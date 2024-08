📢 IMPORTANTE📢



El próximo sábado 17 de agosto se implementará un 'Plan Piloto de Salida' voluntario, en los 9 corredores de salida de la ciudad, así funcionará👇:



✅De 6 a.m a 9 a.m. podrán circular placas PARES

✅De 9 a.m. a 12 m., podrán circular placas IMPARES pic.twitter.com/z6VXBLI9vy