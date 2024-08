Coche fúnebre se estrelló contra búfalos en vía de Santander

Coche fúnebre que atendía un servicio exequial se estrelló contra búfalos - crédito Diario El Mercurio

Un accidente de tránsito inusual se registró en Santander. El conductor de una carroza fúnebre chocó contra dos búfalos que se habían escapado de una finca del sector.

Según informó el cochero de la funeraria Cristo Rey, de Bucaramanga, él iba conduciendo una carro fúnebre durante su regreso de Barrancabermeja hacia Bucaramanga, cuando sucedió el accidente.

El féretro pertenecía a un adulto mayor que falleció por causas naturales en la capital de Santander. Este sería velado en la funeraria Inversiones de la Paz, ubicada en el puerto petrolero, a las 12:30 del mediodía del domingo 11 de agosto. Tras dejar el ataúd, la persona responsable retornó a la ciudad y decidió salir por el sector de Campo 23.

El incidente ocurrió cuando dos búfalos que se encontraban en la carretera, impactaron contra la carroza. Los animales terminaron sobre el capó destruyendo la parte delantera del vehículo fúnebre.

“Me tocó salir por una puerta. No me pasó nada. Solo algunos golpes leves. No tuve tiempo de reaccionar porque me los encontré de frente. Me devolví en una grúa con el carro destruido, los búfalos no murieron, pero quedaron con graves lesiones”, contó el conductor para el diario regional Vanguardia.

Después del accidente, la Funeraria Cristo Rey, propietaria del vehículo, expresó que espera llegar a acuerdos con los dueños de los semovientes para reparar los daños del vehículo.

Un accidente tuvo lugar el lunes festivo 10 de junio en la entrada a la vereda La Tigra, en la vía que conecta los municipios de Barrancabermeja, Santander, con Yondó, Antioquia. El incidente, ocurrido alrededor de las 9 de la noche, cobró la vida de Steven Gañán Villafañe, un joven de 21 años.

En Colombia, cuando ocurren accidentes en los que están involucrados animales, las autoridades que deben responder son:

Policía Nacional de Colombia: Para asegurar la escena, gestionar el tráfico y brindar apoyo inicial.

Cuerpos de Bomberos: En caso de necesitarse para rescates o situaciones complejas donde se requiere equipo especializado.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Especialmente relevante si los animales involucrados son de interés de sanidad animal.

Autoridades municipales de control animal: Para capturar y reubicar a los animales si es necesario.

Servicios de emergencias veterinarias: Brindar atención inmediata y especializada a los animales heridos.

Protección civil: Para coordinar acciones de rescate y brindar apoyo en la gestión de la emergencia.

Más accidentes com búfalos

Steven Gañán Villafañe era estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), sede Barrancabermeja. La víctima se movilizaba en su motocicleta cuando chocó fatalmente con un búfalo en la carretera, falleciendo en el lugar del accidente.

Este evento se sumó a otro similar ocurrido la semana anterior en la misma zona. El domingo 2 de junio, Marco Antonio Rueda Rincón, otro motociclista, perdió la vida en un siniestro vial que también involucraba ganado en medio de la vía, en el sector Rancho Camacho, jurisdicción de Barrancabermeja.

En ese caso, un búfalo irrumpió en la carretera y, al intentar esquivarlo, el conductor de una tractomula perdió el control del vehículo, ocupando ambos carriles de la autopista y provocando el choque fatal con el motociclista y el animal.

Mario Sánchez Cuadros, oficial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, comentó sobre la problemática. Según citó el diario regional El Universal: “Desafortunadamente, en estos casos, los semovientes terminan saliendo de sus cercas, y pasa muchas veces en sitios donde la iluminación es nula. Esto se conjuga para que, infortunadamente, se presenten este tipo de situaciones que dejan pérdidas humanas”.

La falta de visibilidad y luz en la zona es una preocupación generalizada. Conductores frecuentes denunciaron una grave falta de control sobre el tránsito de ganado en estos corredores viales.

Leonardo Martínez, uno de los conductores que transita por las carreteras que conectan Barrancabermeja, señaló al medio mencionado: “Esta vía requiere iluminación porque está totalmente a oscuras y que se controle el tránsito de los animales porque es frecuente que se aparezcan en la vía. Pedimos a las autoridades que hagan algo antes de que se pierdan más vidas”.