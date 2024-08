Ana del Castillo dijo “yes”: su novio acordeonero le pidió matrimonio de rodillas antes del concierto en Bogotá

Ana del Castillo aceptó la propuesta de matrimonio que le hizo su novio Chide García - crédito @anadelcastilloj/Instagram

A la cantante Ana del Castillo le pidieron matrimonio en Bogotá. Aunque el acto en el que su novio, el acordeonero Chide García ,se arrodilló ante ella fue improvisado y todavía le debe el anillo, la artista se comprometió respondiendo tres veces: “¡yes!”

Minutos antes de salir a la tarima en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ,en donde hicieron parte del Festival de Verano, el músico le lanzó la propuesta a su novia de manera anecdótica, pues la reina del vallenato se hizo la que no escuchaba y lo obligó a repetir la pregunta para luego contestar: “¡Claro que sí, mi amor. Yes, yes y yes!”

La relación que se confirmó a inicios del 2024, luego de que la cantante y su fórmula vallenata en el acordeón quedaran en evidencia en las redes sociales donde publicaron un par de románticas imágenes que luego borraron, dio frutos rápidamente, pues en menos de un año ya estarían pensando en planes de boda.

Ana del Castillo y Chide García irían al altar luego de que el acordeonero se animara a pedir la mano de la cantante - crédito @olimpicasemetio/Instagram

En video quedó registrada la propuesta que motivó el periodista de la estación radial Olímpica Stereo mientras entrevistaba a la pareja tras bambalinas segundos previos a su show en el evento Vallenato al parque, actividad que se desarrolla como dentro de la programación del Festival de verano.

La joven musical que comparte su talento en el escenario sellaron su amor con un beso demostrando que están muy enamorados. La publicación que rápidamente fue difundida por varios portales dedicados al género vallenato contó con varios mensajes a favor de esta historia que esperan muchos tenga un final feliz.

“Ni paso tiene estilo”, “felicidades te lo mereces manita”, “qué viva el amor”, “se nota que a ella no le gusta ese tipo de cosas”, “¿y el anillo pa’ cuándo?”, “ya me imagino el show de boda”, “nojoda le piden más matrimonio, que limosnero de semáforo”, “pura payasada”, “que lindo es el amor, se ven nerviosos”, son parte de los comentarios que escribieron los cibernautas.

Ana del Castillo se casa

Desde enero del 2024, la Bomba sexy del vallenato dejó de ocultar su amor e hizo pública su relación, pues los rumores sobre su romance se hacían cada vez más fuertes y evidentes en tarima.

Ana del Castillo le dijo sí a Chide García - crédito @chide.garcia/Instagram

“La gracia de DIOS siempre a favor nuestro🙌🏼 quiero agradecer primeramente a Dios por su misericordia, a ti las gracias también mi amorrrr😍 Ana del Castillo por la oportunidad de grabar 9 canciones en este cd tan hermoso hecho con mucho amor y mucha dedicación para todos nuestros seguidores🙏🏼💿 a todo el equipo gracias”, comentó el acordeonero barranquillero en una de las primeras fotos que publicó junto a la cantante compartiendo un beso.

En la misma imagen respondió la cantante con un comentario en el que dejó claro que ya no ocultan su cuánto se quieren. “Amoorrr DIOS te bendiga siempre🙏🏻Eres una cosa de locos, cómo interpretaste el acordeón. Te amooo 😍 ¡Vamos con fuerza!”, comentó Ana en la publicación que subió su novio para celebrar que había terminado su nuevo trabajo discográfico de estudio, además de elogiar el aporte que hizo el músico con su instrumento en el nuevo álbum titulado Con fuerza.

Si bien se tienen pocos de detalles a cerca cuando nació el amor entre el par de artistas, fue el 10 enero cuando Chide sorprendió a del Castillo con un detalle de cumpleaños que incluyó bombas, chocolates y un peluche gigante.

Ana presumió el regalo con la frase: “Gracias, amor”, no obstante a los pocos minutos eliminó las historias que había compartido, pero ya muchos de sus seguidores había capturado las reveladoras fotografías en la que salía abrazada con su acordeonero.

Ana del Castillo y Chide García están de amores - crédito @chide.garcia/Instagram

Pese a que en su momento muchos de los detractores de la artista no apostaron mucho la naciente relación entre la fórmula vallenata, ambos han demostrado estar muy acoplados tanto en profesional como en su relación sentimental.

“Buen viento y buena mar”, “Chide es lo mejor que le pude pasar a ella”, “ay ay ay, mi corazón….”, “te mereces todo lo bonito, felicitaciones a los dos”, “salió premiado el hombre”, “hacen linda pareja”, “te luce el amor Ana, mucha suerte”, “el novelón”, “aprobados. me encanta esta pareja”, “ojalá no mezclen lo profesional con lo amoroso”, esto fue lo que expresaron algunos cibernautas en las diferentes publicaciones que invadieron las redes sociales.