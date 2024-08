Revelan la identidad del joven cuya cabeza fue hallada en una bolsa plástica en Barranquilla y con una nota amenazante

Este fue el joven a quien decapitaron en Barranquilla, identificado como Yesid Cabrera - crédito redes sociales / Facebook

Los vecinos del barrio Carlos Meisel, en la ciudad de Barranquilla, siguen consternados tras el descubrimiento de una cabeza humana dentro de una bolsa plástica, que fue abandonada por unos motociclistas en una zona de basuras cercana al lugar donde unos menores de edad jugaban y que por eso se percataron del hecho.

La víctima ya fue identificada como Yesid Andrés Cabrera Ortega. Según la información publicada por medios locales del departamento del Atlántico, era un joven exconvicto que había salido de un centro penitenciario en junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El hallazgo, registrado en la tarde del 6 de agosto, sucedió cuando, al parecer, uno de los menores acudió a un adulto para informar sobre la bolsa negra. Ahora bien, según lo que conoció Semana, otra versión apunta a que los habitantes del barrio habían notado un olor putrefacto emanando de una zona enmontada. Al investigar, encontraron la cabeza al abrir la bolsa.

Este era Yesid Andrés Cabrera Ortega, el joven de 22 años que fue asesinado en Barranquilla - crédito Facebook

Lo que sí confirmaron las autoridades de la zona de Barranquilla fue que el joven de 22 años había sido reportado como desaparecido el lunes 5 de agosto, lo que facilitó a la policía identificarlo, aunque sus restos, aparte de su cabeza, aún están ubicados en otra zona de la ciudad.

Elines Jaraba, hermana del fallecido, confirmó al portal informativo Zona Cero la identidad de Yesid Andrés Cabrera Ortega desde las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad.

“Nos enteramos por las fotos que comenzaron a circular en redes sociales y nos dimos cuenta de que era él”, dijo, y agregó: “La cabeza no la hemos visto físicamente; solo en la Fiscalía nos mostraron las fotos para confirmar que era él. Supimos que había especulaciones sobre restos encontrados en Malambo, pero aún no han aparecido. No hemos sabido más”.

El aterrador hallazgo sucedió el 6 de agosto en las horas de la tarde - crédito archivo Colprensa

Según la versión de la hermana, el joven era mecánico y no se encontraba empleado en el momento de su muerte. Además, solicitó que la justicia les ayude “para que aparezca mi hermano, es lo único que queremos. Que se haga justicia”.

Las anotaciones judiciales y delitos de Cabrera Ortega

Según el historial judicial de Yesid Andrés Cabrera Ortega, este salió de la cárcel el 20 de junio, pues había cumplido una condena por extorsión. Su hermana reveló que al momento de su captura, se le encontraron panfletos extorsivos. Desde ese momento, se conoció que residía en el mismo barrio Carlos Meisel, junto a su madre.

Incluso, se supo que la Policía asoció al joven Cabrera Ortega con una pandilla barranquillera conocida como Chicos Cultura, que estaría bajo la influencia y operación de Los Pepes.

Esta fue la carta que habrían dejado cerca de los restos del joven - crédito Facebook

El caso no solo ha generado dudas en la comunidad y en los familiares de la víctima, sino también especulaciones sobre un posible ajuste de cuentas.

La Sijín (Seccional de Investigación Judicial) está a cargo de las pesquisas para determinar el contexto del asesinato. Los agentes recabaron pruebas en el lugar del hallazgo y trasladaron la cabeza a Medicina Legal para su análisis. Por el momento, no se han divulgado más detalles sobre la autopsia.

Impactantes detalles del crimen

Uno de los detalles más impactantes de esta escabrosa muerte fue la nota que hallaron junto a la cabeza de Yesid Cabrera. Las palabras contenidas en la misiva ya fueron reveladas a través de una foto que circula en las redes sociales. Su contenido es intimidatorio y contiene serias amenazas de muerte para quienes colaboren con Los Pepes.

Por ahora, no se conoce el origen o la procedencia de la carta. No obstante, se puede deducir que la muerte, en efecto, habría sido un asesinato. Aun así, las autoridades son las encargadas de emitir el dictamen de la muerte una vez concluya la investigación.

El texto de la nota dice lo siguiente: “Todo aquel colaborador, jíbaro, extorsionista de los tales Pepes será objetivo militar en los barrios mencionados, como: Nueva Colombia, Meisel, Bajo Valle, y la Manga. Serán declarados objetivo militar y quedarán así como el sapo este. Att: La muerte (sic)”.