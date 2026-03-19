Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: fechas de la serie que disputará Luis Díaz con el conjunto bávaro

Bayern Múnich y Real Madrid se verán para los cuartos de final de la Champions League - crédito Reuters

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League definió cruces que prometen emociones fuertes en Europa. Entre los duelos, destaca el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich, donde figuras como Luis Díaz buscarán romper la racha invicta del conjunto español en este tipo de instancias.

El Real Madrid, que llega tras eliminar al Manchester City con un marcador global de 5-1, disputará el primer partido de la serie ante el conjunto alemán el 7 de abril en el Santiago Bernabéu. El encuentro de ida está programado para las 14:00, hora local en Colombia.

La eliminatoria se definirá en Alemania, cuando el 15 de abril ambos equipos se enfrenten en el Allianz Arena, también a las 2:00 p. m., según el horario colombiano.

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A pesar de que el Bayern Múnich, con delanteros como Harry Kane y Michael Olise junto a Díaz, mantiene su condición de líder y vigente campeón de la Bundesliga, el equipo terminó en la segunda posición durante la fase de grupos de la Champions League. El cuadro bávaro superó al Atalanta por un contundente 10-2 en el marcador global para acceder a esta ronda.

Luis Díaz y el golazo contra Atalanta de Champions

El Bayern Munich aseguró su lugar en los cuartos de final de la Uefa Champions League tras superar con claridad a Atalanta en el Allianz Arena. El equipo alemán se impuso por 4-1 en el partido de vuelta, sellando una eliminatoria que ya había quedado prácticamente sentenciada desde el juego de ida.

El jugador del Bayern Luis Diaz celebra el 4-0l durante el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League que han jugado Bayern Munich y Atalanta en Múnich, Alemania - crédito EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

La actuación de Luis Díaz se destacó en la goleada, especialmente por su cuarto gol en la competición con la camiseta del Bayern. El delantero colombiano aprovechó un contragolpe para ingresar sin oposición al área rival y definió con una vaselina por encima del portero, demostrando precisión y tranquilidad en la definición. Este tanto eleva su cuenta personal a cuatro anotaciones en solo siete partidos disputados con el club bávaro, habiendo marcado previamente ante Brujas y en dos ocasiones contra París Saint-Germain.

Con el resultado global asegurado tras el abultado marcador de la ida, el conjunto local dominó el trámite desde el inicio. El primer tanto se produjo luego de un penal sancionado por mano de Scalvini, que Harry Kane ejecutó en segunda instancia tras una repetición ordenada por el VAR. El propio Kane amplió la diferencia con un remate preciso al inicio del complemento.

Luis Díaz ha marcado 20 goles con el Bayern Múnich en su primera temporada como jugador bávaro - crédito Bayern Múnich

El entrenador Vincent Kompany aprovechó la ventaja para dar minutos a Deniz Ofli, que participó activamente en la recuperación que derivó en el tercer gol. En esa jugada, Lennart Karl anotó tras asistencia de Luis Díaz, consolidando el dominio del Bayern en todas las líneas del campo.

El cuarto tanto fue una muestra del entendimiento entre Karl y Díaz, pero con los roles invertidos: Karl habilitó al colombiano, quien definió con elegancia para cerrar la cuenta local. El descuento de Atalanta llegó sobre el final, cuando Samardzic marcó de cabeza tras un tiro de esquina, decorando el marcador en el tramo final.

La superioridad del Bayern quedó reflejada en las estadísticas: 16 remates contra dos de su rival, un 76 % de posesión del balón y 450 pases completados en la primera mitad. El Atalanta apenas inquietó al portero Jonas Urbig, quien intervino exitosamente ante un remate de Mario Pasalic antes del descanso.

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Bayern Munich - BayArena, Leverkusen, Germany - March 14, 2026 el Bayern Munich confirmó su favoritismo y avanzó a la siguiente ronda tras imponerse nuevamente ante Atalanta, con un Luis Díaz en estado de gracia y un equipo que no dejó margen para las sorpresas - crédito Reuters

El resultado deja al Bayern Munich firmemente instalado entre los ocho mejores de Europa. El equipo afrontó la vuelta de octavos con serenidad y sin arriesgar más de lo necesario, consciente de la ventaja obtenida en el primer encuentro. La solidez colectiva y el aporte goleador de figuras como Harry Kane y Luis Díaz marcan el camino del club en la presente edición del torneo continental.

En síntesis, el Bayern Munich confirmó su favoritismo y avanzó a la siguiente ronda tras imponerse nuevamente ante Atalanta, con un Luis Díaz en estado de gracia y un equipo que no dejó margen para las sorpresas.