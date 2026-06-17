Boyacá recibió propiedades de un capo invisible capturado en Costa Rica: este será su destino

En la diligencia estuvo la directora de la SAE y el gobernador de Boyacá - crédito SAE

El 16 de junio, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, en compañía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, oficializó la entrega de dos bienes del narcotráfico que ahora servirán para impulsar proyectos lecheros en la región.

Se trata de una finca de 15 hectáreas ubicada en Tuta, que en su momento perteneció a Miguel Ricardo Quintero Martínez, un narco invisible de la zona que logró engañar a las autoridades con inmuebles que tenían fachada de hoteles o sitios turísticos.

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El predio que sirvió para lavar los activos de Quintero Martínez ahora será utilizado para un proyecto industrial de leche. La SAE recordó que el capo fue identificado en 2007 como el líder de una organización criminal que fue desmantelada en Costa Rica.

Durante las investigaciones se comprobó que Quintero Martínez logró consolidar varias rutas de narcotráfico que incluían paradas en naciones de Centroamérica y que los cargamentos terminaban en Europa. Se cree que el capo invisible lograba enviar hasta 15 toneladas de cocaína al mes.

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El capo invisible fue capturado en Costa Rica - crédito SAE

Además del arresto, en el operativo en el que se registró la caída de Quintero fueron encontradas tres toneladas de cocaína, lo que para las autoridades confirmó la magnitud de la estructura criminal y la capacidad logística que tenían. “Las investigaciones establecieron que el colombiano tenía un rol clave como articulador, coordinando rutas, almacenamiento y distribución internacional”.

De acuerdo con la SAE, la finca fue adquirida como parte de una estrategia de lavado de activos, utilizando esquemas de ocultamiento, incluido el uso de terceros, para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico.

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“Casi 18 años después, el predio cambiará radicalmente de función gracias a la gestión de la SAE que hoy lo entregó a la Gobernación de Boyacá”, anunció la entidad, que informó que el objetivo de la transferencia es consolidar un modelo que articule la producción, aprovechando la vocación lechera del departamento.

Los dos predios serán administrados por la Gobernación de Boyacá - crédito SAE

En otra diligencia registrada en Boyacá, la SAE realizó la entrega de lo que funcionó como un hotel en Tunja, también vinculado al capo Quintero Martínez.

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“En paralelo, la entidad también entregó un segundo predio en Tunja, que en el pasado funcionó como infraestructura tipo hotel o motel, y que igualmente estuvo asociado a operaciones de lavado de activos del mismo entramado. Este inmueble, ubicado en una zona estratégica de la capital boyacense, será transformado en un centro de detención transitorio para personas condenadas por delitos relacionados con violencia de género”, informó la SAE.

La SAE informó que la medida se realizó bajo acta de custodia y cumpliendo con el decreto 888 de 2025, garantizando el proceso de transferencia definitiva a la Gobernación de Boyacá, a pesar de que terceros intentaron recuperar la propiedad.

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Este predio será utilizado para un proyecto lechero en la región - crédito SAE

¿Quién es Miguel Ricardo Quintero Martínez?

Sobre Miguel Ricardo Quintero Martínez, de 44 años, fue señalado de ser el jefe de una organización de crimen organizado dedicada al narcotráfico. Junto a su pareja, Claudia Rabelo Dueñas, Quintero fue identificado por las autoridades como responsable de coordinar el transporte de armas en Costa Rica hacia Colombia, en donde eran intercambiadas por cocaína.

Los mencionados huyeron a Panamá tras una operación policial en la que se decomisaron tres toneladas de cocaína y se detuvo a otros miembros del grupo. Semanas después volvieron a Costa Rica y fueron capturados en un apartamento en la urbanización Trejos Montealegre, San Rafael de Escazú, durante un operativo que se llevó a cabo cuando la pareja estaba durmiendo al interior de la residencia.

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Desde entonces comenzó a ser divulgado cómo Quintero se convirtió en una figura clave en el narcotráfico que pasa por Costa Rica proveniente de Colombia.