medida que pasaba el juego tuvo que enfrentar nuevos desafíos, especialmente porque quedó claro que sus compañeros no estaban entusiasmados con la idea de trabajar bajo su liderazgo.

La situación empeoró cuando tanto Cuervo como Ibargüen comenzaron a cuestionar la capacidad de Dominica como capitana. Caterine fue la primera en expresar su descontento, comentando que, aunque oficialmente Dominica era la capitana, parecía que había delegado el liderazgo en Carolina Cuervo, quien tenía las ideas más claras. De hecho, subrayó que su percepción fue que la presentadora no estaba cumpliendo con su rol de manera efectiva, a pesar de haber asignado responsabilidades a cada miembro del equipo.

A medida que el tiempo avanzaba y el equipo se enfocaba en la preparación de sus sándwiches, la frustración de Ibargüen continuó creciendo. Además, expresó su descontento con el hecho de que Dominica parecía concentrarse únicamente en los panes, una tarea que consideraba demasiado básica para una capitana.

Carolina Cuervo también cuestionó a Duque desde la primera decisión que tomó, en su momento fue enfática en indicar que la veía distraída y con falta de chispa. Así mismo mostró su desacuerdo con la cantidad de queso que botó a la basura.

Su postura se hizo aún más clara cuando fue ella quien le explicó al jurado Nicolás de Zubiría en qué consistía la preparación que iba a hacer su equipo. Esta acción dejó en evidencia la falta de iniciativa de la capitana en un momento crucial.

“No tengo explicación del porqué ella (Dominica) está así. No sé si está abrumada, no sé si tiene pereza, no sé si no quiere ayudar, no sé si está perdida, no tengo ni idea, pero sí siento que le falta como un poquito de propuesta”, declaró la actriz, resumiendo el pensamiento que tuvo a lo largo de la competencia.

Por su parte, los espectadores de Masterchef Celebrity Colombia reaccionaron a través de las redes sociales y compartieron sus impresiones frente a la forma en como ha avanzado en la competencia Dominica, el trabajo que ha demostrado tener y la falta de actitud, según ellos.

“Y la señora Dominica, como siempre, no hace nada, cero cocina”, “A Dominica hasta el pan se le quema”, “Le falta de todo a esta niña Dominica, es totalmente despreocupada del trabajo en equipo cuando no es con quien ella quiere, su alejito y demás, y me parece una falta de madurez”, “Hasta sus compañeros lo nota, nadie quiere trabajar con ella”, “Dominica debió haber salido desde el inicio, no tiene lugar”, “Dominica va en coche”, “Se nota que no sabe cocinar”, son de los comentarios que han dejado los fanáticos del reality.