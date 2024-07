Conductor de taxi vandalizado en el paro dice que debe responderle a su patrón: “Me toca pagar por salir a trabajar”

El conductor reportó que le rompieron los vidrios y a él le lanzaron piedras - crédito @Pamelaavenda / X

En medio del paro de taxistas que se desarrolló durante la jornada del martes 23 de julio de 2024, se presentaron varios problemas de orden público, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir para atender las diferentes situaciones que afectaron la jornada de manifestación.

En medio de una de ellas se vio afectado un taxista que no se sumó al paro, sino que decidió prestar sus servicios a la comunidad, lo que generó rechazo entre sus compañeros que lo atacaron de forma violenta. La acción sorprendió los usuarios y capitalinos en general, teniendo en cuenta que solo quería trabajar.

De acuerdo con versiones ciudadanas, el conductor se movilizaba por el sector de Villa del Río, ubicado al sur de la capital, en el momento en el que fue increpado por sus compañeros, que se mostraron en desacuerdo porque el trabajador no se sumó a la jornada.

El afectado fue identificado como José Aníbal y solo pretendía realizar una jornada tranquila, pues necesita el dinero para subsistir. Sin embargo, al salir en el vehículo en el que trabaja, de placas VAF651, no esperaba que sus propios compañeros lo agredieran, pues llevaba una pasajera.

El ciudadano fue atacado con piedras y casi golpean a la pasajera que transportaba - crédito Colprensa

“Yo voy por el puente de Madelena para tomar la autopista Sur hacia Centro Mayor cuando siento un par de pedradas en el panorámico de adelante y luego miro por el espejo y veo que un sujeto le lanza una piedra al vidrio de atrás”, declaró el ciudadano en entrevista con El Tiempo.

El conductor aseguró que el atacante era del gremio, teniendo en cuenta que la manifestación iba pasando por esa zona. En medio de sus declaraciones agregó lo siguiente: “Me tocó mandar arreglar el carro, me costó 500.000 pesos y mi patrón me dice que me toca a mí pagar, eso por haber salido a trabajar”.

Después de conocerse los videos de las agresiones, los ciudadanos se mostraron en contra porque el taxista fue agredido mientras intentaba desarrollar su labor, por lo que piden que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes para que las personas detrás de este brutal ataque respondan por lo sucedido.

Centenares de taxistas bloquearon el martes las principales vías de acceso a Bogotá en protesta porque, supuestamente, las autoridades no están haciendo cumplir las leyes con respecto al "transporte ilegal", en referencia a plataformas como Uber o DiDi - crédito Carlos Ortega/EFE

A través de las redes sociales, los internautas difundieron las imágenes y algunos de ellos ofrecieron su apoyo para el conductor, por lo que se espera que logre recaudar el dinero suficiente para pagar este daño, del cual no es responsable.

Lamentablemente, este no fue el único taxista que se vio afectado, pues el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que siete taxis que no hacían parte de las protestas fueron vandalizados. Así como siete buses troncales, cinco buses zonales y una tractomula.

Del mismo modo, el mandatario de los capitalinos aseguró que, entre los puntos que se vieron mayormente afectados por el paro de los taxistas, se encuentran las zonas de la Calle 80, Autopista Sur, Las Américas y Yomasa en Usme.

Afectaciones en Yomasa por paro de taxistas - crédito redes sociales

Otro de los hechos que generó rechazo entre la comunidad, es que una de las gestoras de convivencia del distrito que hacía presencia en las protestas para controlar la situación fue agredida por parte de un sujeto. Gracias a las labores de las autoridades, el criminal logró ser capturado y está a la espera de su judicialización.

Entre tanto, Galán hizo un enfático llamado al gremio y a todos los capitalinos para que las manifestaciones se desarrollen en calma, debido a que los actos de violencia y afectaciones son ampliamente rechazadas: “Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no. El Gobierno Distrital está listo para hablar, siempre y cuando no haya vía de hecho. Si hay bloqueos, no habrá diálogo”.