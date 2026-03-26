Entrenador de microfútbol en La Uribe, Meta, propinó violenta cachetada contra una de las jugadoras: la agresión quedó en video

El hombre cacheteó a la jugadora mientras departían en un establecimiento comercial de La Uribe, Meta - crédito James Informa/Facebook

La violencia contra la mujer sigue siendo una preocupación en diferentes regiones del país, donde episodios recientes han puesto en evidencia la persistencia de agresiones físicas y verbales en espacios públicos, que, en el peor de los casos, termina con la muerte de la víctima.

A propósito, La Uribe (Meta), fue escenario de un grave hecho de violencia de género que reavivó el debate sobre el trato hacia las mujeres en entornos públicos y reservados.

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La situación se registró cuando un hombre identificado como David Junior Torres, reconocido en el municipio por ser entrenador de microfútbol, habría golpeado en el rostro a una mujer durante una discusión verbal.

La violencia contra la mujer en Colombia sigue presente en espacios públicos y genera preocupación nacional - crédito James Informa/Facebook

Testigos señalaron que Torres habría consumido bebidas alcohólicas antes del altercado, lo que habría influido en su inaceptable comportamiento.

Detalles de la agresión

En un video difundido en redes sociales se escucha a Torres decir: “Yo soy la chimba porque usted es una boba, y se la tenía que pegar”, declaración que generó rechazo y cuestionamientos al comportamiento del entrenador.

Después de la agresión, el acusado habría mostrado una actitud grosera ante los policías que acudieron a atender la situación, de acuerdo con el reporte inicial. Por esta razón, las autoridades impusieron un comparendo por agresión a servidor público al entrenador, medida contemplada en la normativa vigente. Sin embargo, no se conocen detalles de las repercusiones que tuvo por la cachetada que le propinó a la mujer.

Un entrenador de microfútbol, identificado como David Junior Torres, agredió físicamente a una mujer en La Uribe, Meta - crédito James Informa/Facebook

La difusión del video desató una ola de comentarios en redes sociales en la que cuestionan la actitud violenta del sujeto: “O sea un niño le saca la piedra y como lo va a tratar?” ; “Totalmente reprochable sus acciones entrenador” ; “Ya el muy maltratador poco hombre... Salio a darcelas de victima Segun el la culpable es la mujer. Por hombres como este es que hay tanto feminidicio excudándose (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

La excusa del señalado agresor y disculpas

Ante la polémica y la divulgación masiva del video, el entrenador de microfútbol se pronunció públicamente tras la situación en el que propinó una cachetada a una mujer en un establecimiento comercial del municipio del Meta.

En su declaración, Torres explicó que los hechos ocurrieron la noche del martes 17 de marzo, luego de compartir con jugadoras del municipio tras un partido de fútbol de salón. Según su versión, la discusión se originó cuando la mujer llegó al lugar y comenzaron a conversar sobre asuntos personales.

Torres afirmó que, durante el intercambio, recibió “una agresión verbal” por parte de la mujer, relacionada con temas personales de los cuales, aseguró, desconocía detalles y prefirió no exponer públicamente.

El sujeto señaló que la disputa con la mujer tiene antecedentes de más de tres años, y atribuyó a ella la difusión de comentarios sobre su vida sentimental y emocional, lo que, según él, ha generado problemas con terceras personas y afectado su entorno familiar y laboral.

En palabras de Torres: “Mi vida sentimental, mi vida emocional, se ha visto un poco afectada después de todos esos comentarios que han pasado”.

El entrenador reconoció que ninguna razón justifica su reacción y asumió la responsabilidad por lo ocurrido: “Ese tipo de acciones están mal. Tendré que, en algún momento, responder por eso”. También pidió disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido afectadas directa o indirectamente por el incidente, así como a la familia y pareja sentimental de la agredida.

Torres admitió que actuó “en un momento de rabia” y lamentó el daño causado a su imagen y a quienes lo rodean. Aunque reiteró que el conflicto con la mujer surgió por comentarios que le han perjudicado, insistió en que “no amerita la acción” que tomó y expresó su deseo de que lo ocurrido no siga generando divisiones.

Finalmente, el entrenador recalcó que está dispuesto a asumir las consecuencias legales y sociales de su comportamiento, al destacar el impacto negativo que el episodio ha tenido en su vida personal y profesional.