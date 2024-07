Así suena la unión de Nanpa Básico y Beéle con ‘Hasta aquí llegué’

Los cantantes juntaron talento para lanzar su nueva canción - crédito Jaque

Julio comenzó fuerte para los artistas colombianos Nanpa Básico y Beéle que lanzaron su reciente colaboración titulada Hasta Aquí Llegué, la cual, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

De acuerdo con los artistas, la canción combina ritmos afro-latinos e integra elementos del género urbano, el rap y las baladas con el estilo único del rapero Nanpa Básico, conocido por sus letras maduras y forma única, junto con Beéle, famoso por su energía y particular voz.

Con su nuevo lanzamiento se puede evidenciar la química entre los dos artistas, pues lograron una sinergia notable de sus dos estilos para hablar sobre el viaje personal y las experiencias que moldean la identidad. Por otro lado, el video oficial de Hasta aquí llegué, fue dirigido por Jeff Monroy y producido por Santiago Fierro.

Nanpa Básico es uno de los nombres más destacados en la escena urbana colombiana, fusionando rap, hip-hop y música latina con mensajes profundos. Su popularidad se refleja en sus cifras digitales, con más de 5,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuatro millones de suscriptores en YouTube. Entre sus éxitos se incluyen Quiéreme así, Sin ti estoy bien, Los Notan Tristes, y Te iré a buscar con Santa Fe Klan.

Hasta aquí llegué mezcla ritmos afro-latinos con elementos del género urbano - crédito Jaque

En 2024, Nanpa Básico se encuentra en medio de su Duelo Tour, una gira con la que ha recorrido diversas ciudades de México y Norteamérica, incluyendo Guadalajara, Monterrey, el Auditorio Nacional en Ciudad de México, Miami, Nueva York, Chicago y Denver.

Otro escándalo de Beéle

El cantante colombiano Beéle ha sido el centro de recientes controversias luego de que su exesposa, Camila Rodríguez, lo acusara públicamente de infidelidad. La controversia surgió cuando Rodríguez decidió hacer pública la información a través de sus redes sociales, alegando que su exmarido le fue infiel en múltiples ocasiones durante su matrimonio.

Rodríguez justificó su decisión de hablar por respeto a sus hijos, aunque admitió haber evitado el tema por mucho tiempo. Las acusaciones se intensificaron con la aparición de videos y fotos del cantante junto a la influencer venezolana Isabella Ladera en situaciones íntimas, lo que aumentó la atención y los comentarios críticos en redes sociales.

La influencer contó cómo fue su relación con el cantante barranquillero - crédito @andreapalaciooo/TikTok

Isabella Ladera, implicada en el escándalo, ha negado tener la intención de causar daño y se ha defendido en varios videos publicados en sus redes sociales. A pesar de sus declaraciones, las imágenes y los videos presentes en internet han puesto en duda su versión.

A esta situación se suma Andrea Palacio, una influenciadora española y entrenadora personal, que también afirmó haber tenido una relación con Beéle mientras este aún estaba casado. Palacio, en un video en sus redes sociales, mencionó no saber del matrimonio del cantante en ese momento y presentó capturas de pantalla que corroboran su historia.

“Esto que está pasando es real, yo conocí a Beéle estuvimos hablando, nos estuvimos viendo, es totalmente cierto el rumor este que hay y vengo a confirmar que es una realidad, lo que también quiero dejar claro es que yo no sabía que tenía pareja, si no yo tampoco me hubiese metido en medio de esto y sé por lo que se pasa y no es mi intención”, comenzó por explicar Palacio.

La entrenadora española reveló pruebas de su relación con el cantante en TikTok - crédito @rechismes/Instagram

En cuanto al tiempo en el que se escribía con el cantante colombiano, Andrea Palacio aseguró que: “Esto pasó sobre enero, febrero, marzo y abril, yo no sabía ni de su exmujer, ni de Isabella, ni de ningún triángulo amoroso, ni de nada, yo sinceramente me vi envuelta ahora mismo en una situación en la cual no sabía, entonces fue como un poco (...), quiero que me entiendan, que dejen los mensajes atacando de lado sobre todo entre nosotras, somos tres chicas superdiferentes, ninguna es mejor que la otra y yo solo estoy dando mi versión”.

Beéle, que confirmó estar en proceso de divorcio, ha sido visto públicamente en diversas ocasiones con Ladera, incluyendo en la Copa América, dado que los dos fueron capturados por las cámaras del estadio, aparentemente intentando mantener baja perfil.