Carmen Villalobos relató el mal rato que pasó en un restaurante por una alergia: “Me asusté mucho”

Debido a su alergia a los mariscos, la barranquillera afrontó un contratiempo mientras se encontraba en un restaurante - crédito @cvillaloboss/Instagram

Pese al final de Top Chef VIP 3 de Telemundo, Carmen Villalobos se mantiene tan activa como siempre. La barranquillera, una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel internacional y que fue nuevamente presentadora en el reality show, ahora tiene en el aire la posibilidad de regresar a la actuación, pues desde hace meses se especula con un regreso de la historia de Sin senos no hay paraíso y se espera que retome el papel de Catalina Santana.

Pero por lo pronto, su prioridad es tomarse un descanso luego de las exigentes horas de grabación de Top Chef VIP. Pese a ello, no desaprovecha oportunidades para interactuar con sus 22,6 millones de seguidores en Instagram. En una de las interacciones más recientes, la actriz reveló un episodio que tuvo lugar cuando ingresó a un restaurante de comida de mar.

Según narró Villalobos en un video publicado en sus historias instantáneas, todo comenzó cuando visitó un lugar especializado en comida de mar y pidió de la carta sushi de salmón y atún, no sin antes pedirle al mesero que tuvieran cuidado con la contaminación cruzada – o la transferencia de microorganismos como bacterias o virus desde alimentos crudos o sin desinfectar – indicando que era alérgica a los mariscos.

Carmen Villalobos afirmó que la situación en el restaurante se produjo porque no tuvieron cuidado con la contaminación cruzada de los alimentos - crédito @cvillaloboss/Instagram

“Imagínense, ustedes saben que yo soy alérgica a los mariscos, la langosta, los camarones, y entré hace ratito a un lugar y pedí sushi. Usualmente lo pido de salmón, atún y siempre les digo que tengan cuidado con la contaminación cruzada porque soy alérgica”, manifestó en la grabación.

Al parecer no le hicieron caso a dicha recomendación, y fue allí donde su salud se vio comprometida, pues al poco tiempo de empezar a comer la celebridad empezó a sentir una piquiña en su cuerpo.

Preocupada, se levantó de la mesa con dirección al baño y luego de mirarse al espejo con detenimiento, Villalobos se dio cuenta de que le aparecieron ronchas en su cuerpo, producto de la reacción de su cuerpo a dicha alergia. “Afortunadamente, siempre cargo como la pastillita de la alergia, entonces como que lo resolví, pero me alcanzó a asustar mucho”, explicó.

Carmen Villalobos hizo balance de su tercera temporada en ‘Top Chef VIP’

Carmen Villalobos fue la presentadora de Top Chef VIP por tercer año consecutivo - crédito @cvillaloboss/Instagram

En una nota especial para la sección digital de Telemundo, la barranquillera contó detalles de su experiencia como presentadora en Top Chef VIP, y algunas reflexiones del final de la tercera temporada, en la que ganó la actriz Patricia Navidad.

En primer lugar, destacó la buena relación y entendimiento entre los participantes, más allá de que siempre tendieron a dividirse en grupos y no faltaron las tensiones. “Esta tercera temporada fue maravillosa. Creo que desde el capítulo uno sabes cómo va a ser la cosa y la verdad, como siempre se los recalqué al grupo, fue un grupo muy armonioso, muy unido desde el principio”, comentó.

Un momento particular de la nota tuvo lugar cuando Carmen se refirió a lo extenuantes que podían ser las grabaciones de Top Chef VIP, afirmando que podían afectar las relaciones en la cocina y les obligaba a poner a prueba su resistencia y paciencia.

“Tienes que tener mucha fortaleza física y mental para estar ahí tantas horas, pero de las cosas que más rescato, y que la gente no lo sabe mucho, es que no me tomo nada personal”, indicó. Sobre los infaltables momentos de tensión, afirmó que lo que capturan las cámaras se queda allí. “Sé que lo que pasa es producto del estrés, de la tensión, de tener que cocinar contra el tiempo, de que todo el mundo quiere ganar, llegar a la final, y cuando pasan cosas de tensión, ahí se quedan. No me tomo nada personal y disfruto mucho mi trabajo”, sentenció.