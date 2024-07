“Debe condenar este nuevo golpe a la democracia”: Federico Gutiérrez atenta contra el silencio del presidente Petro sobre Venezuela

Federico Gutiérrez habló sobre las elecciones en Venezuela - crédito Alcaldia de Medellín

El 28 de julio de 2024, se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela en las que el dictador Nicolás Maduró logró reelegirse por segunda vez consecutiva frente al candidato de la oposición Edmundo González, que buscaba restablecer la democracia en el vecino país.

La jornada electoral se caracterizó por abusos del regente del país venezolano, la presencia de militares en los puestos de votación y la caida de la página del Consejo Nacional Electoral (CNE). Después del escrutinio de los votos, la dictadura chavista anunció que Maduro obtuvo el 51,2%, lo que lo consolidaba como presidente. Sin embargo, la decisión causó polémica, para varias organizaciones internacionales no hay garantías que prueben la transparencia de los comicios.

En Colombia, políticos de distintas tendencias criticaron el desenlace. Entre ellos, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, que condenaron lo sucedido y pidieron una revisión exhaustiva del presunto fraude electoral en Venezuela. Además, los mandatarios le exigieron al Gobierno nacional tomar una postura en esta discusión internacional.

El alcalde de Medellín lanzó duras criticas al presidente Petro - crédito @FicoGutierrez/X

En su cuenta de X, el mandatario local, aseguró que “el mundo acaba de ser informado de manera oficial sobre la consumación del robo de las elecciones en Venezuela por parte del dictador Nicolás Maduro”.

En ese sentido, Gutiérrez instó al gobierno de Gustavo Petro condenar de manera enérgica, sin titubeos, este nuevo golpe a la democracia, señalando que “los colombianos también hemos sido víctimas del régimen que Hugo Chávez instaló desde febrero de 1999 y que luego agudizó el dictador Maduro”.

A propósito, Gutiérrez dijo que “Colombia debe encender las alarmas y permanecer en vigilancia para evitar correr la misma suerte que padecen nuestros hermanos venezolanos. Cualquier simpatía del gobierno de Gustavo Petro con el dictador Maduro debe ponernos en alerta. Los defensores de la libertad en Colombia nos declaramos desde hoy en vigilancia permanente para que la democracia en Colombia no muera”.

A las declaraciones de Gutiérrez, se sumó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en la red social X, indicó que, “ante ese silencio cómplice del Gobierno de Colombia, sobre el fraude electoral acaecido en las elecciones de Venezuela, hago las siguientes reflexiones, en este día de descontento internacional y de heridas a la democracia”.

El gobernador indicó que una de esas reflexiones busca marcar el camino para “atender el control de nuevos flujos mixtos en nuestro país, retomar el control territorial por parte del Gobierno y desplegar la atención humanitaria de carácter urgente en Urabá”.

El gobernador de Antioquia se refirió a las elecciones de Venezuela - crédito @AndresJRendonC/X

Al mismo tiempo, Rendón pidió adelantar conversaciones decisivas con Panamá y Estados Unidos para encontrar otras alternativas en el tránsito de los migrantes, incluyendo exponer esta situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, el gobernador de Antioquia señaló que Colombia debe, “exigir un conteo detallado de los votos, una veeduría transparente y objetiva, de lo contrario será cómplice de la dictadura”.

Reacciones de políticos a las elecciones de Venezuela

Ante la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, que estará otros seis años en el poder, políticos colombianos expresaron su preocupación por la transparencia electoral y el futuro democrático del país vecino.

El expresidente Juan Manuel Santos rechazó los resultados en Venezuela, señalando que carecen de credibilidad, ya que no contaron con la validación de observadores independientes, por lo que solicitó a las entidades internacionales tomar acciones para defender la democracia en Venezuela.

Juan Manuel Santos dijo que los resultados en Venezuela son "poco creíbles" - crédito @JuanManSantos

“Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia”, señaló.

En la misma línea, el expresidente Iván Duque calificó los resultados de fraude electoral. “El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude para perpetuarse en el poder”, afirmó. A su vez, hizo un llamado a la comunidad internacional para no reconocer a Maduro y ejercer presión para evitar la consolidación de lo que, a su juicio, es una usurpación del poder.