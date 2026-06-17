Mauricio Gaona aclaró dudas sobre su posible llegada a un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella: “Con la franqueza que el gesto exigía”

El constitucionalista aseguró que no ha aceptado ningún cargo ministerial y que tampoco hace parte de la campaña presidencial del candidato - crédito @JMauricioGaona/X y Luisa Gonzalez/REUTERS

A menos de cinco días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el domingo 21 de junio, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona emitió un comunicado para responder a las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta vinculación suya como ministro de Justicia en un eventual gobierno del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En el documento, Gaona negó haber aceptado algún cargo dentro de una posible administración del aspirante presidencial y también descartó cualquier participación en la campaña política. El pronunciamiento busca aclarar las especulaciones que han surgido en medio de la recta final de la contienda electoral.

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“No he aceptado cargo ministerial alguno ni formo parte de la campaña presidencial del doctor Abelardo de la Espriella”, afirmó Gaona al inicio de su declaración pública.

Según explicó Gaona, rechazó esas posibilidades debido a compromisos académicos y editoriales, entre ellos la finalización de su obra 'La Constitución Soy Yo' - crédito @mauriciomatri / X

En el comunicado, el jurista explicó que sí existió un acercamiento previo por parte de Abelardo de la Espriella, quien le propuso integrarse a su proyecto político. Según detalló, las posibilidades planteadas incluían asumir la Vicepresidencia de la República, la Cancillería o el Ministerio de Justicia.

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Sin embargo, aseguró que rechazó dichas propuestas debido a compromisos profesionales y académicos que consideró incompatibles con una participación política activa en ese momento. “Es cierto que, meses atrás, el doctor de la Espriella tuvo la gentil deferencia de proponerme integrar su proyecto político, ofreciéndome la posibilidad de asumir la Vicepresidencia de la República, la Cancillería o el Ministerio de Justicia. En su momento, con la franqueza que el gesto exigía, decliné tales honores”, señaló.

Gaona explicó que su decisión estuvo relacionada con la culminación de su obra La Constitución Soy Yo, así como con la necesidad de mantener independencia para intervenir en debates públicos relacionados con la defensa de la democracia y el orden constitucional.

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Gaona afirmó que desde aquel acercamiento inicial no ha recibido nuevas ofertas ni ha aceptado responsabilidades dentro de la campaña o de un eventual gobierno - crédito @JMauricioGaona/X

De igual manera, indicó que manifestó reservas respecto a uno de los integrantes del equipo de campaña del candidato, situación que, según expresó, también incidió en su decisión de no participar en ese proyecto político. “Desde entonces, no ha existido ninguna nueva oferta ni aceptación de mi parte”, agregó el constitucionalista, quien también cuestionó la difusión de información que considera errónea sobre su relación con la candidatura presidencial.

En el cierre de su mensaje, Gaona hizo un llamado a centrar la atención en la situación institucional del país. “Invito entonces a quienes manipulan la información de esta forma a pensar en el país. Existe una preocupación superior a cualquier persona en este momento: la democracia en Colombia está en riesgo”, concluyó.

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Mensaje a las Fuerzas Militares

Gaona aseguró que las Fuerzas Militares tienen la responsabilidad institucional de garantizar el orden constitucional y la transferencia pacífica del poder - crédito Fuerzas Militares

El comunicado se produce días después de otro pronunciamiento público realizado por Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, en el que se dirigió a las Fuerzas Militares de Colombia en el contexto de la segunda vuelta presidencial.

En esa declaración, el jurista enfatizó que la legitimidad de los resultados electorales no depende de la aceptación o rechazo de actores políticos específicos, sino de las instituciones encargadas de garantizar el proceso democrático. “En Colombia, la validez y eficacia de los resultados electorales no dependen del reconocimiento o desconocimiento de los actores políticos o del Presidente de la República”, sostuvo.

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Gaona señaló además que, una vez concluya el proceso electoral y las autoridades competentes certifiquen los resultados, corresponde a las instituciones del Estado garantizar el respeto por el orden constitucional.

Además, insistió en que cualquier transición de gobierno debe desarrollarse conforme al mandato ciudadano expresado en las urnas y validado por las autoridades electorales, resaltando el papel de la institucionalidad en el desarrollo del proceso democrático.

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el 21 de junio, el debate político entra en su fase decisiva marcada por la expectativa ciudadana y el llamado a respetar los resultados electorales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Gaona sostuvo que el compromiso de las fuerzas armadas está ligado directamente a la preservación del orden democrático y de las instituciones republicanas. “El deber supremo de las Fuerzas Armadas no pertenece a una persona, a un gobierno, a un partido o a un líder político”, afirmó.

Así mismo, señaló que la defensa de la Constitución y de la República constituye una obligación institucional que trasciende gobiernos, partidos o liderazgos políticos particulares. “Ningún funcionario público está por encima de la Constitución ni puede ordenar su desconocimiento”, señaló en su declaración, al tiempo que citó disposiciones de la Carta Política para sustentar su posición.

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