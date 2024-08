Gustavo Bolívar salió en defensa de las contrataciones de influenciadores en el gobierno Petro: “Desde cuando es ilegal”

El director de Prosperidad Social dijo que contratar influenciadores no es una práctica ilícita y anunció que trabajará con algunos. - crédito @GustavoBolivar/X

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) publicó un informe que reveló las inversiones en la estrategia de comunicaciones de la Presidencia de la República. De acuerdo con el reporte, el Ejecutivo aumentó sus esfuerzos en difundir los mensajes del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El plan del actual gobierno consiste en la creación de nuevos medios y contenidos audiovisuales, como el periódico Vida, y la producción de los informativos Colombia Hoy Radio y Entérese del Cambio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El influenciador David Rozo ha sido un defensor del mandato de Gustavo Petro en sus redes sociales, pero ahora cuestionar al presidente por las 93 masacres que se han registrado en 2023 en el país - crédito @DonIzquierdo_/X y Chepa Beltrán/Europa Press

El informe también resaltó la expansión del equipo de comunicaciones de la Presidencia de Gustavo Petro, que creció de 54 asesores durante el periodo del expresidente Iván Duque a 65 en la administración actual.

Aun cuando se destacan acciones de comunicaciones enfocadas a darle fuerza y contenido a los mensajes del Ejecutivo, el informe detalló que el equipo de comunicaciones del primer mandatario empleó la mayor parte de los recursos estatales en aprovechar las nuevas dinámicas digitales, aumentando la inversión destinada a influenciadores y redes sociales; el gasto en creadores de contenidos en estos dos años del Gobierno Petro asciende a $662 millones.

“La estrategia de Petro ha mostrado una apertura hacia los llamados influencers (o creadores de contenido) a los que se les ha permitido un acercamiento en estos encuentros, e incluso, una participación en el Gobierno”, explicó la Flip.

El informe también arrojó luz sobre los contratos específicos que el Gobierno nacional ha firmado con varios influencers para promover su estrategia. Por ejemplo, Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally Opina, recibió más de $45 millones para generar contenidos jurídicos en las plataformas del sistema de medios públicos, Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), en cabeza de Hollman Morris.

Asimismo, María Niny Echeverry fue contratada por $24.333.333 para apoyar en actividades periodísticas y de contenido. Otro contrato que destacó la Flip, fue el de Jader David Rozo, conocido como Don Izquierdo, que recibió $35.550.000 para apoyar el periodismo digital.

En respuesta a las revelaciones de la fundación de las contrataciones de influenciadores, que viralizan mensajes a favor del primer mandatario, el director de Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se pronunció en sus redes sociales para defender las inversiones de la actual administración.

El funcionario defendió las contrataciones de influenciadores por parte del gobierno Petro - crédito @GustavoBolivar/X

“Lo que creo es que les duelen sus tuits y sus posts porque desmienten las calumnias y desnudan a las mafias de la corrupción y la contratación”, precisó Bolívar.

En ese sentido, el funcionario aseguró que las contrataciones de influenciadores no van en contra del marco normativo del Estado colombiano. “¿En qué parte de los códigos penales o disciplinarios dice que darles trabajo a los influenciadores es delito? ¿En qué parte dice que quienes se dedican a las redes sociales no pueden trabajar? ¿Todos los gobiernos han gastado miles de millones en publicidad y el nuestro no puede contratarlos para sus comunicaciones?”, escribió en su cuenta de X.

Sobre las denuncias de supuestas contrataciones de bodegas para atacar a los contradictores del Gobierno Petro, aseguró que esa práctica la ejecutaron gobiernos anteriores.”Duque contrató bodegas para perfilarlos y también contrató influenciadores y la prensa callada. ¿Por qué todo lo que hacemos es criticable, pero cuando la derecha ha hecho lo mismo, la prensa guarda silencio?”.

A propósito de sus declaraciones contra las administraciones pasadas, sostuvo que en la actualidad no cuenta con ningún creador de contenido en su equipo de trabajo. Sin embargo, que considera la idea de incluirlos.

“Y advierto que no tengo un solo influenciador contratado, como vienen diciendo los calumniadores de siempre, pero pronto lo haré”, enfatizó el director de Prosperidad Social.