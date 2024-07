Violeta Bergonzi, presentadora de ‘Buen día Colombia’, fue hospitalizada por delicado problema de salud

Violeta Bergonzi advirtió a sus seguidores después de ser ingresada por urgencias a un centro medico - crédito @violetabergonzi / Instagram

La presentadora Violeta Bergonzi, del programa Mañanas Express, del Canal RCN, dio a conocer a sus seguidores que fue llevada a urgencias a un centro médico, debido a unos problemas de salud que tiene desde que dio a luz a su hija Alicia.+

Según la explicación de Violeta, sus afecciones de salud se deben a situaciones con su glándula tiroides. “La tiroides se me descontroló, se salió de control. Moraleja: pilas con la tiroides; a mí me empezó a sacar la mano con el embarazo. Hay que estar muy pendientes de la tiroides porque cuando saque la mano la factura es... todo mal”, dijo.

“A pesar de que estaba en controles y todo eso, por un cambio de medicación... boom”, añadió Violeta Bergonzi a través de unas historias de Instagram que grabó desde la habitación de la clínica donde está internada.

La presentadora asegura que volvió a tener problemas con su tiroides - crédito @violetabergonzi / Instagram

La presentadora de Buen Día Colombia señaló que, pese a los problemas de salud que enfrenta, lo más complicado de su hospitalización es la ausencia de sus hijos, Alicia y Hernando. “Me hacen mucha falta mis hijos, eso ha sido lo más duro. Mi esposo viene y me visita un rato y todo bien, pero ustedes no saben lo duro que me da estar sin esos niños ¡Qué vaina tan densa! Eso sí, continúo con la lactancia, esa no lo suspendo”.

“Gracias a Dios los medicamentos que me están dando no me impiden seguir lactando”, concluyó la también creadora de contenido.

No es la primera vez

La presentadora, de 36 años, ha abordado anteriormente sus problemas con la tiroides. En agosto de 2023, envió un mensaje claro a quienes criticaron su apariencia después de dar a luz por primera vez.

“He recibido muchos mensajes acerca de mi peso posparto y quiero que sepan, por si no lo saben, que joden mucho a las mujeres que acaban de parir y que están en el proceso de volver a la normalidad. Dicen ‘¡quedaste como una vaca!’ o ‘¡tú bebé te dejó chupada!’, mientras podemos estar pasando por una descompensación o problema de tiroides” , dijo la presentadora hace un tiempo.

La presentadora reveló que no es la primera vez que la pasa, pues en 2023 vivió lo mismo - crédito @violetabergonzi/Instagram

Hipertiroidismo

El portal experto en salud Mayo Clinic explica que la tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello y tiene un gran impacto en el organismo. Cada parte del metabolismo está controlada por las hormonas que produce la glándula tiroides.

El hipertiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides libera una cantidad excesiva de hormona tiroidea en el torrente sanguíneo. Las afecciones que pueden derivar en enfermedad de graves, nódulos tiroideos hiperactivo o tiroiditis.

Enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario que hace que el sistema inmunitario ataque a la glándula tiroides. Esto provoca que la tiroides produzca demasiada hormona tiroidea. La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo.

El portal explica que las afecciones que pueden derivar en enfermedad de graves, nódulos tiroideos hiperactivo o tiroiditis. Crédito - Freepik

Nódulos tiroideos hiperactivos. Esta afección también se llama adenoma tóxico, bocio multinodular tóxico y enfermedad de Plummer. Este tipo de hipertiroidismo se origina cuando un adenoma tiroideo produce demasiada hormona tiroidea. Un adenoma es una parte de la glándula que se aísla del resto de la glándula y forma bultos no cancerosos que pueden hacer que la tiroides sea más grande de lo habitual.

Tiroiditis. Esta afección ocurre cuando la glándula tiroides se inflama. En algunos casos, se debe a un trastorno autoinmunitario. En otros, el motivo no está claro. La inflamación puede provocar que el exceso de hormona tiroidea almacenada en la glándula tiroides se filtre al torrente sanguíneo y cause síntomas de hipertiroidismo.

Según el portal, dejar que esta enfermedad avance puede afectar lo huesos o los ojos, generando molestias en las personas.

Si el hipertiroidismo no se trata, puede causar huesos débiles y frágiles. Esta afección se llama osteoporosis. La fuerza de los huesos depende, en parte, de la cantidad de calcio y otros minerales que contienen. Demasiada hormona tiroidea hace que al cuerpo le cueste aportar calcio a los huesos.

Dejar a avanzar la enfermedad puede afectar lo huesos o los ojos, generando molestias en las personas - crédito (Shutterstock)

Algunas personas con hipertiroidismo tienen un problema llamado oftalmopatía tiroidea. Este es más frecuente en personas que fuman. Esta enfermedad afecta los músculos y otros tejidos alrededor de los ojos.