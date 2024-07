“Quizás porque no compramos congresistas es que no nos aprueban las leyes”: Petro habló sobre la crisis de la Ungrd

El presidente Gustavo Petro habló sobre el entramado de corrupción en la Ungrd en el que salieron salpicados varios funcionarios de su Gobierno - crédito Andrea Puentes / Presidencia

Desde Buenaventura, Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro generó controversia con sus declaraciones sobre las acusaciones de contratación irregular de congresistas. En respuesta a los señalamientos que vinculaban a legisladores el presunto desvío de fondos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el jefe de Estado afirmó enfáticamente: “Quizá porque no compramos congresistas es que no nos aprueban las leyes”.

El escándalo estalló en febrero de 2024 y cobró fuerza con nuevas revelaciones en julio, con la implicación a altos funcionarios como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la misma entidad, así como a legisladores como Iván Name y Andrés Calle. No obstante, el presidente negó las acusaciones de malversación de fondos, insistiendo en que su administración no ha cometido actos de corrupción: “El presidente no se ha robado un solo peso”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Petro criticó duramente a la Comisión Interparlamentaria de Crédito, acusándola de obstruir sus iniciativas legislativas: “Es que no nos aprueban las leyes, las otras salían rápido, las de privatizar el Estado, los servicios públicos, los bienes comunes de la gente ladrón jugando por su condición, las personas que aparecen ahí mencionadas son los miembros de una comisión que no aprueba leyes”. El mandatario expresó su preocupación por la capacidad del país para cumplir con las deudas heredadas de la administración anterior, argumentando que el bloqueo legislativo pone en riesgo la estabilidad económica nacional.

“¿Qué pasa si no pagamos la deuda que dejó Duque? Nos cierran todos los mercados internacionales, nos elevan todas las tasas de interés y entran en colapso la economía”, advirtió Petro, al destacar la urgencia de la aprobación legislativa para asegurar la inversión pública y evitar una crisis financiera.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones de corrupción que vinculan a legisladores con contratos irregulares de la Ungrd - crédito Presidencia

El presidente Petro destacó la transparencia y la lucha contra la corrupción, por medio de avances en reducción de la pobreza y el crecimiento económico reciente: “La hemos defendido a como dé lugar, las tasas de crecimiento son positivas en los dos últimos meses, ojalá siga así. Hemos disminuido la pobreza aún en medio de un año de estancamiento y lo hemos hecho con honorabilidad porque el presidente de la república no se ha robado un peso en los dos años que lleva de Gobierno, igual que no se robó un peso en los cuatro años menos un mes que dirigió la ciudad de Bogotá”.

“Lo que sí hemos logrado es éxitos que pudieran ser mayores si el gobierno y el Estado trabajaron más rápido. Eso lo hemos logrado, ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno y si ocurrió se van para la cárcel”, aseguró el mandatario.

El presidente dejó claro que su administración no tolerará actos de corrupción y que cualquier funcionario implicado en prácticas indebidas enfrentará las consecuencias legales.

La controversia sigue creciendo en torno al caso Ungrd, con nuevas revelaciones que implican a altos funcionarios y legisladores, por lo que el presidente Petro es señalado - crédito Andrea Puentes / X

“Porque la orden del presidente es que eso no se da, que la relación con el congresista es sobre el argumento que si quiere ser de gobierno, pues gobierna con nosotros, pero no para robar el erario, sino para entregarle el erario al pueblo. Y si no quiere gobernar con nosotros, pues bien que no gobierne”, aseguró el jefe de Estado.

Finalmente, el presidente expresó su frustración con ciertos congresistas que han obstaculizado sus iniciativas legislativas y que, paradójicamente, son los mismos que critican a su Gobierno en público.

“Todos los que mencionan en la prensa son los que me insultan todos los días en el Congreso de la República. Empezando por el señor (Iván) Name, copartidario de algunas de esas amigas que nos han traicionado que están en el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo se entiende que es que el gobierno está comprando, si es que insultan todos los días, nos detienen, las leyes nos sabotean, las esconden en los escritorios?”, dijo el mandatario.