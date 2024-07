Jenny López, novia de Jhonny Rivera, respondió a quienes la llamaron ‘vulgar’ por video en redes sociales

La cantante aseguró que no entiende cómo debe vestirse para ir a la playa - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Jenny López se ha convertido en centro de atención en redes sociales gracias a su relación con el cantante de música popular Jhonny Rivera. La joven destaca también por su talento e innegable belleza, que presume en cada una de las publicaciones que realiza demostrando el talento que tiene para la música.

El 12 de julio, la joven artista decidió realizar una publicación en su cuenta de Instagram protagonizando un sensual baile, llevando puesto nada más que su traje de baño y un short. La publicación despertó amores y odios entre sus seguidores, pues hubo quienes la llamaron “vulgar” mientras que otros no la bajaban de “Barbie”.

López, que se encuentra de paso por República Dominicana, interactuó con sus seguidores en redes sociales con una particular dinámica de preguntas y respuestas. Allí, algunos aprovecharon la oportunidad para preguntarles por sus proyectos musicales, su relación con Jhonny Rivera y lo que viene para el futuro con su pareja.

Una de las preguntas tenía que ver con el video que publicó en una de sus redes, por lo que quisieron saber qué opinión tiene al respecto de estos comentarios negativos: “¿Qué opinas de los comentarios por el video que subiste?”, mientras resaltaban su belleza.

A lo que López respondió: “Subí un reel de un TikTok que grabé en estos días que estamos en República Dominicana. Ese día iba para la playita, me puse el vestido de baño y para ir del hotel a la playita, me puse un short de jean. Me puse a grabar dos o tres videos y lo subí, pero que me veo ‘vulgar’ … Yo no entiendo, quiero que en verdad me expliquen donde está lo vulgar, que me digan ¿cómo va uno a la piscina o a la playa?”.

Los comentarios no tardaron en aparecer y los internautas estuvieron a favor de su respuesta, pues no tiene la culpa de ser joven y tener un cuerpo tonificado que puede lucir sin problemas. Entre los más destacados están: “No es vulgar, es un bikini nada más”; “se ve hermosa, no entiendo por qué la critican”; “ese es el trauma de las redes, todos destilan veneno que llevan dentro”, entre otros.

Negocio con el que factura además de la música

Aunque algunos de sus seguidores piensan que solamente se ha dedicado a la música, la artista decidió incursionar con su emprendimiento con el que factura una suma considerable. Jenny ha aprovechado cada nueva persona que se une a su comunidad para promocionar algunos productos con ellos.

Para que sus negocios no se unan con sus proyectos musicales, la cantante decidió abrir una nueva cuenta de Instagram llamada Ventas Jenny López, en donde publica productos naturales y vasos decorados, el nuevo perfil ya cuenta con más de 20.000 seguidores.

En una de las historias de su perfil, presentó su página de ventas donde ofrece sus populares vasos decorados, los cuales vende a $70.000 pesos. Según sus palabras, estos productos se agotan rápidamente. Además de sus vasos decorados, la intérprete de Acapulco también promociona en su página web una serie de suplementos para la salud, algunos de ellos enfocados en complementar temas nutricionales, disponibles por $156.900 pesos.

Entre los productos ofrecidos por la artista se encuentran líneas antiedad compuestas por péptidos de colágeno bioactivo, biotina, aminoácidos y extractos de frutas exóticas, según las publicaciones de Jenny, estos productos prometen mejorar la piel y los signos del envejecimiento. De acuerdo con López, estos productos sirven para desintoxicar el organismo, aumentan la energía del cuerpo, entre otros beneficios.