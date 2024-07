Claudia López fue deportada de Venezuela: aseguró que la sacaron “arbitrariamente” y “bajo amenazas”

La exalcaldesa Claudia López aseguró que Venezuela está "a pocas horas" de lograr "su libertad" - crédito John Paz/Colprensa

Así como pasó con la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue deportada de Venezuela. La exfuncionaria informó lo sucedido a través de sus redes sociales, mostrando cómo salía de un avión y asegurando a los pasajeros que el país será libre. Pues, el 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en las que compite el dictador Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González.

“Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro. No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña lbertadora de Venezuela no la pueden deportar! Adelante! (sic)”, detalló la exalcaldesa en X.

Claudia López informó que fue deportada de Venezuela - crédito @ClaudiaLopez/X

Asimismo, expresó su solidaridad con el candidato Edmundo González y con la líder opositora María Corina Machado.

Por su parte, Angélica Lozano denunció que sus derechos fueron violados por el régimen venezolano, ya que no se le brindó información referente a los motivos por los cuales fue expulsada del país.

“Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiquetía, expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron, que si llegábamos a hacer una llamada nos quitaban el celular”, aseguró la congresista en X.

En desarrollo...