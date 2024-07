Cony Camelo “puso el pecho” por Gustavo Petro tras no pronunciarse frente a posible fraude en Venezuela: “Ya eso es chisme”

Cony Camelo defendió al presidente Petro por no pronunciarse ante el fraude en las elecciones de Venezuela - crédito cortesía Canal RCN

Cony Camelo es una de las actrices más recordadas en la pantalla chica colombiana, principalmente por su papel como Hilda Reyes, en la exitosa telenovela Los Reyes, estrenada el 13 de junio de 2005. No obstante, la bogotana de 47 años también ha ocupado un rol especial en el espectro político, debido a su activismo y apoyo al actual Gobierno progresista.

Precisamente, la artista decidió romper su silencio y referirse a la notable ausencia en X del presidente Gustavo Petro, frente al caso de fraude que habría fraguado el régimen de Nicolás Maduro en los resultados de los comicios del domingo 28 de julio en Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cony Camelo es participante de MasterChef Celebrity Colombia - crédito captura pantalla Canal RCN/YouTube

La también participante de MasterChef Celebrity Colombia no dudo en referirse al comentario de una usuaria en X que cuestionaba la actitud del mandatario colombiano, comparándolo con la postura del presidente de Chile, Gabriel Boric, que desde un primer momento afirmó que desconocería los resultados de las elecciones al calificarlos de “difíciles de creer”.

“Si @petrogustavo hubiera entendido lo que entendió @GabrielBoric con Constituyente, no andaría escondido, un Presidente no puede dar contentillo solo a unos, debe buscar soluciones eficaces pa’ mantener cohesión social y poder avanzar política pública,2026 debe ser así (sic)”, fueron las palabras de la cibernauta.

Ante este comentario, Camelo no dudó en afirmar que para ese tipo de pronunciamientos y relaciones diplomáticas está designada la Cancillería, por lo que Petro no tiene porqué referirse al tema desde su cuenta personal u otro medio. Además, indicó que se trata de un delirio de los opositores del Gobierno del “cambio”.

“¿Porque no tuitea está escondido? O sea, la cancillería está de adorno, no les sirve. Qué delirio al que han llegado (sic)”, fueron las palabras textuales de la artista.

En una serie de publicaciones, la actriz de 47 años explicó porqué Petro ha tomado la "mejor decisión" - crédito @ConyCamelo/X

La defensa de Conny Camelo a Gustavo Petro

Camelo continuó enfrentándose a los detractores del primer mandatario, ampliando un poco más su percepción, y explicando por qué la postura del Petro ha sido la correcta.

“Por eso mismo. Sentarse a esperar los trinos del presidente es una pasión visceral y nociva cuando hay procesos diplomáticos que están para eso. Lo que diga lo van a volver mierda. Eso de ‘parece’ es el punto. Es una percepción y eso no debería tomarse como cierto (sic)”, fue la respuesta a otro usuario.

“Si como individuo no sabe qué decir mejor que no diga nada. Como presidente, el comunicado es el camino diplomático y la postura del gobierno. Si están esperando el trino ya eso chisme (sic)”, agregó la actriz.

Cony Camelo respondió una serie de comentarios en contra de la ausencia en 'X' del presidente Petro - @ConyCamelo/X

Otros usuarios optaron por atacarla a ella por su ‘vago’ pronunciamiento frente a la situación del país vecino.

“Sumerce trina porque Netanyahu estornuda y no sobre la delicada situación de un país vecino y hermano de Colombia. ¿En serio? No se necesitan dos dedos de frente para reconocer que no lo quiere hacer porque primero está su ideología. Y ya, transparentes (sic)”.

A partir de ahí, la bogotana expresó lo que piensa de la situación en Venezuela, y enfatizó en que no debe ser comparada con una situación de “genocidio” como ocurre en medio oriente entre israelíes y palestinos.

“Claro que he trinado. Alucino con que el pueblo se alce. Que esté en las calles. Que saquen a Maduro, pero el pueblo. De ahí a apoyar a la oposición en cabeza de esta señora y un golpe de Estado, pues no. Además, no se compara nunca con un genocidio. Nunca (sic)”, sostuvo Camelo.

Por último, respondió a un comentario que apoyaba su tesis, de que las relaciones diplomáticas no se tienen por qué manejar a través de la plataforma de Elon Musk, “archienemigo de Nicolás Maduro”, según dijo el dictador venezolano.

“La postura oficial del gobierno es la del presidente. Lo chistoso es que le exijan que todo lo haga por esta red. Es absurdo y chistoso, a lo bien (sic)”, concluyó.

La actriz afirmó que la postura de la Cancillería es la postura del presidente - crédito @ConyCamelo/X