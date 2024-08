Exesposa de Hassam, a quien el humorista confesó que le fue infiel, confirmó que irá al altar por segunda vez: “Me siento amada”

Tatiana Orozco, de Hassam anunció su nuevo compromiso e irá al altar - crédito @tata.oro/Instagram

Casi dos años después de su controversial divorcio del humorista Hassam, Tatiana Orozco sorprendió a sus seguidores al anunciar su nuevo compromiso, luego de haber tenido una relación de 18 años con Gerly Hassam Gómez Parra, nombre de pila del comediante.

La empresaria del sector de la belleza y la salud, a quien el comediante bogotano admitió que le fue infiel, además de haberla maltratado, se dará una nueva oportunidad en el amor, pues un extranjero cautivó su corazón. “Me siento amada”, asegura Tatiana Orozco.

Un par de meses después de superar el cáncer, Hassam, en octubre del 2022 protagonizó uno de los divorcios más sonados de la farándula nacional, pues su expareja dejó en evidencia que que el comediante se había conseguido otras mujeres en cuanto se curó. “Estuve durante el cáncer con mi ex y cuando lo superó se consiguió otras”, compartió a través de X la también modelo y madre de las hijas del comediante que se dio a conocer en el programa de humor Sábados felices.

Ante la presión de sus seguidores, Hassam reconoció su error y afirmo que Tatiana no merecía ese sufrimiento, razón pro la que habían decidido emprender caminos separados.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó en sus redes sociales en donde posteriormente pidió respeto por quien fue su compañera sentimental pro casi dos décadas y la mamá de sus dos pequeñas Mariana y Juanita, pues los cibernautas emperraron a atacarla sin conocer el contexto que los llevó a separarse.

“Están escribiéndole a ella sin saber el fondo. Si puedo arreglar lo que no pude arreglar viviendo con ella, les pido respeto. Le dicen que por qué se fue y me dejó. Es una decisión que tomamos y una mujer cuando se siente herida, reacciona y salió de acá. Uno comete errores por los que hoy no estamos juntos”, explicó Hassam sobre la decisión que tomó Tatiana de empezar de cero junto a sus hijas, pues pidió la custodia de ambas.

Le apostó al amor

Superado el dolor y el rifirrafe que inició Tatiana Orozco con Hassam a través de X en donde se lanzaron varias pullas, la empresaria volvió a creer en el amor y dio el sí, decisión que compartió en sus redes sociales en donde presumió su argolla que lleva marcada la frase: “Mi negrita” al lado de una galería de imágenes en las que se ve a su nuevo novio norteamericano Chris Klapp pidiendo su mano de rodillas.

“Yo te digo sí. Te digo gracias. Por cada vez que tu mirada me sonríe, por cada vez que oras por mí, cada día de amor, cada palabra que trae paz, cada esfuerzo que da fruto, cada aventura en compañía. Te digo gracias por llegar a mi vida, por quedarte, y elegir permanecer en mi vida. Me hablaste del libro de Rut y su historia con Booz entonces cuando comencé a leerlo de nuevo y leí cada palabra y cada confirmación del Señor. Cuando ella le preguntó: “¿Por qué he hallado tal favor a tus ojos que te fijas en mí siendo extranjera?” Rut 2:10 NVI y yo te había preguntado casi lo mismo días antes. Solo pude llorar; ¡sabía que eras tú!!”, es parte del extenso mensaje que compartió Orozco en su cuenta de Instagram.

La mujer acompañó la serie fotos en las que capturó el momento en el que su pareja le pidió que se casara con él. “Solo puedo decir SI a un hombre que ama genuinamente al Señor, ama a su familia, su llamado, y es el mismo en todas partes, lleno de alegría y fe, con un corazón noble, que nunca habla mal ni negativamente, muy prudente y sabio. ¡Contigo me siento una niña pero también una mujer guerrera! ¡Me haces sentir amada, valorada y la mujer más hermosa! ¡Eres la promesa de mi Dios amado en mi vida!”, continuó diciendo.

Al final Tatiana concluyó asegurando que había encontrado la persona indicada con quien se sentía amada: “Solo puedo decir sí a un hombre que, en la primera cita, dijo que deberíamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me encanta que nuestro primer deseo y anhelo sea seguir los pasos de Jesús y servirle juntos. ¡Me siento honrada de ser la prometida 💍🤭 y estar al lado de un hombre de Dios! Gracias Jesús 🙏🏾Tú eres mi Booz, y yo soy tu Rut. ‘Tu negrita’”.