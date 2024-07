Angélica Lozano denunció que la sacaron de aeropuerto de Venezuela sin motivos: “Nos amenazaron”

Angélica Lozano denunció que le fueron vulnerados los derechos por falta de información sobre los motivos de su expulsión - crédito @AngelicaLozanoC/X

La congresista del Partido Alianza Verde Angélica Lozano, recientemente elegida presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, denunció en redes sociales que fue sacada del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Venezuela). Según detalló, de manera injustificada, autoridades del régimen retuvieron su pasaporte y le solicitaron salir, junto con otras personas.

“Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiquetía, expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron, que si llegábamos a hacer una llamada nos quitaban el celular”, aseguró la congresista en X.

Indicó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que le fueron vulnerados sus derechos, por lo que tampoco podrá acompañar a la líder opositora María Corina Machado, que estará con el candidato presidencial Edmundo González. “Mi solidaridad con este país sufrido. Cuando el avión aterrizó, aplaudieron y gritaron que por Venezuela dan la vida, ojalá el domingo ganen. Abuso absoluto, no me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela”, señaló la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales.

En una grabación posterior informó que fue embarcada en otro avión junto con los ciudadanos a los que se les impidió el ingreso al país. Aseguró que nunca pagó por tener un puesto en ese nuevo vuelo. “Si eso le hacen a personas que vienen por el fin de semana, lo que este pueblo ha padecido no tiene nombre, y el domingo va a salir este régimen de miseria”, advirtió la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado.

Un joven bogotano que la acompañó en el video insistió en las presuntas arbitrariedades que se cometieron en su contra y calificó lo sucedido como un “atropello”, reiterando que no hubo información clara sobre las razones por las cuales fueron expulsados del país, para enviarlos de regreso a la capital colombiana.

Lozano, con la voz entrecortada, aseguró que los presentes que celebraron el aterrizaje del avión en Venezuela lloraron, porque esperan el retorno de la “democracia” al país. “No hay mal que dure 100 años. 25 años y van a salir de este régimen, que si no dejan entrar a simples colombianos que no tienen ningún delito ni peligro a cuestas... fuerza, Venezuela, este domingo, a votar en todo el mundo”, añadió la senadora.

La opositora venezolana Olivia Lozano se pronunció al respecto, indicando que la deportación de Angélica Lozano es un “golpe” que va en contra de las garantías electorales, afirmando que el “chavismo” no quiere permitir que lleguen observadores “imparciales”. “Quiere que sus amigos y actores sumisos vengan a avalar las arbitrariedades del proceso”, precisó.

Esta situación se suma a la de varios expresidentes que decidieron viajar a Venezuela para acompañar las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 28 de julio de 2024. Los líderes políticos latinoamericanos, entre ellos la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, tuvieron que bajar del avión en el que pretendían movilizarse porque se les impidió volar al país desde Panamá.

“Nos han bajado del vuelo de Copa en el que íbamos a Caracas junto a Mireya Moscoso, @VicenteFoxQue, @tutoquiroga y @EduardoAQuiros, por orden del gobierno venezolano. Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando una vez más la naturaleza de su régimen”, señaló Ramírez en X.

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, condenó los hechos y citó a la representante de la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá para hallar soluciones. Cerca de las 2:00 p. m. del 26 de julio informó que se permitirán los vuelos hacia el país sin ningún problema.

“La Cancillería de Panamá ha sido informada que el Ministro de Transporte de Venezuela asegura que a partir de este momento no habrá ningún impedimento para los vuelos de Copa en ambas direcciones. Estamos analizando este incidente con mucho detenimiento”, detalló el funcionario.

