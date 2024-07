La presentadora María Clara Rodríguez reveló que la fama la enloqueció: “Terminé en rehabilitación”

María Clara Rodríguez confesó que no supo controlar su fama y la dejo en los peores momentos de su vida - crédito @mariaclararod / Instagram

La recordada presentadora del programa de chismes Sweet, María Clara Rodríguez, reveló en una entrevista para La red viral que tuvo problemas para controlar su fama y explicó que sus adicciones y la ambición la llevaron a tocar fondo.

María Clara explicó en la entrevista que hubo un duro momento en su vida que la llevó a la quiebra, lo que le ayudó a adquirir responsabilidad.

“Cuando empecé a trabajar en televisión yo tenía tan solo 22 años y me pagaban muy bien, yo no era responsable. A mí me quebró la fama, ese momento de inmadurez me descuadró emocionalmente”.

La presentadora reveló que aparte de su grave situación económica, tuvo que entrar a un centro de rehabilitación, “además estaba en una crisis familiar con mi esposo”.