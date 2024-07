El Bukele colombiano afirmó que si le toca “salir todos los días“ a revisar las obras de la ciudad, lo hará

Beltrán habló de los avances de las obras en Bucaramanga - crédito Alcaldía de Bucaramanga

En su llegada a la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que ha sido llamado por la ciudadanía el Bukele colombiano, indicó que además de la seguridad, la infraestructura de la ciudad sería otro de los pilares de su mandato.

A pesar de ello, el 8 de julio se llevó a cabo un debate de control político en el Concejo de Bucaramanga por los más de 150 frentes de obra que no han sido concluidos en la capital de Santander, puesto que varios de ellos no presentan avances significantes desde hace varios meses.

“El llamado es que las entreguen lo más pronto posible para garantizar la normalidad operativa y comercial. Hay un grupo de 162 obras y hemos priorizado 13 contratos suscritos de alumbrado público. Muchas no presentan avances del 10%, otros ya están terminando y hay varias quejas en las fallas de alumbrado público de Bucaramanga”, indicó a W Radio el concejal Diego Lozada, que encabezó la proposición.

Dentro de los argumentos del cabildante estaba que este tipo de obras inconclusas afectan principalmente a la ciudadanía, ya que los sectores comerciales registran perdidas por las dificultades que tienen las personas para llegar a sus establecimientos.

Beltrán ha hecho inspección de las obras

Tras el debate, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha realizado varias visitas sorpresivas a frentes de obra de la ciudad, con el objetivo de verificar cuáles han sido los avances de las labores en comparación con lo notificado meses atrás.

En uno de estos recorridos, Beltrán se mostró molesto con lo que observó, por lo que afirmó que de ahora en adelante visitará más espacios en los que se esté llevando a cabo una obra para conocer las quejas de la ciudadanía sobre el trabajo realizado.

“La gente se sorprende de verlo a uno aguantando, muchas veces la inconformidad de la gente, pero es que uno tiene que gobernar acá, en la calle”, indicó el mandatario local.

De la misma forma, Beltrán destacó que este no es el único problema que requiere su presencia y la de las autoridades, por lo que mencionó varias situaciones que le generan malestar.

“Uno no se puede encerrar ni esconderse allá (en la alcaldía) como si no estuvieran los problemas, los problemas existen. Importante es dar la cara, lo que es demandante, esto demanda que todos los días estemos encima, de que la basura no nos la desbaraten y la recojan a tiempo; de que los carros no los parqueen donde quieran, de que el espacio público no los respeten”.

Por último, Beltrán afirmó que desde la Alcaldía de Bucaramanga deberán afrontar estos problemas con la misma responsabilidad que se hace con crímenes, por lo que afirmó que estará constantemente en las calles.

“Esto es una batalla de todos los días, es la misma batalla que tenemos contra el microtráfico, la delincuencia, esto no es de un día, esto nos toca todos los días salir a la calle… No se trata de venir en campaña solamente, esto se trata de gobernar en el territorio”, declaró Beltrán.

El mandatario local compartió sus declaraciones en redes sociales y anunció que si debe hacer presencia en las obras para que avancen, comenzará a hacerlo de manera recurrente.

“Soy consciente de la necesidad de las obras y de la urgencia de tenerlas listas, por eso si me toca salir todos los días a asegurarme que se avance, pues lo haré. A los problemas de Bucaramanga hay que ponerles la cara, y como alcalde esto es un principio de gobierno”, publicó Beltrán en su cuenta de X.

