Peligran los Juegos Nacionales en Quindío por demoras en la entrega de dos escenarios

El Comité Organizador de los Juegos Nacionales, que se desarrollarán en el departamento del Quindío en noviembre de 2024, realizó una visita a los distintos escenarios que albergarán el evento deportivo, dejando un preocupante informe sobre el estado de los mismos.

En el documento presentado al Ministerio del Deporte, el comité advirtió sobre el retraso en las obras del Coliseo Multideporte, que puede que no se termine para la inauguración de los juegos, ni para las actividades deportivas planeadas como las competencias de Bádminton y Parabádminton.

Otro de los espacios deportivos, en iguales condiciones es el Complejo Acuático de Armenia. Ante la demora de las obras, la Gobernación del Quindío, por medio de la empresa de desarrollo regional Proyecta, aseguró que los dos recintos deportivos incluidos en el documento estarán disponibles y funcionales para el inicio de la competición.

Cabe aclarar que, los contratos firmados para la remodelación de los complejos deportivos tienen un valor de $7.946.000.000. En ese sentido, Lina Roldán, gerente de Proyecta Quindío, explicó que los retrasos en las obras de los escenarios son responsabilidad del Ministerio del Deporte, entidad que tardó seis meses en aprobar los permisos necesarios para iniciar con la remodelación.

La funcionaria señaló que el constante cambio de los funcionarios de la cartera son, en parte, la razón de la demora para obtener un concepto técnico necesario para sumar recursos de las dos obras. Sin embargo, aclaró que su interés es resolver y no entrar en controversia con el ministerio, por eso continúan trabajando para entregarlas a tiempo.

“Nosotros, el cronograma actividades se lo enviamos al ministerio y ellos lo aprobaron, lo que sí es claro, es que lo que ellos argumentan de que al contratista no se le ha dado la adición, es porque es un recurso representativo y como nueva gerencia se exigió fiducia. Lo que también está claro, es que por más que queramos llegar a los Juegos de la Juventud, yo no voy a poner en riesgo, ni la obra, ni los recursos. Por eso, para el anticipo de ese recurso definimos que el contratista debe crear fiducia, está en el proceso, por ende no se le ha desembolsado el anticipo”, sostuvo.

Además, Roldán anunció la aplicación de cuatro cláusulas incluidas en los contratos que obligan a los responsables de la ejecución a cumplir con ciertos plazos cada mes para no arriesgarse a perder los recursos ni la viabilidad del evento. Igualmente, señaló que no puede asegurar que ambos proyectos se terminen en su totalidad para la fecha en que se disputan las justas.

“Estamos apuntando a tener los escenarios más o menos en un 85 - 90%. Seguramente quedarán algunas actividades de urbanismo que no se terminarán en su 100%. Entonces, cuando hablamos que estarán ‘funcionales’ es que podamos tener bádminton y parabádminton en el Coliseo Multideporte”, indicó Roldán.

Pese a los inconvenientes, la gerente de Proyecta Quindío confía en que el Complejo Acuático pueda quedar listo antes de los Juegos Juveniles: “Con piscina olímpica y semiolímpica. Esas piscinas, sí nosotros mañana quisiéramos ponerlas a funcionar, lo podríamos hacer”, afirmó.

Asimismo, Rendón confirmó que cuentan con los suficientes recursos y personal para concluir las iniciativas, pues aseguró que, tanto el Coliseo Multideportes como el Complejo Acuático cuentan con la vigilancia de los órganos de control como la Contraloría General de la República, que por medio del Comité de Moralización y el programa Compromiso Colombia hacen el seguimiento respectivo a los avances en la ejecución de las obras de los dos complejos deportivos.