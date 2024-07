En cámaras de seguridad quedó detalladamente registrado el violento atraco a un hombre en el sur de Bogotá

El video del delito se ha viralizado en redes sociales, especialmente X - crédito @OscuraColombia/X

La situación de seguridad en Bogotá es un asunto preocupante; tan solo baste recordar los resultados de una encuesta de la Universidad Manuela Beltrán, realizada hace más de un mes, en la que se reveló que el 80 % de los habitantes de la ciudad se sienten inseguros, lo que ha llevado a drásticos cambios en sus rutinas diarias, como evitar caminar (56 %), usar transporte público (43 %) y retirar dinero en cajeros automáticos (36 %).

En medio del ambiente de inseguridad, hechos violentos reafirman la percepción de los capitalinos de Bogotá. En un registro de cámara de seguridad quedó grabado cómo delincuentes atracaron a un hombre a plena luz del día. En cuestión de segundos le quitaron todas sus pertenencias y huyeron bajo la mirada indefensa de la víctima.

Las autoridades se encuentran investigando las pistas que puedan conducir a los ladrones - crédito (Colprensa)

La situación ocurrió durante en el sur de Bogotá, a las 6:58 de la mañana, en el barrio Ciudad Berna, en la localidad de Antonio Nariño. Un hombre que transitaba por una zona residencial fue abordado sorpresivamente por delincuentes motorizados que lo encañonaron con un arma de fuego y despojaron de todas sus pertenencias.

Al inicio del video se aprecia cómo la víctima reacciona arrojando el celular a los delincuentes y suplicando que no le hicieran daño. Sin embargo, el copiloto de la moto se baja con un arma de fuego y lo despoja del maletín, así como de un reloj y una cadena, según se observa en el video.

El hecho violento quedó registrado en una cámara de seguridad - crédito @OscuraColombia/X

“Bogotá en manos de bandas de ladrones Colombianos y Venezolanos. Importando delincuentes”, “Y disque el que madruga dios lo ayuda jajajajajajaja pobre man seguir asi para ir al trabajo no que hpta animo en Colombia se necesita una purga para limpiar esta sociedad”, “Que inseguridad tan tremenda y la policía ya no se ve en las calles patrullando”, “Que maravilla esta es la bogotá camina segura la que día a día habla y nos vende el inútil de @CarlosFGalan para llenar las calles de policías por un partido si puede, pero para dar seguridad si no hay ni uno a kilómetros”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.