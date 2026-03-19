La Toxi Costeña estalló en X con fuertes mensajes contra concursantes de ‘La Casa de los Famosos’: “Quitamaridos, mitómana, vagabunda...”

La Toxi Costeña habría lanzado una serie de publicaciones en su cuenta de X en la que arremetió contra una persona que habría intentado hackear sus redes - crédito @elreydelasextensiones/Instagram

Los mensajes más recientes de La Toxi Costeña en la red social X han generado un intenso revuelo digital.

La exparticipante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia publicó una serie de comentarios que rápidamente atrajeron la atención de seguidores y usuarios, tanto por su tono directo como por la crudeza de sus expresiones.

En su cuenta oficial, la cantante compartió al menos una decena de mensajes, todos dirigidos a una figura femenina cuya identidad no fue revelada explícitamente.

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La Toxi Costeña generó preocupación en redes sociales por la publicación de una serie de mensajes en contra de una persona que intentó hackear su cuenta - crédito @LToxiCostena/X

Aunque el blanco de las publicaciones no se menciona por nombre, en redes sociales se especula que podrían estar dedicados a Beba de la Cruz, eliminada recientemente de la tercera temporada, o a Karina García, debido a la similitud de algunas expresiones con las confrontaciones que ambas mantuvieron durante la competencia.

Entre los mensajes destacados, La Toxi Costeña lanzó frases como: “Y la quita maridos que conmigo no se meta, malparida puta”.

Además, arremetió con señalamientos sobre la vida personal y familiar de la destinataria: “La aliento e Nevera apaga’ tiene a los hijos, confundidos con tanto padrastro que les ha puesto”. Estas palabras, acompañadas de un lenguaje fuerte, dejan ver la tensión que persiste tras el programa.

La Toxi Costeña generó preocupación en redes sociales por la publicación de una serie de mensajes en contra de una persona que intentó hackear su cuenta - crédito @LToxiCostena/X

Muchos usuarios han notado que las expresiones empleadas recuerdan las discusiones y “pullas” que la cantante lanzaba a la concursante paisa durante la temporada anterior.

Entre los mensajes, también se encuentran frases como: “Las dos putas más grandes que tiene este país, hablando mal de mí en televisión jajaja”, y críticas sobre supuestos hábitos personales: “A la vagabunda, se le olvida que cada que culeaba dejaba el cuarto hediondo a chucha semen y a culo nunca trapeo”.

La Toxi Costeña generó preocupación en redes sociales por la publicación de una serie de mensajes en contra de una persona que intentó hackear su cuenta - crédito @LToxiCostena/X

La artista no solo se limitó a comentarios personales, sino que denunció intentos de boicot en su contra. En uno de sus tuits afirmó: “Y ahora paga para que me tumben las cuentas tú y tu hp equipo de trabajo malparida”, sugiriendo que habría una campaña activa para cerrar sus perfiles digitales.

En otro mensaje, publicó una captura de pantalla de un aviso de seguridad de la plataforma X, acompañándolo con la frase: “Con pruebas. Zo-rra”, como muestra del intento de hackeo.

A pesar de que no se ha confirmado a quién exactamente van dirigidas estas publicaciones, el debate en la comunidad digital continúa. Algunos seguidores especulan que las palabras pueden estar motivadas por declaraciones recientes en medios de comunicación, mientras otros ven en ellas una continuación de las disputas surgidas durante el reality.

La Toxi Costeña generó preocupación en redes sociales por la publicación de una serie de mensajes en contra de una persona que intentó hackear su cuenta - crédito @LToxiCostena/X

Las declaraciones en contra de Beba de la Cruz

La reciente eliminación de Beba de la Cruz de La casa de los famosos Colombia generó una ola de reacciones en redes sociales. La cantante La Toxi Costeña, exconcursante del reality, no tardó en celebrar la salida de Beba, quien obtuvo solo un 9,5% de apoyo en las votaciones.

A través de su cuenta de X, la artista expresó burlas y cuestionó la habilidad de la barranquillera en el juego, señalando que “no fuiste tan buena jugadora” y recordando que ella, en cambio, logró salvarse varias veces gracias a su base de seguidores.

Estos fueron los mensajes que compartió la Toxi Costeña en sus redes sociales sobre la eliminación de Beba - crédito @Ltoxicostena/X

La Toxi Costeña también lanzó comentarios irónicos como “Salió boba e’ perdón Beba JAJAJA”, lo que provocó que sus propios seguidores la respaldaran y compartieran mensajes de apoyo, pidiendo incluso que ayudara a sacar a otros participantes.

Mensajes como: “Te amo Toxi”; “Date bebé, date duro con el que sea”; “sigue Valentino, ayúdanos a sacarlo por favor”; “es que entró como Beba y terminó saliendo como boba”, fueron solo algunos de los que más llamaron la atención.