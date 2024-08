Diamante Eléctrico presentará su álbum ‘Malhablado’ en las principales ciudades de Colombia

Diamante Eléctrico publicó 'Malhablado', su séptimo álbum de estudio - crédito cortesía Criteria Entertainment

En junio pasado, Diamante Eléctrico lanzó su octavo trabajo de estudio, Malhablado. Concebido luego de varios años residiendo en México, esta producción marca el regreso del proyecto liderado por Juan Galeano a Bogotá. A lo largo de 11 temas, las canciones oscilan entre el soul, el funk, el hiphop y una mayor presencia de sintetizadores que ya era evidente en sus más recientes producciones, acompañados de una serie de videoclips que contaban cómo era una noche en la capital del país.

Aunque ya venía pasando en sus trabajos anteriores, algo que no pasó desapercibido entre los fanáticos del grupo fue que la guitarra siguió cediendo protagonismo considerablemente al compararse con lo que sucedía en los inicios de la banda. En entrevista con Infobae Colombia, el propio guitarrista y miembro fundador del Diamante, Daniel Álvarez, habló sobre el disco y afirmó que con relación a la guitarra, lejos de ser algo que le moleste, se siente cómodo con ese rol y lo explicó desde el mayor enfoque del grupo en las canciones.

“Es muchísimo más difícil lo que estoy haciendo hoy que lo que hacía antes”, manifestó. “Aparentemente [las guitarras] son mucho más delicadas, menos acrobáticas y uno tiende a pensar que son menos retadoras, y es todo lo contrario. Antes la guitarra estaba en todos lados, hoy hago únicamente lo que la canción me pide”.

Pero aunque no sacrifican accesibilidad, en esta ocasión las letras suelen ser más melancólicas e íntimas de lo usual. El propio Daniel las describe como “plagadísimas de veneno”, a la par que mantienen a Bogotá como el lugar en el que se desarrollan todas estas historias. Porcelana, LVRBOY (“La canción más sofisticada de Diamante”, de acuerdo con Daniel), o El amor es un juego de perdedores con su inspiración en la ranchera, son buenos ejemplos de lo anterior.

De hecho, un aspecto importante de Malhablado es que el tono bailable y centrado en el ritmo de buena parte de las pistas contrasta con las letras, algo que tanto Juan como Daniel parecen disfrutar. “Me gusta que la gente siga descubriendo cosas en Diamante. El sentido de las canciones y las frases arranca a taladrarlo a uno y se puede tardar años. Esa es la música más mágica que existe, porque todavía me descubro encontrando cosas en The Beatles o Death Cab For Cutie, y eso es lo que me gusta cuando oigo música”, manifestó el guitarrista.

La portada de "Malhablado" corrió por cuenta del fotógrafo Basilio Silva, colombiano radicado en Miami que ha trabajado con J Balvin, Nicky Jam y Arcangel, así como en campañas de Playboy o Buchanans. La modelo elegida fue la Abuk Yor - crédito @diamanteelectrico/Instagram

Por momentos juegan con los extremos, y es así que pueden desplegar a fondo su vena más discotequera en El Big Bang, en la que colaboran con Justo Fernández, cantante de la agrupación argentina Silvestre y La Naranja, y en otro momento pueden retomar su vena más guitarrera en Maldito Futuro, la pista que cierra Malhablado y reflexiona sobre la contaminación y el cambio climático.

Con el álbum publicado, sigue la gira promocional, de la que ya se dieron a conocer las primeras fechas que tendrán a Colombia como protagonista principal. Arrancará en el Teatro Santander de Bucaramanga el próximo viernes 9 de agosto, y tras su paso por Cali y Pereira, el Diamante pasará por el Festival Nuestro Ritmo en Caracas el próximo 17 de agosto. Luego será el turno de Medellín, y el 31 de agosto darán su última fecha en el país ante su gente en el Chamorro City Hall de Bogotá. Adicionalmente, el grupo confirmó una serie de tres fechas en México para el mes de octubre.

Diamante Eléctrico anunció las primeras fechas del 'Malhablado Tour' con las que pasará por cinco ciudades de Colombia - crédito @diamanteelectrico/Instagram

Con relación al concierto en Chamorro, Daniel no dudó en calificarlo como “un regreso bogotanísimo con un disco bogotanísimo”. También adelantó que será una oportunidad para que Diamante Eléctrico incorpore más canciones de sus últimos álbumes al repertorio, algo que no había sucedido hasta ahora. “Principalmente vamos a refaccionar el setlist hacia canciones que la gente no ha oído de Malhablado o de Leche De Tigre, y de los álbumes anteriores”.

Como conclusión sobre la recepción de Malhablado, Daniel no tuvo dudas. “Estamos muy felices porque la gente nos ha acompañado en el lanzamiento de los sencillos y ha entendido de qué se trata esto”, declaró. Entre los planes de Diamante Eléctrico para los próximos meses, el más importante es “sacarnos la espina del año pasado que no pudimos girar tanto”.