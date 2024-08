Marta Lucía Ramírez arremetió contra Gustavo Petro tras secuestro de militares en Guaviare: criticó “flojera” del Gobierno

Marta Lucía Ramírez enfiló de nuevo baterías contra el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

El secuestro de 64 soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en zona rural de San José del Guaviare, el sábado 10 de agosto de 2024, del grupo de 98 uniformados que inicialmente estaban en poder de la Guardia Campesina, ha causado fuertes críticas al Gobierno nacional, debido a lo que podría ser interpretado como el fracaso de la política de Paz Total, debido a las presuntas presiones de disidentes de las Farc.

El propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, apuntó al bloque Jorge Briceño Suárez del fragmentado Estado Mayor Central (EMC) como el responsable del secuestro de los militares que adelantaban labores de patrullaje por esa zona del país e, incluso, puso en duda la continuidad del cese al fuego de tres meses con esta estructura al margen de la ley, ante lo que sería la violación a lo dispuesto en la mesa.

“La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare, obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por tres meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal”, expresó el ministro Velásquez en su perfil de X, lo que dio pie a una serie de especulaciones sobre el futuro de las negociaciones.

Ante esto, la exvicepresidenta y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en su perfil de X, aprovechó para cuestionar el accionar del Gobierno nacional, que según ella tiene de manos atadas a las Fuerzas Militares, pues en medio del referido cese y el mecanismo de verificación determinado para su cumplimiento, no pueden emprender su ofensiva contra las organizaciones criminales en esta zona del país.

En su cuenta, @mluciaramirez, que siguen más de 791.000 usuarios, la política de 70 años lamentó que el flagelo del secuestro haya tomado fuerza en la actual administración, cuando se creía que era una “pesadilla del pasado”. Al punto que lamentó cómo más de 60 miembros de la fuerza pública continúan privados de su libertad, pese a las gestiones de la Defensoría del Pueblo por lograr su liberación.

Pero lo que más llamó la atención fue que calificara como un acto de “flojera” del Gobierno Petro que se registre esta situación y al flojo avance de las tratativas con la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, tras el rompimiento del proceso con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, pese a la voluntad de la delegación del Estado, liderada por el exdirector de Indepaz, Camilo González Posso.

“Cuando teníamos los secuestros de militares y policías como pesadilla del pasado, aterrizamos sobre la realidad: la flojera de este gobierno y sus diálogos amarraron las manos a militares con cese al fuego y hoy siguen 60 militares secuestrados en San José del Guaviare”, indicó la exfuncionaria de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, que marcó un hito en el género femenino.

Pese a lo dicho por el ministro Velásquez, y a los señalamientos de la exvicepresidenta Ramírez, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, indicó en entrevista con W Radio que todo se trata de un malentendido en el sentido de la protesta de las comunidades del municipio, y no a la injerencia de las tropas del mencionado bloque de las disidencias, como lo afirmó el titular de la cartera.

“Hacer claridad de que la protesta por parte de la Guardia Campesina ha sido de carácter pacífico, se evidencia de manera directa que no hubo agresión ni de los soldados, ni de la Guardia Campesina, eso lo debo mencionar. No ha habido agresión”, precisó el mandatario local, que agregó que los soldados no han sido despojados de su armamento, como se rumoró en las redes sociales.