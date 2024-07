Cambio Radical interpuso una acción de tutela contra Gustavo Petro por un mensaje en X: quieren que se retracte

Germán Córdoba, de Cambio Radical, anunció la presentación de una acción de tutela contra el presidente Petro - crédito Infobae

El Partido Cambio Radical, bajo la dirección de su representante legal, Germán Córdoba, hizo público que presentaron una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro. Esta medida judicial tiene como objetivo fundamental salvaguardar los derechos constitucionales del partido, específicamente en lo que concierne a su dignidad, reputación, honor y derechos de oposición política, de acuerdo con el anuncio.

La decisión de recurrir a esta acción legal surge en respuesta a una publicación efectuada por el presidente en su cuenta de X el 4 de junio de 2024. Esta publicación provocó una considerable indignación y preocupación dentro de las filas de Cambio Radical, ya que consideran que las declaraciones del presidente afectaron negativamente la imagen y el buen nombre de colectivo y de sus integrantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la fecha indicada, el presidente realizó una declaración en su cuenta de X sobre la Nueva EPS, una sociedad anónima que opera como Entidad Promotora de Salud (EPS) del régimen contributivo. Esta declaración fue hecha en respuesta a un comentario de un usuario que había señalado diversos problemas dentro de la entidad y que mencionó a varias figuras públicas, acusándolas de influir negativamente en la salud de las personas mediante un sistema de entrega de medicamentos deficiente.

Por lo que Petro posteó: “La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical. Usaron la fiscalía y la Nueva EPS como constructoras de un proyecto de aspiración presidencial al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos de la salud como medios para enriquecerse y ganar elecciones”.

Gustavo Petro hizo esta publicación el 4 de julio, que resultó en una tutela en su contra por parte del representante legal de Cambio Radical - crédito @petrogustavo/X

Esta acusación directa asoció al partido político con el uso indebido de recursos públicos y actividades ilícitas para ganar poder y elecciones, lo que creó una nube de sospecha sobre la integridad del partido y sus dirigentes.

De esta manera, la acción de tutela interpuesta por Germán Córdoba en nombre de Cambio Radical tiene como objetivo fundamental que el presidente Gustavo Petro se retracte de sus declaraciones. Según el partido, las afirmaciones del presidente vulnerado gravemente su imagen y buen nombre, además de generar sentimientos de repudio y zozobra tanto entre sus miembros como en la comunidad en general.

“Por medio de esta, se busca que el primer mandatario del país se retracte frente a la publicación que realizó en su cuenta de X”, indicó el partido a través de su propio periódico El Cambio es Radical en su edición más reciente.

Según el medio mencionado, la publicación de Petro afectó seriamente la imagen y el buen nombre de la colectividad política y sus miembros; y, en opinión del partido, “refleja repudio, odio y genera zozobra”.

La publicación de Petro provocó la reacción de la familia Vargas Lleras

Enrique Vargas Lleras, exmiembro de la Junta Directiva de Nueva EPS, envió una carta de dos páginas al presidente Gustavo Petro, asegurando que los manejos contables de la entidad durante su tiempo en la Junta fueron certificados por contadores y respaldados por informes financieros, en respuesta al mensaje del mandatario.

Comunicado de Enrique Vargas Lleras sobre la Nueva EPS - crédito redes sociales

Vargas Lleras destacó que: “En relación con las tendenciosas y falaces afirmaciones realizadas por el presidente de la República, me permito dejar claro que, durante mi permanencia como miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS, no se ocultaron deudas de ningún tipo, ni se realizaron gastos ilegales, innecesarios, suntuarios o exorbitantes, tal como se puede comprobar con los informes proferidos por los revisores fiscales de la EPS, las prestigiosas firmas internacionales Deloitte and Touche y Kpmg.”

El presidente responsabilizó a la familia por las deudas encontradas por la Superintendencia Nacional de Salud durante la intervención a la entidad, las cuales, según la Superintendencia, ascienden a cinco billones de pesos. En su defensa, Enrique Vargas Lleras respondió que:

“En la opinión de los revisores fiscales de la época, se establece que la contabilidad de la Nueva EPS se llevó de acuerdo con las normas contables y técnicas aplicables, haciendo énfasis en que las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, que se llevaron y conservaron debidamente”.