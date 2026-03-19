Benedetti respaldó a Petro por dudas sobre el software electoral y negó participación del Gobierno en elecciones: “¿Cuál es el problema?”

El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno no está buscando poner en duda las elecciones si Iván Cepeda pierde - crédito @MinInterior / X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó al presidente Gustavo Petro en sus denuncias sobre posibles vulnerabilidades que existirían en el software electoral que utiliza la Registraduría Nacional del Estado Civil para el desarrollo de los comicios en Colombia. De acuerdo con el primer mandatario, el software en cuestión ha presentado fallas, tanto así que en las elecciones de 2022 hubo un fraude que dejó al Pacto Histórico sin 640.000 votos, que posteriormente recuperaron.

En consecuencia, el jefe de Estado advirtió sobre un riesgo de fraude para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, en las que también se llevaron a cabo las consultas presidenciales. Indicó, entonces, que era necesario tener un software propiedad del Estado para garantizar la transparencia del preconteo y los escrutinios.

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Las advertencias del presidente, sustentadas en un fallo del Consejo de Estado, fueron cuestionadas por varios sectores que criticaron el hecho de que expusiera dudas sobre el sistema electoral que lo eligió en 2022 como mandatario de Colombia y que, además, lo hiciera faltando poco tiempo para el desarrollo de los comicios.

El presidente Gustavo Petro advierte sobre posibles vulnerabilidades del el software electoral - crédito Ovidio González/Presidencia

Pese a los señalamientos, Gustavo Petro se mantiene en sus denuncias y el ministro Benedetti insiste en que sus afirmaciones son necesarias y no deberían generar malestar entre los políticos, instituciones y autoridades electorales.

“No es un manto de duda; son unas dudas que son con base en un fallo del Consejo de Estado que dice: ¿por qué el Estado no tiene software? ¿Por qué el presidente no puede preguntar dónde está el software? ¿Cuál es el problema de que lo pregunte?”, cuestionó el jefe de la cartera en la entrevista con la revista citada.

Benedetti se refiere a la sentencia del 8 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado (Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00), que conminó a la organización electoral a adquirir “el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización”.

De igual manera, indicó que no debería haber ningún problema al solicitar una auditoría del software, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, aseguró que “nadie le responde”.

Aunado a ello, negó que el Gobierno nacional esté participando en política y que las advertencias del jefe de Estado respondan a una estrategia electoral en favor del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que tiene como fórmula vicepresidencial a la congresista Aida Quilcué. Aclaró que el objetivo del primer mandatario no es cuestionar los resultados de las elecciones a la Presidencia del 31 de mayo, en caso de que Cepeda no sea elegido por los colombianos, como afirman algunos opinadores.

El ministro Armando Benedetti recordó que la directriz del Consejo de Estado de adquirir un software electoral propio del Estado es de obligatorio cumplimiento - crédito Ernesto Guzmán/EFE

De hecho, recordó que múltiples encuestas de intención de voto que se han hecho muestran al congresista de la izquierda como el posible ganador de la contienda electoral. “Obviamente que no. ¿Por qué dicen eso como si nosotros pensáramos que fuera a perder Iván Cepeda? (…) El Gobierno no está compitiendo en las elecciones. El Gobierno lo que quiere es dar garantías como se dieron como nunca antes en las últimas elecciones”, explicó.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, el ministro del Interior indicó, además, que la sentencia del Consejo de Estado que ha citado el presidente Petro en varias oportunidades establece una directriz de obligatorio cumplimiento que, al parecer, hasta el momento ha sido ignorada.

El ministro Armando Benedetti explicó el contenido de la sentencia del Consejo de Estado que ordena la adquisición de un software de escrutinios propio del Estado - crédito @AABenedetti/X

“Por aquello de la libre expresión, @petrogustavo lo que ha manifestado es que se cumpla un fallo del Consejo de Estado y hay quienes quieren callarlo. Cuando el @consejodeestado “conmina” a una autoridad, no está haciendo una recomendación ni una sugerencia (…). No es un consejo. Es una orden judicial”, señaló Benedetti en la red social.