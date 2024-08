Tras la muerte de Luis Andrés Colmenares, su hermano aseguró que pensó en suicidio: “¿Qué más voy a hacer?”

Jorge Andrés Colmenares afirmó que su madre se convirtió en una persona distinta después de la muerte de su hermano, en 2010 - crédito Colprensa

La muerte de Luis Andrés Colmenares en el 2010 volvió a ser tema de conversación en Colombia, luego de una nueva audiencia y de que la Fiscalía solicitara ante la Corte Suprema de Justicia que tipificara como homicidio la muerte del joven universitario.

Con la nueva audiencia, el concejal Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés, concedió una entrevista en el pódcast de Laura Acuña, donde compartió detalles sobre cómo la tragedia cambió la dinámica de su familia y, desde luego, de su propia vida.

Envuelto en audiencias, testimonios y un drama familiar que llegó a ser noticia nacional en varias temporadas durante más de 10 años, Jorge narró detalles de su vida desde entonces, entre esos, dos que llamaron la atención.

Uno sobre la presión y sus efectos en su propia vida y cómo las relaciones cambiaron con su padre, Luis Alonso Colmenares, y su madre, Oneida Escobar. Según él, ella se volvió una persona diferente después de la muerte de su hijo, pues “ya no era la misma mamá alegre”.

De acuerdo con lo que relató en el diálogo con Acuña, explicó cuánto ha cambiado su entorno familiar. Reveló cómo los primeros meses después de la tragedia fueron especialmente difíciles, con su madre encerrada en su cuarto, llorando cada vez que él intentaba acercarse: “si yo entraba a ese cuarto, más se ponía a llorar”, rememoró.

Además, recordó cómo las muestras de afecto y cariño se fueron disipando mientras a la familia la envolvía el peso del quehacer judicial.

Jorge Colmenares relató la actitud de su madre luego de la muerte de Luis Andrés - crédito lasaladelauraacuna/Tik Tok

Incluso, relató cómo se distanciaron los corazones de padre e hijo menor hasta llegar al punto de no hablarse, “porque, en parte, él sentía que a mí me podía suceder lo mismo, entonces se volvió un papá con un carácter más duro, más difícil”. Comentó que le tomó tiempo para restaurar ese contacto afectivo.

“Años después, ya saliendo de la universidad, ya estando en el Concejo de Bogotá, yo duré dos años sin hablar con mi papá. Yo le pedí disculpas, pero llegó un punto en el que me saturé y me dije: ‘Ya no quiero hablar más con él. Ya quiero borrarme la imagen de mi papá y de mi mamá en situaciones incómodas’”, describió, con el relato de que los dos progenitores habían disuelto su matrimonio años después de la misteriosa muerte.

El joven relató que los dos padres volcaron su atención a lo relacionado a la muerte de Luis Andrés - crédito Colprensa

Afirmó que sintió “rabia e impotencia” debido al tiempo que su padre se ausentó para atender diligencias, mientras él necesitó apoyo y el respaldo “que tanto necesité”.

“Pensé en el suicidio”

Ya que en los primeros años, antes de abrir el proceso judicial, Luis Alonso Colmenares se concentró mucho más en su trabajo para sobrellevar el dolor, según Jorge, de manera casi obsesiva, Jorge se encontraba solo en casa, y comenzó a percibir un gran vacío interior y muchas preguntas sin respuesta, como: “¿y qué voy a hacer?, ¿para dónde voy a coger?, ¿ahora con quién habló?”.

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares - crédito Colprensa

Así, relató que muchas veces pensó en quitarse la vida, además porque en medio de todas las situaciones dolorosas él intentó “ser el hermano” y suplir ese papel en favor de sus padres, y esto no le permitió sobrellevar el duelo él mismo. Por eso permitió en su mente pensar en la muerte “no una, sino muchas veces”, pues “Qué más voy a hacer. Ya no tengo a mi hermano, mis papás están ausentes, no me siento lleno, feliz. Siempre ese miedo y esa soledad me carcomían el corazón”.

También dijo que sentió que no lo conocían por ser él mismo, sino por ”ser el hermano de Luis Andrés”. Según él era tal la obsesión por el hermano fallecido, que incluso, anécdotas de familia que habían vivido con Jorge “las contaban como si las hubiera vivido él”.

Ya pasó más de una década desde la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Luis Andrés en el caño del Parque El Virrey en Bogotá. Durante estos años, el caso sigue sin esclarecerse, y las investigaciones, aunque intensas, aún no arrojan luz sobre lo sucedido el 31 de octubre de 2010.

Jorge señaló que con el tiempo ha llegado a entender las razones detrás de las acciones de sus padres. Reconoce ahora que querían sacar adelante el caso, a pesar de la profunda sensación de soledad que invadió su hogar. Textualmente, dijo: “Yo ahora los entiendo, quería sacar todo esto adelante, pero tristemente era sentir que estaba solo que perdí a mi hermano, pero también se me fue mi casa”.