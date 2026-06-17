Colombia

Mauricio Gaona aclaró dudas sobre su posible llegada a un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella: “Con la franqueza que el gesto exigía”

Su pronunciamiento se conoce a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio y se suma a recientes mensajes suyos sobre la defensa del orden constitucional y el papel de las Fuerzas Militares

Guardar
Google icon
El constitucionalista aseguró que no ha aceptado ningún cargo ministerial y que tampoco hace parte de la campaña presidencial del candidato - crédito @JMauricioGaona/X y Luisa Gonzalez/REUTERS
El constitucionalista aseguró que no ha aceptado ningún cargo ministerial y que tampoco hace parte de la campaña presidencial del candidato - crédito @JMauricioGaona/X y Luisa Gonzalez/REUTERS

A menos de cinco días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el domingo 21 de junio, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona emitió un comunicado para responder a las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta vinculación suya como ministro de Justicia en un eventual gobierno del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En el documento, Gaona negó haber aceptado algún cargo dentro de una posible administración del aspirante presidencial y también descartó cualquier participación en la campaña política. El pronunciamiento busca aclarar las especulaciones que han surgido en medio de la recta final de la contienda electoral.

PUBLICIDAD

No he aceptado cargo ministerial alguno ni formo parte de la campaña presidencial del doctor Abelardo de la Espriella”, afirmó Gaona al inicio de su declaración pública.

El abogado y constitucionalista colombiano advirtió sobre los posibles peligros de una reforma que elimine la oposición y transforme el equilibrio de poderes democráticos - crédito @mauriciomatri / X
Según explicó Gaona, rechazó esas posibilidades debido a compromisos académicos y editoriales, entre ellos la finalización de su obra 'La Constitución Soy Yo' - crédito @mauriciomatri / X

En el comunicado, el jurista explicó que sí existió un acercamiento previo por parte de Abelardo de la Espriella, quien le propuso integrarse a su proyecto político. Según detalló, las posibilidades planteadas incluían asumir la Vicepresidencia de la República, la Cancillería o el Ministerio de Justicia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aseguró que rechazó dichas propuestas debido a compromisos profesionales y académicos que consideró incompatibles con una participación política activa en ese momento. “Es cierto que, meses atrás, el doctor de la Espriella tuvo la gentil deferencia de proponerme integrar su proyecto político, ofreciéndome la posibilidad de asumir la Vicepresidencia de la República, la Cancillería o el Ministerio de Justicia. En su momento, con la franqueza que el gesto exigía, decliné tales honores”, señaló.

Gaona explicó que su decisión estuvo relacionada con la culminación de su obra La Constitución Soy Yo, así como con la necesidad de mantener independencia para intervenir en debates públicos relacionados con la defensa de la democracia y el orden constitucional.

Gaona afirmó que desde aquel acercamiento inicial no ha recibido nuevas ofertas ni ha aceptado responsabilidades dentro de la campaña o de un eventual gobierno - crédito @JMauricioGaona/X
Gaona afirmó que desde aquel acercamiento inicial no ha recibido nuevas ofertas ni ha aceptado responsabilidades dentro de la campaña o de un eventual gobierno - crédito @JMauricioGaona/X

De igual manera, indicó que manifestó reservas respecto a uno de los integrantes del equipo de campaña del candidato, situación que, según expresó, también incidió en su decisión de no participar en ese proyecto político. Desde entonces, no ha existido ninguna nueva oferta ni aceptación de mi parte”, agregó el constitucionalista, quien también cuestionó la difusión de información que considera errónea sobre su relación con la candidatura presidencial.

En el cierre de su mensaje, Gaona hizo un llamado a centrar la atención en la situación institucional del país. “Invito entonces a quienes manipulan la información de esta forma a pensar en el país. Existe una preocupación superior a cualquier persona en este momento: la democracia en Colombia está en riesgo”, concluyó.

Mensaje a las Fuerzas Militares

Fuerzas Militares
Gaona aseguró que las Fuerzas Militares tienen la responsabilidad institucional de garantizar el orden constitucional y la transferencia pacífica del poder - crédito Fuerzas Militares

El comunicado se produce días después de otro pronunciamiento público realizado por Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, en el que se dirigió a las Fuerzas Militares de Colombia en el contexto de la segunda vuelta presidencial.

En esa declaración, el jurista enfatizó que la legitimidad de los resultados electorales no depende de la aceptación o rechazo de actores políticos específicos, sino de las instituciones encargadas de garantizar el proceso democrático. “En Colombia, la validez y eficacia de los resultados electorales no dependen del reconocimiento o desconocimiento de los actores políticos o del Presidente de la República”, sostuvo.

Gaona señaló además que, una vez concluya el proceso electoral y las autoridades competentes certifiquen los resultados, corresponde a las instituciones del Estado garantizar el respeto por el orden constitucional.

Además, insistió en que cualquier transición de gobierno debe desarrollarse conforme al mandato ciudadano expresado en las urnas y validado por las autoridades electorales, resaltando el papel de la institucionalidad en el desarrollo del proceso democrático.

Mano en traje deposita voto en urna transparente con escudo de Colombia, texto "Elecciones Presidenciales Colombia 2026", Casa de Nariño y bandera de fondo.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el 21 de junio, el debate político entra en su fase decisiva marcada por la expectativa ciudadana y el llamado a respetar los resultados electorales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Gaona sostuvo que el compromiso de las fuerzas armadas está ligado directamente a la preservación del orden democrático y de las instituciones republicanas. “El deber supremo de las Fuerzas Armadas no pertenece a una persona, a un gobierno, a un partido o a un líder político”, afirmó.

Así mismo, señaló que la defensa de la Constitución y de la República constituye una obligación institucional que trasciende gobiernos, partidos o liderazgos políticos particulares. “Ningún funcionario público está por encima de la Constitución ni puede ordenar su desconocimiento”, señaló en su declaración, al tiempo que citó disposiciones de la Carta Política para sustentar su posición.

Temas Relacionados

Mauricio GaonaAbelardo de la EspriellaMinisterio de JusticiaSegunda vuelta presidencialElecciones presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro por anuncio de despedida en Cali: “¿Ahora sí te acordaste de ellos? Ya es muy tarde, tirano”

El primer mandatario tendría pensado hacer un evento en el parque de las Banderas de la capital del Valle del Cauca el 19 de junio

Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro por anuncio de despedida en Cali: “¿Ahora sí te acordaste de ellos? Ya es muy tarde, tirano”

Corte Suprema confirmó condena contra Juan Carlos Abadía por desviar $817 millones en un contrato de libros escolares

En sentencia de segunda instancia se resolvió la apelación de la condena contra el exgobernador del Valle del Cauca por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros

Corte Suprema confirmó condena contra Juan Carlos Abadía por desviar $817 millones en un contrato de libros escolares

Más de 50 empresas serían sancionadas por amenazar a los trabajadores por votar en las elecciones presidenciales: “Es abiertamente ilegal”

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, informó que “ya hemos emitido siete medidas preventivas de cumplimiento inmediato para proteger derechos y exigir el cese de cualquier acto de coacción o intimidación”

Más de 50 empresas serían sancionadas por amenazar a los trabajadores por votar en las elecciones presidenciales: “Es abiertamente ilegal”

Selección Colombia: los mejor calificados y los más valiosos del mercado antes del debut en el Mundial 2026

La Tricolor iniciará su participación en su sexta Copa del Mundo ante Uzbekistán en Ciudad de México, con realidades contrastadas en rendimiento y valor de mercado entre los convocados por Néstor Lorenzo

Selección Colombia: los mejor calificados y los más valiosos del mercado antes del debut en el Mundial 2026

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 16 de junio de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 16 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Deportes

Cómo le fue a la Selección Colombia ante equipos asiáticos en los mundiales: este es el historial

Cómo le fue a la Selección Colombia ante equipos asiáticos en los mundiales: este es el historial

Selección Colombia: los mejor calificados y los más valiosos del mercado antes del debut en el Mundial 2026

Selección Colombia: así fueron sus debuts en cada una de sus participaciones en la Copa del Mundo

Thomas Partey quedó fuera del debut de Ghana, Gobierno de Canadá confirmó que no permitirá el ingreso del mediocampista

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán: este es su historial en el estadio Azteca