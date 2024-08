Miguel Varoni, de ‘Pedro el escamoso’, confesó quién es su ‘mompirri’ en la vida real: “Lo es todo”

Miguel Varoni, el protagonista de 'Pedro el escamoso' reveló a quién considera en la vida real como su "mompirri" - crédito cortesía Disney +

Luego de 21 años desde el último capítulo de Pedro el escamoso y el fallido spin off Como Pedro por su casa, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca se estrenó en Disney + y Caracol Televisión el pasado mes de julio. Esta producción marcó el regreso de Miguel Varoni a su papel más recordado y con la que volvió a captar la atención del público gracias a una historia en la que la comedia y el drama van de la mano.

Además de ver el regreso de varios miembros del reparto original como Sandra Reyes, Marcela Mar, Juan Carlos Arango o Álvaro Bayona, vio la incorporación de nuevos miembros como Carlos Torres o Ana Maria Trujillo. Pese al riesgo de no contar con algunos miembros clave de la producción original como Alina Lozano que interpretaba a Doña Nidia, los nuevos capítulos gozaron de una recepción positiva, haciendo que los que en su día vieron las locuras de Pedro Coral Tavera y sus líos de faldas no se despeguen de la producción.

El colomboargentino continúa haciendo promoción de la producción y en una reciente entrevista para la revista Vea, el protagonista participó de una serie de preguntas y respuestas rápidas. Allí compartió los motivos por los cuales los televidentes no deberían perderse esta historia de 23 episodios. “Es una historia maravillosa, contada como los dioses y actuada perfectamente”, dijo al citado medio.

Varoni remarcó que uno de los aspectos más gratificantes de retomar su papel es la camaradería que se vivió en el set de grabación, especialmente con Juan Carlos Arango, el actor encargado de interpretar a Enrique Bueno Lindo y al que describió como una persona que los hacía “orinar de la risa” con sus historias. Inclusive el propio Varoni señaló que le encantaría salir de fiesta con él, reafirmando la química que los une fuera de las cámaras.

Aunque Varoni afirmó que su esposa Catherine Siachoque es lo más importante para él, afirmó que no podría considerarla como su "mompirri" - crédito @soyvaroni/Instagram

Cuando le preguntaron qué personaje le hubiese gustado interpretar aparte del de Pedro, Varoni se deshizo en elogios ante Pastor Gaitán, interpretado por Álvaro Bayona –otro al que afirmó que se llevaría de fiesta si pudiera–, y expresó que le hubiese gustado ponerse en la piel del personaje, calificándolo de “maravilloso”.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre quién es su “mompirri” en la vida real, Varoni no dudó en afirmar que su esposa Catherine Siachoque “lo es todo” para él, pero no es propiamente su “mompirri”. En ese orden de ideas, el actor se inclinó por mencionar a su suegro, Félix Siachoque, dejando en claro la importancia que tiene para él su entorno familiar. También reveló cuál era su amor platónico: la actriz Brooke Shields, recordada especialmente por su película de 1980 The Blue Lagoon.

Así va ‘Pedro el escamoso’ en el rating de la televisión colombiana

'Pedro el escamoso' se mantiene como lo más visto de la televisión colombiana en el segundo semestre de 2024 - crédito @soyvaroni/Instagram

Desde su estreno en julio, el regreso de Pedro el escamoso se ubicó como uno de los programas preferidos de los colombianos en la parrilla de programación. La producción de Caracol Televisión y Disney + se mantiene en el podio, generalmente entre el segundo y tercer lugar, siendo superado únicamente por el Desafío XX.

Según lo reportado por Kantar Ibope Media, la firma dedicada a recopilar los datos de sintonía en la televisión colombiana; en la última semana la telenovela alcanzó el tercer lugar de lo más visto el lunes 5 de agosto, y el segundo lugar los días 6 y 8 de agosto. Durante estos cinco días alcanzó máximos de 9,06 y 9,10, evidenciando el seguimiento que hacen los televidentes de la producción.