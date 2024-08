Problemas para usuarios de la Nueva EPS: hospitales de Antioquia los dejaron de atender por falta de pago

Nueva EPS no le ha pagado a más de 15 centros médicos en el departamento de Antioquia - crédito archivo particular/X

La situación financiera de 18 hospitales en Antioquia se ha vuelto crítica por los impagos por parte de la Nueva EPS, según explicó Luis Hernán Sánchez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia.

Tres de estos hospitales en los municipios de Briceño, Maceo y Valparaíso han dejado de atender a los usuarios de esta EPS debido a esta problemática.

Desde hace más de un año, algunos centros de salud no han recibido pagos, lo cual ha generado una tensión en la gestión de estos hospitales. Sánchez manifestó que “tenemos 18 hospitales en el departamento que en este momento se encuentran en dificultades financieras, debido a que realizaron cobros coactivos a la Nueva EPS en años anteriores, y por esta razón esta EPS los ha bloqueado en los pagos”.

Nueva EPS no se ha pronunciado ante la suspensión de servicios - crédito Colprensa

En los quince hospitales restantes que aún atienden a los usuarios de Nueva EPS, aunque siguen con dificultades financieras, la preocupación es latente. Tanto alcaldes como secretarios de salud de varios municipios de Antioquia, junto con los gerentes médicos de estas instituciones, han declarado que la situación es insostenible y que están esperando una pronta solución.

Los representantes de estos hospitales piden que la Nueva EPS regularice sus pagos, ya que muchos centros de salud están al borde de no poder operar.

Las clases de yoga de la Nueva EPS: la Contraloría le puso el ojo a la prestadora de salud

La Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia, deberá explicar a la Contraloría General de la República el uso de los $5.3 billones gastados en 2020, en plena pandemia de covid-19. Según el informe del ente de control publicado recientemente, se observó una serie de gastos indebidos con los recursos destinados a la atención en salud.

El informe de la Contraloría detalla los argumentos del organismo de control para abrir procesos de responsabilidad fiscal e iniciar indagaciones preliminares sobre el uso de los fondos de salud durante la emergencia sanitaria. Además de la Nueva EPS, otras 23 EPS que operan en el país están bajo la lupa de la Contraloría.

La auditoría especial reportó cuatro hallazgos significativos sobre los gastos de la Nueva EPS en 2020. En primer lugar, se detectaron “mayores valores pagados a terceros” sin soportes válidos por un monto de $2.1 billones. Estos pagos muestran una diferencia considerable entre lo facturado y lo realmente pagado.

La Contraloría encontró gastos por $40.000 millones destinados a como bailoterapias, y clases de yoga - crédito Centro Nacional de Memoria Histórica

Otro aspecto cuestionado es el uso de $2.7 billones para pagar deudas de años anteriores, algunas de más de 15 años. Este procedimiento, según la Contraloría, viola el principio de anualidad que rige los recursos públicos provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), recurso con una destinación específica para la atención en salud y el cual debe ser usado en la vigencia que se entrega.

Existen también $520.000 millones en excedentes de los presupuestos máximos, recursos que debían cubrir tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y cuyo destino la entidad promotora de salud no ha esclarecido. Asimismo, se encontraron gastos por $40.000 millones destinados a actividades no relacionadas con la prestación de servicios de salud, como gasolina, bailoterapias, y clases de yoga.

En el detalle de los pagos, el medio citado reveló que entre 2019 y 2023 la Nueva EPS no contabilizó facturas por servicios de salud prestados, ascendiendo a $5.5 billones. Esto ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Nueva EPS fue la que tuvo más ingresos en el 2023

Nueva EPS, la EPS con mayores ingresos del sector salud en Colombia, registró pérdidas de $341.817 millones, lo que llevó al Gobierno nacional a intervenirla a inicios de abril. Esta situación se enmarca en un contexto más amplio donde las EPS atraviesan una profunda crisis que ha perjudicado tanto a las empresas como a los pacientes.

La Superintendencia de Sociedades presentó el informe de las Mil Empresas Más Grandes de Colombia durante 2023, en el cual se destacó que el sector salud ha sido uno de los más afectados, sumando ingresos por $117,8 billones el año anterior, lo que representa el 8,1% del PIB del país.

A pesar de ser la EPS con más ingresos en el 2023, la Nueva EPS se ha retrasado en los pagos - crédito Colprensa

Nueva EPS, que ocupa el primer lugar en términos de ingresos dentro del sector y se ubica en la octava posición entre las mil empresas más grandes, alcanzó una variación de ingresos del 37,2%. Sin embargo, la magnitud de sus pérdidas dio pie a la intervención gubernamental. Julio Alb, un portavoz de la organización, indicó: “Estamos en cada municipio colombiano y cada corregimiento: en cada uno hay mínimo un afiliado”.

A lo largo del año, el sector salud ha enfrentado pérdidas acumuladas superiores a los $3.1 billones. Tanto expertos como las autoridades competentes habían alertado sobre el deterioro financiero y la necesidad de reformas, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de estas entidades y sus pacientes.