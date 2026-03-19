Ramón Jesurun seguirá como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: así fue la votación

Ramón Jesurun es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2015, cuando reemplazó a Luis Bedoya - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Federación Colombiana de Fútbol realizó su asamblea para elegir a los nuevos miembros del comité ejecutivo, quienes tomarán las decisiones más importantes del deporte en el país, así como su rumbo por los próximos cuatro años para mejorar los campeonatos, clubes y seleccionados nacionales.

Ramón Jesurun fue reelegido como presidente de la FCF, pese a las críticas de los aficionados por su gestión y escándalos como el de la reventa de boletería en partidos de las eliminatorias a Rusia 2018, pero presentando varios logros en su gestión entre 2022 y 2025.

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Sumado a eso, también se adelanta una de las iniciativas de la Dimayor y la Difutbol para los próximos años, que es el regreso al profesionalismo de la Primera C, que en su edición 2026 comenzó el proceso para elegir los equipos que serán parte de esa tercera división del fútbol colombiano.

Jesurun sigue al mando del fútbol colombiano

Desde 2015 el directivo barranquillero asumió las riendas de la máxima entidad del fútbol colombiano, después de reemplazar a Luis Bedoya, condenado por el caso llamado “FIFA Gate”, avanzando con una gestión que logró dos clasificaciones a mundiales, una final de Copa América y del Mundial Femenino Sub-17.

“Al término de la reunión, los afiliados definieron a los cinco integrantes del Comité Ejecutivo, encabezado por el actual presidente Ramón Jesurun Franco y los señores Alejandro Arteta y Óscar Astudillo, como representación de la Dimayor; y Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez, representantes de la Difútbol, quienes serán acompañados por los vigentes vicepresidentes, Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González, presidentes de Dimayor y Difútbol, respectivamente", informó la FCF en un comunicado.

La Federación Colombiana de Fútbol eligió a sus nuevos miembros del comité ejecutivo, reeligiendo a Ramón Jesurun como presidente - crédito FCF

Luego de eso, Jesurun presentó su informe de gestión en el periodo 2022-2025, destacando aspectos como la clasificación al Mundial 2026, ser finalista de la Copa América 2024, jugar el Mundial Femenino 2023 y reforzar la sede de Barranquilla con los encuentros y eventos de la Tricolor.

“Es un orgullo compartir el balance de una actividad sólida desde todo punto de vista en un cuatrienio en el que se consolidó la gestión deportiva con resultados contundentes en todas las categorías. Se avanzó en la modernización de las sedes de Barranquilla y Bogotá, se inauguró el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, los ingresos y utilidades registraron un crecimiento sostenido y hoy se ejecuta la hoja de ruta hacia 2026”, afirmó el presidente.

Ramón Jesurún ha sido presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2015, luego de la salida de Luis Bedoya por el escándalo del "FIFA Gate" - crédito FCF

La FCF indicó que los próximos objetivos en 2026 son “los ingresos atados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ocho amistosos internacionales, derechos de televisión con Caracol, RCN y Win Sports, patrocinio, competiciones nacionales, FCF Academy, programas FIFA Forward y CONMEBOL Evolución, registro de intermediarios y arrendamientos”.

Primera C y Torneo Sub-23

De otro lado, la tercera división del fútbol colombiano dio un paso importante tras la reunión del 19 de marzo, pues se trata de una iniciativa que permitirá el crecimiento del fútbol colombiano en las regiones, la búsqueda de talento y la aparición de nuevas instituciones.

Todo apunta a que la temporada 2027 será de transición para la tercera división, en su categoría aficionada, pues se tendrá un torneo especial con el objetivo de que, en la edición 2028, ya sea parte del profesionalismo, tal como se dio entre 1991 y 2001, antes de su desafiliación, aunque aún no se confirman más detalles acerca de ese tema.

La Primera C sería profesional a partir de la temporada 2028, tras pasar por un proceso para elegir los clubes y sistema de campeonato - crédito @primeracdecolombiaoficial/Instagram

Además de eso, se aprobó la creación del campeonato sub-23, una iniciativa de la Dimayor para ayudar a aquellos equipos con nóminas amplias, darle minutos a sus futbolistas jóvenes y en paralelo a la Supercopa Juvenil de la FCF, el certamen que es categoría sub-20.