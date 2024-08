Los ‘Gota a gota’ tienen nueva estrategia para presionar a sus deudores en Cali: “Cañengo, pagá la plata”

Gota a gota pegan carteles en las viviendas de sus clientes morosos - crédito Qué pasa en Cali ve /Facebook

Un peligrosa, pero recurrente modalidad de préstamos se presenta en varias ciudades del país, llamada “gota a gota”, donde comerciantes informales o personas de bajos recursos, que no tienen vida crediticia, deciden acudir a este grupo de personas que otorgan créditos muy fácil, pero con intereses excesivamente altos.

El nombre de estos créditos irregulares se debe a que los pagos usualmente se hacen diario, semanal o quincenal; sin embargo, la situación se complica cuando los clientes se empiezan a “colgar” en la cuota pactada, pues los intereses siguen corriendo y, ante la mínima demora en los pagos, el monto a pagar se dispara.

“Yo empecé valiéndome de ‘gota a gota’ de $10 millones, donde pagaba un interés al 20%, y les pagaba $2 millones mensual. Uno cree que puede pagar esa plata, pero es impagable”, dijo una víctima a Noticias RCN.

Ahora, la forma en que estas personas cobran el dinero es bastante debatida, pues normalmente usan la violencia para cumplir con su cometido. Los llamados cobradores, a bordo de motocicletas, llegan a las viviendas de sus víctimas a hacerles escándalos a los morosos. En el peor de los casos, quiebran vidrios, tumban puertas para llevarse artículos que les permita “saldar” de algún modo lo prestado, o rayan las paredes de las casas con improperios y calificativos como “mala paga”.

En ese sentido, los prestamistas en ciudades agobiadas por este flagelo, como Cali, han optado por poner letreros en las viviendas con mensajes de este tipo: “Sr (a), usted pasó a ser un cliente moroso. Irresponsable, cañengo paga la plata. No se te regaló. Ya que no reporta pago desde el día... Días en mora... Su saldo a la fecha es de... más... cuotas de mora... Por tal motivo me veo en la obligación de cobrarle a su fiador (a) (sic)”.

Esta nueva “estrategia” para cobrar a las personas que se les imposibilita pagar estos préstamos ilegales generó todo tipo de reacciones en redes sociales, algunos enfatizando en que no se debe recurrir a este tipo de créditos si no se cuenta con la solvencia económica para pagar, mientras que otros destacan que esta modalidad de cobranza resulta mejor, que quizá algún atentado o golpiza.

“Cuando uno no está en condiciones de pagar mejor no pedir a los chulqueros préstamos y así se evita muchos problemas”; “Típico de delincuentes..solo me preguntó esq no hay ley para estos?”; “Bueno, pues los boletean por no pagar, preferible una boletiada que una cascada”; “Se evitan muchas cosas metiéndose en deudas he visto gente quebrar por este motivo Pero son felices prestando plata”; “Eso es pura plata caliente no acudan a estos estafadores tras de q el interés es bien alto (sic)”; fueron algunas reacciones al respecto.

Y es que las ‘mañas’ de los prestamistas para cobrar los dineros que les adeudan son múltiples, desde mensajes amenazantes en WhatsApp, o publicaciones denigrantes en redes sociales, hasta amenazas de muerte y desplazamiento, hacen de esta modalidad de crédito el terror de quienes no tienen de otra que acudir a ellos debido a que ninguna entidad financiera les presta formalmente, ya sea por mal historial crediticio, pocos ingresos o simple ignorancia en los procesos y diligencias.

“El día que yo no tenía para pagarles intereses, ellos me prestaban para cubrir los mismos intereses que les debía. La suma, en este momento, de $10 millones llegó a $200 millones”, fue el testimonio de otra víctima, reseñado por el medio citado.

El medio citado también conoció el testimonio de los llamados cobradores, quienes son los encargados de hacer el ‘trabajo sucio’: “Siento un poco de remordimiento porque a veces me ha tocado hacer cosas pesadas para cobrar”, indicó uno. Mientras que otro afirmó sin ningún remordimiento: “El que acude al ‘gota’ que sepa que tiene que pagar”.