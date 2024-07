Viceministro de Trabajo explicó por qué se mantiene la huelga de sindicato: “La ha mantenido la falta de comunicación”

Para Edwin Palma, viceministro del Trabajo, estuvo mal que se dividiera entre quienes están en la protesta y quienes no participan en ella - crédito @ColegioAbogTrab/X

A poco de completar dos meses de cese de actividades en el Ministerio del Trabajo, aún no se ve con claridad que se logren dirimir las asperezas entre el sindicato de trabajadores y los directivos de la cartera laboral.

Pese a que, al inicio del mes de julio, se firmó un acuerdo entre las partes, los voceros de la protesta señalaron que lo que se firmó estaba sujeto a que les pagaran los salarios por compensación de los tiempos de servicio no laborado, por lo que decidieron mantener la protesta hasta que la propia ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pueda dialogar con este sector del ministerio.

Uno de los funcionarios que ha acudido a atender las peticiones de los manifestantes es el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, considerado como uno de los sindicalistas de mayor renombre en el país, especialmente por su papel en el sector petrolero, pero que respondió a los cuestionamientos frente a esta manifestación que inició desde el pasado 31 de mayo.

Frente a sus pocas apariciones por la protesta del sindicato, Palma aseguró en diálogo con Revista Semana que, aunque “técnicamente, acompañar e intentar solucionar un conflicto puede que esté en nuestro viceministerio, los presuntos incumplimientos que alegan los sindicatos y el relacionamiento con ellos dependen de la Secretaría General del Ministerio del Trabajo, porque son sus funcionarios. Nosotros hemos estado allí, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales. Pero esta es una huelga especial, está dirigida al Ministerio”.

Mal manejo de las directivas a la huelga

También, Palma se refirió al posible mal manejo de los directivos a la huelga sindical, manifestando que “siempre he dicho que todas las huelgas se pueden evitar. Después que una huelga arranca, en la medida en que pasen los días, se complica más. Hay que tratar de arreglarla desde el inicio, porque cada día que pasa hay un nuevo dolor en las partes. Esto es una teoría general de cómo abordar los conflictos”.

A su vez, Palma reconoció que lo que ha fallado en el diálogo con los voceros de la protesta es la falta de comunicación por parte del equipo de la ministra Ramírez. “La causa que originó el conflicto, según los trabajadores, es un incumplimiento de una obligación económica del acuerdo de negociación colectiva. Yo hice parte de esa negociación, que siempre fue supervisada y orientada por la señora ministra y todo el equipo que estuvo ahí. Creo que la administración hizo lo que le correspondía para cumplir, pero no se comunicó bien. Esa falta de comunicación asertiva, a mi juicio, ha conducido a esta situación”, explicó al medio de comunicación.

Ante una eventual solución al conflicto, Palma señaló que el peor enemigo es el tiempo, y que la división entre quienes protestan y trabajan, ahondó en la situación.

“Lo que a mi juicio no debió hacerse fue dividir a la gente entre los que querían trabajar y los que querían ir a la huelga. Eso no fue adecuado desde el punto de vista legal, político ni ético. Terminaron dividiendo a los sindicatos. La gente puede entrar a trabajar, pero no va a estar motivada ni para mover un expediente”, mencionó.

Su relación con la ministra Gloria Inés Ramírez

Igualmente, Edwin Palma manifestó que su relación con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es de carácter formal, y señaló que, pese a ser de distintas generaciones, no han tenido diferencias al interior de la cartera.

“Cuando empezó el gobierno, me puse a su total disposición, le hablé de lo que aspiraba a hacer, porque, al final, nosotros en campaña hicimos promesas. Yo hice campaña como miembro de la lista al Congreso del Pacto Histórico. A mí me alcanzaron a llamar en enero, pero renuncié a la curul para trabajar en el Ministerio (...) Mal haría en pelear con ella. La ministra es la ministra. Ella tiene todas las herramientas, todo el poder. No tengo ninguna pelea con ella. Lo que he hecho es seguir trabajando. Al final, fue el presidente Petro el que me ubicó aquí y a él me debo”, comentó.