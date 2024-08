Corte Suprema abrió investigación contra el representante a la Cámara Jorge Méndez Hernández

Jorge Méndez Hernández fue diputado de la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina en los periodos 2008 al 2015 - crédito Cámara de Representantes

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el congresista Jorge Méndez Hernández por los presuntos delitos de constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante.

El alto tribunal investigará las supuestas presiones a electores y contratistas para que apoyaran la campaña de Méndez Hernández para ser reelegido congresista en marzo de 2022.

En las elecciones parlamentarias del 13 de marzo, el entonces candidato obtuvo 6.725 votos, una cifra que sorprendió a muchos analistas por la decisión de su partido, Cambio Radical, de presentar una lista cerrada. Esta modalidad implica que los votantes eligen una lista completa en lugar de candidatos individuales, lo cual puede ser un reto en términos de popularidad y reconocimiento personal.

Méndez Hernández repitió en la Cámara en 2022 venciendo a Carlos Bryan, candidato del Partido de la U y de Colombia Justa Libres, por 114 votos de diferencia - crédito Luisa González/REUTERS

Según explicó en su momento Méndez Hernández a Radio Sea Flower, “todo esto tiene una razón, ya que muchas veces cuando se vota en unas elecciones y se participa de manera abierta las personas se confunden por marcar el número y el logo, muchos votos se pierden en el proceso, en cambio, cuando se marca solo el logo, pues los votos van en una sola dirección y se logran resultados más eficientes”.

Pero causó intriga que en un sorprendente giro de eventos, el entonces candidato al Congreso logró revertir una desventaja de 247 votos ante la lista de la coalición del Partido de la U y Colombia Justa Libres, para finalmente superar a su más inmediato competidor por 114 votos y obtener la acreditación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según declaraciones proporcionadas al medio citado, el equipo del candidato realizó una detallada comparación entre las cifras manejadas por la Registraduría y sus propios registros. Fue así como detectaron una “situación delicada”: en cuatro mesas de votación, se habían omitido 251 votos durante la transmisión de los datos. Por ejemplo, señaló que en una de las mesas del barrio Natania, donde el candidato había obtenido 70 votos, la transmisión oficial reportaba cero votos.

Durante la época de campaña de Jorge Méndez Hernández, salió a la luz una grabación en la que se escucha a una funcionaria de la Alcaldía de Providencia presionar a contratistas para que votaran por él - crédito Senado de la República

Agregó en su momento: “Por esta razón, la diferencia entre el Partido Cambio Radical y la U de los 6.732 votos finalmente logramos 6.725. Aquí es importante tener claridad que el debido proceso se cumplió, se transcribió el resultado de los E14 y los que tuvieran errores deberán corregirse, recontarse los votos para verificar las denuncias y determinar el resultado final que nos da como ganadores”.

El audio que probaría presuntas presiones a contratistas para que votaran por Méndez Hernández

En 2022, W Radio reveló un audio en el que se escucha a Lisbeth Valenzuela, secretaria de Planeación de la Alcaldía, aparentemente solicitando apoyo para el entonces candidato a la Cámara de Representantes Jorge Méndez Hernández.

La funcionaria, que aparentemente realizó la petición después de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se habría contactado con un contratista y le habría pedido que, por orden del entonces alcalde Jorge Gari, votara por Méndez Hernández en las elecciones del Congreso de 2022.

En el audio se escucha a Valenzuela diciendo: “¡Bueno, listo! Esto es rápido, duro y sin censura… Un tema que a mí me cohíbe un poco, pero ustedes que tienen más tiempo que yo, en el tema político, saben cómo funciona esto”.

Agregó: “Si estamos aquí, si en este momento tenemos contrato, es porque sabemos que apoyamos un proyecto político, proyecto político que sigue hasta 2023. En este momento, vienen las elecciones a Cámara, y el mensaje del alcalde es que podamos apoyar el candidato que él está apoyando, que es Jorge Méndez”.

El candidato del que aparentemente se habla en el audio es Jorge Méndez, quien aspiraba para ese entonces a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical - crédito Andrew Kelly/REUTERS

En otro aparte del audio, se escucha a la funcionaria diciendo: “Entonces, los contratos por eso aún no están firmados porque yo aún no había hecho esta antesala que tengo que hacer. Ya los otros secretarios lo hicieron con su gente; el alcalde me acaba de pedir que qué pasa, me ha pedido para decirme ‘¿ya hablaste con su gente?’”.

Finalizó diciendo: “Yo no lo había hecho, por eso no había ido allá; era que estaba de viaje, llegué apenas el lunes trabajando en otros temas, y que además este es un tema que me incomoda un poco, pero ustedes saben cómo funciona esto”.