Polémica por Cabina Calma que anunció la Alcaldía de Bogotá “para que los hombres desahoguen y manejen sus emociones”: la instalarán en centro comercial donde se perpetró un feminicidio

La Secretaria de la Cultura lanzará una 'Cabina Calma' en el Centro Comercial SantaFé, donde fue asesinada Steffany Barranco - crédito montaje Infobae (Centro comercial Santafe y Secretaria de Cultura)

El próximo 2 de agosto se inaugurará la “Cabina Calma” en el Centro Comercial SantaFé de Bogotá, D.C., un acto simbólico tras el feminicidio de Steffany Barranco perpetrado por su ex pareja sentimental. Esta noticia ha generado diversas opiniones y debates sobre la eficiencia y el impacto de este tipo de iniciativas.

La Secretaría de Cultura de Bogotá ha explicado que la inauguración de este dispositivo móvil servirá como un espacio para propiciar conversaciones con los hombres sobre el manejo de sus emociones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la entidad, esta iniciativa tiene como objetivo abordar de manera preventiva las causas de la violencia machista, al tiempo que se rinde homenaje a la memoria de Steffany Barranco y se condena el feminicidio ocurrido en ese mismo lugar el pasado 29 de mayo.

“La Cabina Calma se inaugurará este viernes en el Centro Comercial SantaFé como un acto simbólico ante el feminicidio ocurrido allí el pasado 29 de mayo, un hecho en el que una mujer fue víctima de la mayor expresión de violencia machista”, explicó la Secretaría de Cultura en un comunicado.

Personas en las redes sociales se han manifestado en contra de esta medida para “detener el feminicidio”: “oigan, ¿quién los está asesorando para ejecutar la política de salud mental de Colombia? Para estos casos debe haber una intervención individual y familiar para identificar factores de riesgo psicológicos, sociales, familiares que lleva a estas personas a cometer estas acciones además de trabajar en conjunto con instituciones judiciales para que no se siga la victimización a las mujeres y hombres que sufren cualquier tipo de violencia de género.

Estas son las reacciones de las personas ante la nueva medida de la Secreataria de Cultura - crédito @NathalyYenny/X

Otros usuarios también han manifestado: “a ver si entendí: ¿Un feminicida entra a la cabina, se pega una charladita y sale convertido en un ser de luz? Ha ya! Pendejos.”

“¿Un feminicida entra a la cabina, se pega una charladita y sale convertido en un ser de luz?”, afirmó un usuario de la red social X - crédito @PgGallegoArt/X

En una entrevista con el medio Caracol Radio, Sofía Amaya, representante de la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete, criticó la medida calificándola de insuficiente dado el carácter estructural del problema. “Son paños de agua tibia ante un problema sistemático y estructural. Este tipo de medidas preventivas no sirven de nada si no se resuelve de raíz la causa. El Distrito debería concentrarse en que los casos de violencia machista no queden impunes, en atender a las víctimas y en garantizar oportunidades para las mujeres que están en círculos de violencia”, afirmó Amaya durante su entrevista.

El caso de Stefanny Barranco y más feminicidios en Bogotá

Stefanny Barranco, una mujer de 32 años y madre de dos hijos, fue asesinada el miércoles 29 de mayo por su ex pareja, Iván José de la Rosa, en un feminicidio ocurrido en el Centro Comercial Santafé, ubicado al norte de Bogotá.

Según testigos, el violento episodio tuvo lugar alrededor de las 5:15 de la tarde, durante el horario laboral de Barranco, cuando el agresor ingresó a su lugar de trabajo, el local de la marca Imusa, y la atacó con un objeto cortopunzante.

Stefanny Barranco Oquendo fue asesinada por su expareja sentimental en un almacén ubicado en el centro comercial Santafé - crédito Colprensa/redes sociales

La Mayor Viviana Alvarado, comandante de las Patrullas Púrpura de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que después de una discusión, De la Rosa agredió a Stefanny hasta causarle la muerte. Posteriormente, intentó suicidarse propinándose heridas en el pecho con la misma arma.

Según Semana, las autoridades capturaron a De la Rosa en el lugar de los hechos y lo trasladaron a una clínica cercana para evaluar la gravedad de sus heridas. La información fue confirmada por la Mayor Alvarado, quien aseguró que la respuesta de los agentes permitió controlar la situación.

Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra fue asesinada por su ex pareja, Julio Alberto Reyes Andrade, también en su lugar de trabajo, ópticas GMO en el mismo Centro Comercial SantaFé. Andrade confrontó a Rodríguez y le disparó tres veces, causando su muerte inmediata.

El Centro Comercial SantaFé no es ajeno a feminicidios dentro de su edificación- crédito Rogelio Morales/ Cuarto Oscuro

En otro caso, en 2016, Érika Aponte fue asesinada por su ex novio en el Centro Comercial Unicentro, también en Bogotá. Aponte había intentado varias veces escapar de su agresor, pero fue finalmente atacada cuando entraba al baño del establecimiento.