Colombia

Miguel Ángel del Río denunció posible atentado en su contra organizado desde La Picota: Iván Cepeda y otros políticos se pronunciaron

El abogado aseguró que el presunto ataque también tiene como blanco al periodista Gonzalo Guillén, al sargento Wadith Velásquez y a otras personas

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El abogado Miguel Ángel del Río confía en que las pruebas podrían transformar el escenario político del Atlántico - crédito Colprensa
El abogado Miguel Ángel del Río llamó la atención de las autoridades competentes para que tomen medidas ante el riesgo que corre por presunto atentado planeado en su contra - crédito Colprensa

El abogado penalista Miguel Ángel del Río denunció a través de su cuenta de X un atentado que presuntamente se habría planeado en su contra, hecho que se extiende al periodista Gonzalo Guillén, fundador y director del medio La Nueva Prensa, y a otras personas. De acuerdo con su explicación, el atentado se planeó desde un centro de reclusión.

Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra, donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el sargento Wadith Velásquez (su investigador) y otros testigos”, señaló el profesional en Derecho en la red social.

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Del Río llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo denunció que se había planeado un atentado en su contra - crédito @migueldelrioabg/X
El abogado Miguel Ángel del Río Malo denunció que se había planeado un atentado en su contra - crédito @migueldelrioabg/X

El presunto atentado causó indignación. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se pronunció tras conocer la denuncia del abogado, expresando su solidaridad y solicitando a las autoridades competentes garantizar la protección del profesional en Derecho.

Mi solidaridad con @migueldelrioabg, y también mi rechazo a esta nueva amenaza contra su vida e integridad. Pido a las autoridades que se reaccione con eficacia protegiéndolo e investigando el hecho denunciado”, explicó el congresista y aspirante a la Presidencia.

El candidato Iván Cepeda Castro expresó su solidaridad con el abogado Del Río por posible atentado que se planeó en su contra - crédito @IvanCepedaCast/X
El candidato Iván Cepeda Castro expresó su solidaridad con el abogado Del Río por posible atentado que se planeó en su contra - crédito @IvanCepedaCast/X

De igual manera, el exembajador de Colombia en Argentina y exprecandidato presidencial Camilo Romero solicitó a la Policía Nacional tomar acciones frente al riesgo que estarían corriendo Del Río, Gonzalo Guillén y las demás personas que, al parecer, estarían en la mira de los criminales.

El exfuncionario calificó como “inadmisible” esta situación y rechazó cualquier acto de violencia perpetrado en su contra.

Muy grave la denuncia que acaba de hacer @migueldelrioabg. Inadmisible que defender la verdad en Colombia siga siendo blanco del actuar infame de los violentos. Pido a @PoliciaColombia y demás autoridades las acciones rigurosas del caso para proteger a las personas amenazadas. Abrazo a Miguel, a Gonzalo y sus familias con toda solidaridad, al tiempo en que rechazo contundentemente estos hechos (sic)”, precisó.

El exembajador Camilo Romero calificó como “inadmisible” el atentado que se habría planeado en contra del abogado Del Río - crédito @CamiloRomero/X
El exembajador Camilo Romero calificó como “inadmisible” el atentado que se habría planeado en contra del abogado Del Río - crédito @CamiloRomero/X

La Asociación Freytter Elkartea también se pronunció sobre los hechos, pidiendo al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, garantizar la seguridad de las personas mencionadas. De igual manera, indicó que tanto el abogado Miguel Ángel del Río como el periodista Gonzalo Guillén son reconocidos por su trabajo a favor de los derechos humanos.

Desde el País Vasco, Freytter Elkartea expresa preocupación por las amenazas contra el letrado Miguel Ángel del Río (@migueldelrioabg) y el periodista de investigación Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO), reconocidos por su labor en Derechos Humanos y litigios estratégicos, así como contra testigos, desde La Picota. Exigimos al Gobierno de Colombia medidas urgentes de protección”, expuso la asociación.

La Asociación Freytter Elkartea rechazó el atentado que se habría planeado en contra del abogado Del Río - crédito @ascjafr/X
La Asociación Freytter Elkartea rechazó el atentado que se habría planeado en contra del abogado Del Río - crédito @ascjafr/X

No es la primera vez que el profesional en Derecho asegura estar en una situación de riesgo. En 2024, denunció un supuesto plan para asesinarlo, que presuntamente fue organizado por el Clan del Golfo y por el narcotraficante Marquitos Figueroa. En esa ocasión, el posible atentado también iba dirigido al sargento Wadith Velásquez.

De acuerdo con el abogado, obtuvo información directa de un sicario y de otras personas que confirmaron la existencia del plan criminal. En un documento que compartió, un miembro del Clan del Golfo advirtió sobre la situación a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Justicia.

miguel del rio-denuncia-atentado
A través de su cuenta, el abogado Del Río denunció un presunto ataque en su contra - crédito @migueldelrioabg/X

“Tengo conocimiento que pretenden atentar contra la vida de un abogado en la cuidad de Bogotá, y matar a persona al norte de Bogotá que cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Naconal de Protección (sic)”, se lee en el texto.

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