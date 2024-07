Marcela Reyes confesó si tiene o no una buena relación con Dani Duke

La DJ aseguró que aprecia mucho a la novia de La Liendra como a sus otras amigas - crédito @observando_ando/Instagram

Marcela Reyes es una destacada DJ de guaracha, género que se tomó las principales discotecas de Medellín, convirtiéndose en una de las primeras exponentes. La paisa logró consolidarse en un mercado competitivo, ganándose un lugar privilegiado en la escena nocturna del país junto a otras exponentes como Natalia París.

La también creadora de contenido se relaciona con varias figuras del entretenimiento digital, como ocurrió recientemente en el cumpleaños de Luisa Fernanda W. Reyes estuvo junto a otras figuras como Ornella Sierra, Nanis Ochoa, Marilyn Oquendo y Dani Duke, novia de La Liendra; sin embargo, los seguidores preguntaron por la relación entre la DJ y la pareja del cafetero, ya que no las vieron compartir juntas.

Marcela Reyes se despachó en elogios por Dani Duke tras celebración de cumpleaños de Luisa Fernanda W - crédito @marcelareyes/Instagram

En diferentes publicaciones de la productora musical, se ha referido a la experiencia que vivió en Cartagena, destacando la excelente atención que ha recibido donde se hospeda, al igual que en las diferentes celebraciones de la prometida de Pipe Bueno. Reyes que acostumbra a interactuar con sus seguidores en dinámicas de Instagram, respondió al interrogante de sus fans sobre la relación con Dani Duke.

“A Dani la aprecio bastante desde hace muchos años. Ayer después de mi toque fue una de las primeras personas que se acercó a abrazarme, a decirme ‘te felicito, definitivamente eres la mejor’ … Me dijo palabras muy lindas y la aprecio muchísimo”, destacando que a sus amigas del medio las quiere por igual.

Dani Duke fue una de las invitadas al cumpleaños de Luisa Fernanda W - crédito @daniduke/Instagram

La respuesta de Marcela Reyes generó opiniones divididas, por lo que algunos mencionaron que no se ve muy convencida. Entre los más destacados están: “Pero si las dos viven en Medellín, por qué casi no se ven juntas”; “Marcela siempre queda bien, es toda una dama así no le caigan bien todas”; “Dani Duke se ve que es muy querida a pesar de la actitud que muestra en redes”; “no sé, no la veo muy convencida, una cosa es apreciar y otra es querer”, entre otros.

Cómo se lleva Marcela Reyes con Yina Calderón

El miércoles 5 de junio, Calderón asistió a los premios de música popular Premios Mi Bar El Magazine, oportunidad en la que Reyes pudo observar su comportamiento y decidió comentarlo en sus redes. En uno de los videos compartidos, Reyes señala: “Estaba viendo las historias de Yina. Yo la amo, o sea, miren cómo estaba de linda anoche”. En otra parte del video, se puede ver a Calderón cantando desde el interior de un auto, lo que provocó otra reacción por parte de Reyes: “Amo a Yina”.

Marcela Reyes, que celebró su fiesta de cumpleaños, estuvo envuelta en un escándalo en el cual varios internautas se mostraron molestos con la actitud de Yina Calderón y su hermana Juliana durante la celebración.

La DJ paisa evidenció su admiración por la personalidad de Yina Calderón, mostrando videos y comentarios positivos sobre la influenciadora -crédito @lamovidacol/Instagram

En ese momento la policía tuvo que intervenir en la fiesta debido al comportamiento de las hermanas Calderón. Sin embargo, después de lo ocurrido, Marcela declaró que no existe ningún problema entre ellas y que continúan teniendo una “excelente relación”.

“Claro que sí, de hecho, hoy hablamos, hoy nos hablamos por teléfono, duramos un rato como decimos todos: chupando galón por llamada. Y, bueno, el hecho que de que ustedes no me vean con varias personas con las cuales yo tengo relaciones cordiales, de amistad, también laborales, si no me ven con ellas no es porque ya no me hable, es porque tanto esas personas o yo mantenemos muy ocupados”, aclaró la DJ después de la discusión que tuvieron las hermanas Calderón con otras invitadas de la fiesta.