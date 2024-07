Ricardo Bonilla se defendió tras revelaciones de la Fiscalía sobre su supuesto papel en el escándalo de la Ungrd

Las declaraciones de Olmedo López y las pruebas presentadas por Sneyder Pinilla pusieron en el centro de la controversia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que generó pedidos de su renuncia - crédito Infobae

Al conocerse nuevos detalles de la forma en la que se habrían direccionado contratos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que apuntarían hacia la gestión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el funcionario en mención rompió el silencio y el jueves 25 de julio, con un comunicado a la prensa, se refirió a las acusaciones que pesan en su contra.

“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia, porque mis actos se defienden solos”, afirmó el titular de la cartera en su misiva, con la que entregó explicaciones al país en relación con estas evidencias.

De acuerdo con Bonilla, los mecanismos de la Hacienda Pública y su trámite en el Estado colombiano se han confundido con actos ilegales, por lo que es claro que, en su concepto, “una investigación rigurosa debe distinguir”.

“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’. Que ejecutar un presupuesto, no es entregar plata; que reunirse para revisar una agenda oficial, no es concertar irregularidades; que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones, no es comprar votos”, agregó el miembro del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro.

En ese sentido, reiteró que tanto él como los demás miembros de su despacho han cumplido a cabalidad con sus funciones. “Y por eso pedí ser escuchado, que se recaudaran todos los documentos que despejan dudas y se entrevistaran a los funcionarios”, acotó Bonilla en su pronunciamiento, tras efectuarse la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla.

“Cuando esto se haga, estoy seguro de que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”, concluyó Bonilla sobre el particular, con lo que confía que el ente acusador cumpla con su labor y demuestre, según él, la inocencia que le asiste, en medio del entramado de corrupción en el que han resultado salpicados varios de los funcionarios.

